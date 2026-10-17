Τροχαίο στον Κηφισό: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία προς Πειραιά μετά από σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Αγίας Άννης, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη – Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για τραυματίες