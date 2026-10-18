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Αγροτικό στην Ιεράπετρα για να αποφύγει σκύλο ξερίζωσε τρεις ελιές και κατέληξε σε μαντρότοιχο - Σώος ο νεαρός οδηγός
Αγροτικό στην Ιεράπετρα για να αποφύγει σκύλο ξερίζωσε τρεις ελιές και κατέληξε σε μαντρότοιχο - Σώος ο νεαρός οδηγός
Ο οδηγός επιχείρησε να αποφύγει αδέσποτο σκυλί που πετάχτηκε στον δρόμο και έχασε τον έλεγχο του οχήματος – Μεταφέρθηκε προληπτικά στο νοσοκομείο
Τροχαίο ατύχημα που θα μπορούσε να έχει πολύ σοβαρότερες συνέπειες σημειώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου στην Ιεράπετρα, όταν νεαρός οδηγός αγροτικού αυτοκινήτου βγήκε από τον δρόμο, ξερίζωσε τρεις ελιές και προσέκρουσε σε μαντρότοιχο, χωρίς ευτυχώς να τραυματιστεί.
Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 3:10 τα ξημερώματα, την ώρα που ο νεαρός επέστρεφε από την Ιεράπετρα προς τη Μακρυλιά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα αδέσποτο σκυλί πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά στο όχημά του, με αποτέλεσμα ο οδηγός να επιχειρήσει ελιγμό για να το αποφύγει. Ωστόσο, έχασε τον έλεγχο του αγροτικού, το οποίο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενο ελαιώνα.
Η πορεία του οχήματος ήταν ανεξέλεγκτη, καθώς παρέσυρε και ξερίζωσε τρία μεγάλα ελαιόδεντρα, προτού σταματήσει πάνω σε μαντρότοιχο. Ο δυνατός θόρυβος από την πρόσκρουση αναστάτωσε τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους και έσπευσαν στο σημείο για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί.
Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος και τις ζημιές που προκλήθηκαν, ο νεαρός οδηγός βγήκε σώος από το όχημα, χωρίς να έχει υποστεί κάποιον εμφανή τραυματισμό. Για προληπτικούς λόγους μετέβη στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας.
πηγή: neakriti
Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 3:10 τα ξημερώματα, την ώρα που ο νεαρός επέστρεφε από την Ιεράπετρα προς τη Μακρυλιά. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ένα αδέσποτο σκυλί πετάχτηκε ξαφνικά μπροστά στο όχημά του, με αποτέλεσμα ο οδηγός να επιχειρήσει ελιγμό για να το αποφύγει. Ωστόσο, έχασε τον έλεγχο του αγροτικού, το οποίο εξετράπη της πορείας του και κατέληξε σε παρακείμενο ελαιώνα.
Η πορεία του οχήματος ήταν ανεξέλεγκτη, καθώς παρέσυρε και ξερίζωσε τρία μεγάλα ελαιόδεντρα, προτού σταματήσει πάνω σε μαντρότοιχο. Ο δυνατός θόρυβος από την πρόσκρουση αναστάτωσε τους κατοίκους της περιοχής, οι οποίοι πετάχτηκαν από τα κρεβάτια τους και έσπευσαν στο σημείο για να διαπιστώσουν τι είχε συμβεί.
Παρά τη σφοδρότητα του ατυχήματος και τις ζημιές που προκλήθηκαν, ο νεαρός οδηγός βγήκε σώος από το όχημα, χωρίς να έχει υποστεί κάποιον εμφανή τραυματισμό. Για προληπτικούς λόγους μετέβη στο Νοσοκομείο Ιεράπετρας, προκειμένου να υποβληθεί στις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο διερευνά το Αστυνομικό Τμήμα Ιεράπετρας.
πηγή: neakriti
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