Τροχαίο στον Κηφισό: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία προς Πειραιά μετά από σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο
ΕΛΛΑΔΑ
Κηφισός Τροχαίο

Τροχαίο στον Κηφισό: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία προς Πειραιά μετά από σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο

Το τροχαίο σημειώθηκε στο ύψος της οδού Αγίας Άννης, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη – Δεν υπάρχουν ακόμη πληροφορίες για τραυματίες

Τροχαίο στον Κηφισό: Δυσχέρεια στην κυκλοφορία προς Πειραιά μετά από σύγκρουση μηχανής με αυτοκίνητο
Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων παρατηρείται στη λεωφόρο Κηφισού, στο ρεύμα προς Πειραιά, λόγω τροχαίου ατυχήματος που σημειώθηκε στο ύψος της οδού Αγίας Άννης, στην περιοχή του Αγίου Ιωάννη Ρέντη.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, στο τροχαίο ενεπλάκησαν μία μοτοσικλέτα και ένα αυτοκίνητο.

Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το εάν έχουν σημειωθεί τραυματισμοί από τη σύγκρουση.

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