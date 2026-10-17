Sleepovers, σχολικές εκδρομές, κατασκήνωση. Δεν είναι απλώς μια διανυκτέρευση. Είναι μια μικρή πρόβα ανεξαρτησίας.
Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά
Σεισμός 4,2 Ρίχτερ στην Κεφαλονιά
Η σεισμική δόνηση σημειώθηκε στις 02:57 τα ξημερώματα του Σαββάτου, με εστιακό βάθος 5 χιλιομέτρων
Σεισμός μεγέθους 4,2 Ρίχτερ σημειώθηκε στις 02:57 τα ξημερώματα του Σαββάτου (17/10) στην Κεφαλονιά.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 4 χιλιόμετρα βόρεια της Σάμης Κεφαλονιάς, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα σεισμολογικά δεδομένα, η δόνηση εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου, κοντά στην Ιθάκη, περίπου 93 χιλιόμετρα δυτικά της Πάτρας.
Σύμφωνα με τα στοιχεία του Γεωδυναμικού Ινστιτούτου, το επίκεντρο της σεισμικής δόνησης εντοπίζεται 4 χιλιόμετρα βόρεια της Σάμης Κεφαλονιάς, ενώ το εστιακό βάθος υπολογίζεται στα 5 χιλιόμετρα.
Σύμφωνα με τα διαθέσιμα σεισμολογικά δεδομένα, η δόνηση εντοπίστηκε στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου, κοντά στην Ιθάκη, περίπου 93 χιλιόμετρα δυτικά της Πάτρας.
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