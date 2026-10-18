Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές – Πού αναμένονται τοπικές βροχές
Καιρός: Ανεβαίνει η θερμοκρασία με ηλιοφάνεια στις περισσότερες περιοχές – Πού αναμένονται τοπικές βροχές
Έως 22 βαθμούς ο υδράργυρος στα νότια – Περιορισμένη ορατότητα το πρωί, ασθενείς άνεμοι έως 5 μποφόρ
Γενικά αίθριος θα είναι ο καιρός σήμερα, Κυριακή (18/10), στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με τη θερμοκρασία να σημειώνει μικρή άνοδο και να φτάνει τοπικά τους 22 βαθμούς Κελσίου. Παράλληλα, πρόσκαιρες νεφώσεις και πιθανότητα τοπικών βροχών προβλέπονται σε περιοχές της βορειοανατολικής Ελλάδας και του Αιγαίου.
Σύμφωνα με την πρόγνωση, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές, ενώ παροδικά αυξημένες νεφώσεις θα εμφανιστούν κυρίως στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, χωρίς να αναμένονται γενικευμένα φαινόμενα.
Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς, μεταβλητών διευθύνσεων, με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι, που θα φτάνουν τοπικά τα 5 μποφόρ.
Στη δυτική Μακεδονία, πάντως, το κρύο θα είναι περισσότερο αισθητό νωρίς το πρωί, καθώς η ελάχιστη θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 3 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, στα Δωδεκάνησα οι ελάχιστες τιμές θα παραμείνουν υψηλότερες, φτάνοντας τους 14 βαθμούς.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με πιθανότητα πρόσκαιρων νεφώσεων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς.
Στην Ήπειρο ο υδράργυρος θα κινηθεί από 7 έως 18 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 8 έως 21 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 9 έως 21 βαθμούς και στη δυτική Στερεά από 7 έως 17 βαθμούς.
Στη δυτική Πελοπόννησο η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 22 βαθμούς, στην ανατολική Πελοπόννησο από 6 έως 21 βαθμούς και στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια από 8 έως 22 βαθμούς.
Στις Κυκλάδες αναμένονται θερμοκρασίες από 12 έως 20 βαθμούς, στην Κρήτη από 10 έως 22 βαθμούς, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από 10 έως 19 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα από 14 έως 22 βαθμούς.
Τέλος, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 8 έως 21 βαθμούς.
Σύμφωνα με την πρόγνωση, η ηλιοφάνεια θα επικρατήσει στις περισσότερες περιοχές, ενώ παροδικά αυξημένες νεφώσεις θα εμφανιστούν κυρίως στα βορειοανατολικά ηπειρωτικά, στα νησιά του Αιγαίου και στην Κρήτη. Πρόσκαιρες τοπικές βροχές είναι πιθανό να σημειωθούν στην ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βορειοανατολικό Αιγαίο, χωρίς να αναμένονται γενικευμένα φαινόμενα.
Τις πρωινές ώρες η ορατότητα θα είναι κατά τόπους περιορισμένη, κυρίως σε ηπειρωτικές περιοχές, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν γενικά ασθενείς, μεταβλητών διευθύνσεων, με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Στο νοτιοανατολικό Αιγαίο θα επικρατήσουν βορειοδυτικοί άνεμοι, που θα φτάνουν τοπικά τα 5 μποφόρ.
Μικρή άνοδος της θερμοκρασίας – Πού θα φτάσει τους 22 βαθμούςΗ θερμοκρασία θα παρουσιάσει μικρή άνοδο σε σχέση με τις προηγούμενες ημέρες, με τις μέγιστες τιμές να κυμαίνονται στις περισσότερες περιοχές μεταξύ 19 και 21 βαθμών Κελσίου. Στα νότια ηπειρωτικά και τα νησιά, ο υδράργυρος θα αγγίξει τοπικά τους 22 βαθμούς.
Στη δυτική Μακεδονία, πάντως, το κρύο θα είναι περισσότερο αισθητό νωρίς το πρωί, καθώς η ελάχιστη θερμοκρασία θα υποχωρήσει στους 3 βαθμούς Κελσίου. Αντίθετα, στα Δωδεκάνησα οι ελάχιστες τιμές θα παραμείνουν υψηλότερες, φτάνοντας τους 14 βαθμούς.
Ο καιρός σε Αττική και ΘεσσαλονίκηΣτην Αττική ο καιρός θα είναι γενικά αίθριος, με λίγες πρόσκαιρες νεφώσεις. Οι άνεμοι θα είναι ασθενείς και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου, δημιουργώντας ευνοϊκές συνθήκες για υπαίθριες δραστηριότητες.
Στη Θεσσαλονίκη αναμένονται επίσης μεγάλα διαστήματα ηλιοφάνειας, με πιθανότητα πρόσκαιρων νεφώσεων. Η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 21 βαθμούς Κελσίου, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν ασθενείς.
Οι θερμοκρασίες ανά περιοχήΣτην ανατολική Μακεδονία και τη Θράκη η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 6 έως 19 βαθμούς Κελσίου, στην κεντρική Μακεδονία από 8 έως 20 βαθμούς και στη δυτική Μακεδονία από 3 έως 18 βαθμούς.
Στην Ήπειρο ο υδράργυρος θα κινηθεί από 7 έως 18 βαθμούς, στη Θεσσαλία από 8 έως 21 βαθμούς, στα νησιά του Ιονίου από 9 έως 21 βαθμούς και στη δυτική Στερεά από 7 έως 17 βαθμούς.
Στη δυτική Πελοπόννησο η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 8 έως 22 βαθμούς, στην ανατολική Πελοπόννησο από 6 έως 21 βαθμούς και στην ανατολική Στερεά και την Εύβοια από 8 έως 22 βαθμούς.
Στις Κυκλάδες αναμένονται θερμοκρασίες από 12 έως 20 βαθμούς, στην Κρήτη από 10 έως 22 βαθμούς, στα νησιά του ανατολικού Αιγαίου από 10 έως 19 βαθμούς και στα Δωδεκάνησα από 14 έως 22 βαθμούς.
Τέλος, στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 10 έως 21 βαθμούς Κελσίου και στη Θεσσαλονίκη από 8 έως 21 βαθμούς.
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