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Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από σύγκρουση ΙΧ με βαν, δείτε φωτογραφίες
Τραγωδία στον ΒΟΑΚ: Ένας νεκρός και τρεις τραυματίες από σύγκρουση ΙΧ με βαν, δείτε φωτογραφίες
Το δυστύχημα σημειώθηκε στο ύψος του Πλατανιά Χανίων - Στο Νοσοκομείο Χανίων μεταφέρθηκαν οι τρεις τραυματίες, ανάμεσά τους ένα παιδί
Τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (17/10) στον ΒΟΑΚ, στο ύψος του Πλατανιά Χανίων, όταν, κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες, ΙΧ συγκρούστηκε με βαν.
Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ένας ηλικιωμένος, οδηγός του ενός οχήματος, να χάσει τη ζωή του. Η γυναίκα που επέβαινε μαζί του εγκλωβίστηκε και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων.
Στο δεύτερο όχημα επέβαιναν μία γυναίκα και ένα παιδί, οι οποίοι επίσης μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων, έχοντας τις αισθήσεις τους, σύμφωνα με το flashnews.gr.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:
Η σύγκρουση ήταν σφοδρή, με αποτέλεσμα ένας ηλικιωμένος, οδηγός του ενός οχήματος, να χάσει τη ζωή του. Η γυναίκα που επέβαινε μαζί του εγκλωβίστηκε και χρειάστηκε η επέμβαση της Πυροσβεστικής και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Χανίων.
Στο δεύτερο όχημα επέβαιναν μία γυναίκα και ένα παιδί, οι οποίοι επίσης μεταφέρθηκαν με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο Χανίων, έχοντας τις αισθήσεις τους, σύμφωνα με το flashnews.gr.
Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα διερευνώνται.
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:
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