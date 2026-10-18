Αγροτικό στην Ιεράπετρα για να αποφύγει σκύλο ξερίζωσε τρεις ελιές και κατέληξε σε μαντρότοιχο - Σώος ο νεαρός οδηγός

Ο οδηγός επιχείρησε να αποφύγει αδέσποτο σκυλί που πετάχτηκε στον δρόμο και έχασε τον έλεγχο του οχήματος – Μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο