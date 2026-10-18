Σήμερα το μνημόσυνο για τον Γιώργο Μαζωνάκη, 40 ημέρες μετά τον θάνατό του

Η Νίκαια αποχαιρετά ξανά τον δικό της Γιώργο

Σήμερα Κυριακή θα τελεστεί το 40ήμερο μνημόσυνο του Γιώργου Μαζωνάκη στη Νίκαια.Συγγενείς, φίλοι και θαυμαστές του καλλιτέχνη αναμένεται να βρεθούν στον Ιερό Ναό Αγίας Τριάδας. Η τελετή έχει προγραμματιστεί για τις 09:30, μετά την ολοκλήρωση της Θείας Λειτουργίας, ενώ αμέσως μετά θα ακολουθήσει τρισάγιο στο μνήμα του καλλιτέχνη.Στον ίδιο ναό είχαν πραγματοποιηθεί η λαϊκή αγρυπνία και η εξόδιος ακολουθία του καλλιτέχνη, στη Νίκαια, τη γειτονιά με την οποία ο εκλιπών ήταν στενά συνδεδεμένος από τα παιδικά του χρόνια. Η ταφή του έγινε στις 14 Σεπτεμβρίου στο Γ΄ Νεκροταφείο Αθηνώνμετά την πομπή που ξεκίνησε από τη Νίκαια, με τους πιο κοντινούς του ανθρώπους να τον συνοδεύουν στην τελευταία του κατοικία.Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε από τη ζωή στις 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών από ανακοπή. Την ίδια ημέρα είχε μεταβεί σε κλινική στην οδό Καρνεάδου, στο Κολωνάκι, για προγραμματισμένη θεραπεία πλασμαφαίρεσης.Η σημερινή τελετή έχει ιδιαίτερο συμβολισμό, καθώς πραγματοποιείται στη Νίκαια, την περιοχή με την οποία ο Γιώργος Μαζωνάκης είχε ταυτιστεί από τα νεανικά του χρόνια.Ο τραγουδιστής δεν έκρυψε ποτέ την αγάπη του για τη γειτονιά όπου μεγάλωσε, ακόμη και όταν η καριέρα του τον οδήγησε στις μεγαλύτερες μουσικές σκηνές της χώρας.Η ιδιαίτερη σχέση του με το κοινό αποτυπώθηκε και στην κηδεία του, όταν άνθρωποι διαφορετικών ηλικιών συγκεντρώθηκαν για να τον αποχαιρετήσουν, αφήνοντας λουλούδια, σημειώματα και προσωπικά μηνύματα.