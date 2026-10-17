Μαζί στην Πύλα Χριστοδουλίδης και Έρχιουρμαν, νέο ραντεβού την Τρίτη

Μήνυμα ειρήνης και επανένωσης από τον Κύπριο pρόεδρο στο Δικοινοτικό Φεστιβάλ - Αποκάλυψε ότι απέστειλε νέες προτάσεις στον Γκουτέρες και απάντησε στις επισημάνσεις της απεσταλμένης του ΟΗΕ για το αδιέξοδο στα οδοφράγματα.

Πύλα, όπου Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι εξακολουθούν να ζουν μαζί, συναντήθηκαν απόψε ο πρόεδρος της Κύπρου Νίκος Χριστοδουλίδης και ο Τουρκοκύπριος ηγέτης Τουφάν Έρχιουρμαν, συμμετέχοντας στο 6ο Δικοινοτικό Φεστιβάλ Ειρήνης.



Η κοινή παρουσία των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία καταβάλλονται προσπάθειες για επανέναρξη των διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό, χωρίς ωστόσο να έχουν ξεπεραστεί οι διαφωνίες ακόμη και σε ζητήματα όπως το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων.







Διευκρίνισε, πάντως, ότι αυτή η εκτίμηση δεν απαλλάσσει τις δύο κοινότητες από τις δικές τους ευθύνες και επανέλαβε πως για την ελληνοκυπριακή πλευρά δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επανένωση.



Ερωτηθείς εάν τέτοιες κοινές εμφανίσεις μπορούν να συμβάλουν στην επίλυση του Κυπριακού, αναγνώρισε ότι έχουν σημασία, αλλά από μόνες τους δεν επαρκούν. Όπως τόνισε, καθοριστικός παράγοντας για να υπάρξει αποτέλεσμα είναι η πολιτική βούληση.



Νέες προτάσεις στον Γκουτέρες Ο Κύπριος πρόεδρος αποκάλυψε ότι έχει ήδη αποστείλει επιστολή στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες, παρουσιάζοντας συγκεκριμένες ιδέες για την περαιτέρω διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού.



Όπως εξήγησε, οι προτάσεις διαμορφώθηκαν μετά τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου και τις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη. Αφορούν τη μεθοδολογία των διαπραγματεύσεων, τα ουσιαστικά ζητήματα του Κυπριακού και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.



Ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ελπίδα ότι η επόμενη συνάντησή του με τον Τουφάν Έρχιουρμαν θα επιτρέψει να καταγραφεί πρόοδος.

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Η απάντηση στην Ολγκίν για τα οδοφράγματα Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η τοποθέτηση του Κύπριου προέδρου για τις πρόσφατες επισημάνσεις της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.



Η κυρία Ολγκίν, σε άρθρο της στην κυπριακή εφημερίδα «Πολίτης», έθεσε το ερώτημα πώς μπορούν οι δύο πλευρές να συμφωνήσουν σε ένα συνολικό μοντέλο επίλυσης του Κυπριακού, όταν τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν ούτε στο άνοιγμα ενός νέου οδοφράγματος.



Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι είχε πρόσφατα ανταλλαγή εκτενών ηλεκτρονικών μηνυμάτων με την προσωπική απεσταλμένη του Γκουτέρες.



Στο μικτό χωριό, όπου Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι εξακολουθούν να ζουν μαζί, συναντήθηκαν απόψε ο πρόεδρος της Κύπρουκαι ο Τουρκοκύπριος ηγέτης, συμμετέχοντας στο 6ο Δικοινοτικό Φεστιβάλ Ειρήνης.Η κοινή παρουσία των δύο ηγετών πραγματοποιήθηκε σε μια περίοδο κατά την οποία καταβάλλονταιστο Κυπριακό, χωρίς ωστόσο να έχουν ξεπεραστεί οι διαφωνίες ακόμη και σε ζητήματα όπως το άνοιγμα νέων οδοφραγμάτων.Προσερχόμενος στην εκδήλωση, ο Νίκος Χριστοδουλίδης έστειλε μήνυμα υπέρ της ειρήνης, της συνύπαρξης και της επανένωσης της Κύπρου, υποστηρίζοντας ότι εάν η επίλυση του Κυπριακού εξαρτιόταν αποκλειστικά από τους Ελληνοκύπριους και τους Τουρκοκύπριους, η χώρα θα είχε ήδη επανενωθεί.Διευκρίνισε, πάντως, ότι αυτή η εκτίμηση δεν απαλλάσσει τις δύο κοινότητες από τις δικές τους ευθύνες και επανέλαβε πως για την ελληνοκυπριακή πλευρά δεν υπάρχει άλλη επιλογή από την επανένωση.Ερωτηθείς εάν τέτοιες κοινές εμφανίσεις μπορούν να συμβάλουν στην επίλυση του Κυπριακού, αναγνώρισε ότι έχουν σημασία, αλλά από μόνες τους δεν επαρκούν. Όπως τόνισε, καθοριστικός παράγοντας για να υπάρξει αποτέλεσμα είναι η πολιτική βούληση.Ο Κύπριος πρόεδρος αποκάλυψε ότι έχει ήδη αποστείλει επιστολή στον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών, παρουσιάζοντας συγκεκριμένες ιδέες για την περαιτέρω διαδικασία επίλυσης του Κυπριακού.Όπως εξήγησε, οι προτάσεις διαμορφώθηκαν μετά τη συνεδρίαση του Εθνικού Συμβουλίου και τις επαφές που είχε στη Νέα Υόρκη. Αφορούν τη μεθοδολογία των διαπραγματεύσεων, τα ουσιαστικά ζητήματα του Κυπριακού και τα Μέτρα Οικοδόμησης Εμπιστοσύνης.Ο Νίκος Χριστοδουλίδης εξέφρασε την ελπίδα ότι η επόμενη συνάντησή του με τον Τουφάν Έρχιουρμαν θα επιτρέψει να καταγραφεί πρόοδος.Η νέα συνάντηση των δύο ηγετών έχει προγραμματιστεί για την Τρίτη.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσίασε η τοποθέτηση του Κύπριου προέδρου για τις πρόσφατες επισημάνσεις της προσωπικής απεσταλμένης του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ, Μαρία Άνχελα Ολγκίν.Η κυρία Ολγκίν, σε άρθρο της στην κυπριακή εφημερίδα «Πολίτης», έθεσε το ερώτημα πώς μπορούν οι δύο πλευρές να συμφωνήσουν σε ένα συνολικό μοντέλο επίλυσης του Κυπριακού, όταν τα τελευταία δύο χρόνια δεν έχουν καταφέρει να συμφωνήσουν ούτε στο άνοιγμα ενός νέου οδοφράγματος.Ο Νίκος Χριστοδουλίδης ανέφερε ότι είχε πρόσφατα ανταλλαγή εκτενών ηλεκτρονικών μηνυμάτων με την προσωπική απεσταλμένη του Γκουτέρες.

Απαντώντας ειδικά στο ζήτημα των οδοφραγμάτων, υπενθύμισε ότι κατά το κοινό δείπνο που είχε πραγματοποιηθεί με τον Γενικό Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών είχε κατατεθεί συγκεκριμένη συμβιβαστική πρόταση.



Σύμφωνα με τον Κύπριο Πρόεδρο, η κ. Ολγκίν γνωρίζει ποια πλευρά αποδέχθηκε αμέσως την πρόταση και ποια την απέρριψε, καθώς και ότι ακολούθησε έντονη συζήτηση με τον Γενικό Γραμματέα.



Με την αναφορά αυτή ο Νίκος Χριστοδουλίδης επιχείρησε να καταστήσει σαφές ότι, κατά την άποψή του, η ευθύνη για τη συνεχιζόμενη εκκρεμότητα δεν μπορεί να αποδίδεται εξίσου στις δύο πλευρές.



Παράλληλα, εξέφρασε την επιθυμία να συμμετέχει η κ. Ολγκίν και στις συναντήσεις που πραγματοποιούνται μεταξύ των δύο ηγετών, ώστε να έχει προσωπική αντίληψη των όσων συζητούνται.



Επιστροφή του φεστιβάλ έπειτα από επτά χρόνια Το Δικοινοτικό Φεστιβάλ Ειρήνης πραγματοποιήθηκε στην Πύλα για πρώτη φορά το 2015, με στόχο να ενισχύσει τις σχέσεις μεταξύ των δύο κοινοτήτων μέσα από κοινές πολιτιστικές δραστηριότητες.



Η τελευταία διοργάνωση είχε γίνει το 2019 και έκτοτε ο θεσμός παρέμεινε ανενεργός.



Η φετινή εκδήλωση διοργανώθηκε από το Κοινοτικό Συμβούλιο Πύλας και περιλάμβανε παραδοσιακούς χορούς και μουσική από τις δύο κοινότητες.



Η παρουσία των Χριστοδουλίδη και Έρχιουρμαν είχε συμφωνηθεί κατά τη συνάντησή τους την περασμένη Τρίτη, υπό την αιγίδα των Ηνωμένων Εθνών.



Στην ίδια συνάντηση είχαν συμφωνήσει να συμμετάσχουν από κοινού και σε προσεχείς συνεδριάσεις των Τεχνικών Επιτροπών Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Νεολαίας, καθώς και του Συμβουλευτικού Σώματος της Κοινωνίας των Πολιτών.



Η Πύλα, που βρίσκεται εντός της νεκρής ζώνης, αποτελεί ιδιαίτερη περίπτωση στην Κύπρο, καθώς είναι μία από τις ελάχιστες κοινότητες όπου Ελληνοκύπριοι και Τουρκοκύπριοι συνεχίζουν να κατοικούν μαζί.



Η κοινή παρουσία των δύο ηγετών εντάσσεται στις προσπάθειες διατήρησης ενός θετικού κλίματος, με το επόμενο ουσιαστικό βήμα να αναζητείται στις συναντήσεις που θα ακολουθήσουν και στην προσπάθεια επανέναρξης των συνομιλιών υπό την αιγίδα του ΟΗΕ.

