Δημιουργήθηκαν 843 έξυπνες διαβάσεις πεζών έξω από σχολικές μονάδες σε 107 Δήμους σε όλη την Ελλάδα

17ο Δημοτικό και 17ο Νηπιαγωγείο Τρικάλων



Αισθητήρες και δεδομένα κυκλοφορίας σε πραγματικό χρόνο

Τα συστήματα προβλέπεται να λειτουργούν αυτόνομα, με ηλεκτροδότηση από ηλιακούς συλλέκτες κατάλληλης χωρητικότητας.Πέρα από την ενίσχυση της ασφάλειας των μαθητών, οι σταθεροί αισθητήρες που βρίσκονται εγκατεστημένοι κοντά στις διαβάσεις και λειτουργούν όλο το 24ωρο, συλλέγουν συνεχώς πληροφορίες που αφορούν τόσο περιβαλλοντικά, όσο και κυκλοφοριακά δεδομένα, στοχεύοντας στην καλύτερη αξιολόγηση κρίσιμων μεγεθών από τους αρμόδιους φορείς και στην μείωση ή/και αποτροπή της κυκλοφοριακής συμφόρησης εντός της πόλης.Η κεντρική πλατφόρμα έξυπνων διαβάσεων θα προβάλει όλα τα κυκλοφοριακά δεδομένα οχημάτων σε πραγματικό χρόνο και θα είναι προσβάσιμα κεντρικά και ανά Δήμο.Με την αξιοποίηση των δεδομένων, οι αρμόδιοι φορείς θα μπορούν να έχουν καλύτερη εικόνα των κυκλοφοριακών συνθηκών και να αξιοποιούν τις πληροφορίες για την παρακολούθηση της κίνησης και την αντιμετώπιση φαινομένων συμφόρησης. Έτσι, το έργο συνδυάζει την ενίσχυση της ασφάλειας των μαθητών με τη χρήση τεχνολογίας για την καλύτερη διαχείριση της κυκλοφορίας στις πόλεις.