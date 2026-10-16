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Δούκας: Ανοίγουν αύριο τα σπίτια στη Κυψέλη, έλεγχοι από τρεις μηχανικούς για οριστική καταγραφή των ζημιών
Δούκας: Ανοίγουν αύριο τα σπίτια στη Κυψέλη, έλεγχοι από τρεις μηχανικούς για οριστική καταγραφή των ζημιών
Αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας θα απαιτηθεί εξατομικευμένη μελέτη αποκατάστασης για κάθε κτίριο ξεχωριστά, συνοδευόμενη από δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών, είπε ο δήμαρχος Αθηναίων
Στη συμφωνία να ανοίξουν άμεσα, από αύριο Σάββατο (17/10), οι πληγείσες κατοικίες στην Κυψέλη ώστε να ξεκινήσει η οριστική καταγραφή των ζημιών από κλιμάκιο τριών μηχανικών, κατέληξε η σύσκεψη στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών, όπως ανακοίνωσε ο Δήμαρχος Αθηναίων, Χάρης Δούκας.
Παράλληλα, ο κ. Δούκας αποκάλυψε ότι υπάρχει ένα κτίριο στην περιοχή, το οποίο εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως «κόκκινο» μετά τον έλεγχο στατικής επάρκειας, με το ΤΕΕ να καλείται να αποφανθεί για το ενδεχόμενο απομάκρυνσης των κατοίκων του, ενώ ανέφερε ότι η επανέναρξη των εργασιών του μετροπόντικα για τη Γραμμή 4 του μετρό βρίσκεται ακόμη πολύ μακριά.
Αναλύοντας τα όσα τέθηκαν στη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, εκπροσώπους της «Ελληνικό Μετρό», της αναδόχου κοινοπραξίας και των κατοίκων, ο Δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ότι : «Βάλαμε τρία βασικά για εμάς ζητήματα. Το πρώτο είναι η οριστική καταγραφή των ζημιών, διότι έχει γίνει μια πρώτη καταγραφή, από εκεί και πέρα όμως έχει εξελιχθεί το φαινόμενο. Υπάρχουν επιπλέον ρηγματώσεις και οι πραγματογνωμοσύνες του ΤΕΕ αφορούσαν μήνες πολύ πριν. Άρα ζητήσαμε άμεσα να υπάρξει ένας μηχανικός από την εταιρεία, ένας πραγματογνώμονας του ΤΕΕ και ο εκπρόσωπος των κατοίκων —τρεις μηχανικοί— και άμεσα να ανοίξουν τα σπίτια, να γίνει οριστική καταγραφή των ζημιών. Αυτό και συμφωνήθηκε. Τρία καθαρά βήματα: το πρώτο ξεκινάει αύριο».
Σύμφωνα με τον κ. Δούκα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας θα απαιτηθεί εξατομικευμένη μελέτη αποκατάστασης για κάθε κτίριο ξεχωριστά, συνοδευόμενη από δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών.
Βάλαμε ακόμα και το ζήτημα της απομάκρυνσης των κατοίκων, όπου αυτό χρειαστεί. Μας ενημέρωσαν ότι για το συγκεκριμένο αυτό κτίριο η συγκεκριμένη μελέτη θα πάει στο Τεχνικό Επιμελητήριο για να αποφανθεί το ΤΕΕ αν χρειάζεται να υπάρξει απομάκρυνση ή όχι. Άρα καταλαβαίνετε, τα θέματα είναι σύνθετα, γι' αυτό και επιτέλους πρέπει να ολοκληρωθεί το ζήτημα των οριστικών βλαβών, για να είμαστε και εμείς σε θέση να γνωρίζουμε ποιο είναι το βάθος του προβλήματος. Μελέτες και χρονοδιάγραμμα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο».
Ερωτηθείς για το εάν συζητήθηκε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία επανεκκίνησης του μετροπόντικα στη Γραμμή 4, ο κ. Δούκας απέκλεισε κάθε τέτοιο ενδεχόμενο στο άμεσο μέλλον, υποστηρίζοντας πως: «Είμαστε πολύ μακριά από αυτό».
Παράλληλα, ο κ. Δούκας αποκάλυψε ότι υπάρχει ένα κτίριο στην περιοχή, το οποίο εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται ως «κόκκινο» μετά τον έλεγχο στατικής επάρκειας, με το ΤΕΕ να καλείται να αποφανθεί για το ενδεχόμενο απομάκρυνσης των κατοίκων του, ενώ ανέφερε ότι η επανέναρξη των εργασιών του μετροπόντικα για τη Γραμμή 4 του μετρό βρίσκεται ακόμη πολύ μακριά.
Αναλύοντας τα όσα τέθηκαν στη συνάντηση με την πολιτική ηγεσία του υπουργείου, εκπροσώπους της «Ελληνικό Μετρό», της αναδόχου κοινοπραξίας και των κατοίκων, ο Δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ότι : «Βάλαμε τρία βασικά για εμάς ζητήματα. Το πρώτο είναι η οριστική καταγραφή των ζημιών, διότι έχει γίνει μια πρώτη καταγραφή, από εκεί και πέρα όμως έχει εξελιχθεί το φαινόμενο. Υπάρχουν επιπλέον ρηγματώσεις και οι πραγματογνωμοσύνες του ΤΕΕ αφορούσαν μήνες πολύ πριν. Άρα ζητήσαμε άμεσα να υπάρξει ένας μηχανικός από την εταιρεία, ένας πραγματογνώμονας του ΤΕΕ και ο εκπρόσωπος των κατοίκων —τρεις μηχανικοί— και άμεσα να ανοίξουν τα σπίτια, να γίνει οριστική καταγραφή των ζημιών. Αυτό και συμφωνήθηκε. Τρία καθαρά βήματα: το πρώτο ξεκινάει αύριο».
«Ανοίγουν αύριο τα σπίτια - Έλεγχοι από τρεις μηχανικούς»
Σύμφωνα με τον κ. Δούκα, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της αυτοψίας θα απαιτηθεί εξατομικευμένη μελέτη αποκατάστασης για κάθε κτίριο ξεχωριστά, συνοδευόμενη από δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα εργασιών.
Στο ΤΕΕ ο φάκελος για πιθανή εκκένωση του «κόκκινου» κτιρίουΕπιπλέον, ο κ. Δούκας υπογράμμισε ότι «δεν έχουν ακόμα ολοκληρωθεί οι αναλύσεις για το αν τελικά υπάρχουν κτίρια τα οποία, ακόμα και μετά τον τρίτο έλεγχο, είναι "κόκκινα". Μας ενημέρωσαν σήμερα ότι υπάρχει ένα κτίριο, το οποίο παραμένει κόκκινο, με ό,τι αυτό σημαίνει, μετά και τον έλεγχο της στατικής επάρκειας. Θέσαμε όλα τα θέματα ασφάλειας.
Βάλαμε ακόμα και το ζήτημα της απομάκρυνσης των κατοίκων, όπου αυτό χρειαστεί. Μας ενημέρωσαν ότι για το συγκεκριμένο αυτό κτίριο η συγκεκριμένη μελέτη θα πάει στο Τεχνικό Επιμελητήριο για να αποφανθεί το ΤΕΕ αν χρειάζεται να υπάρξει απομάκρυνση ή όχι. Άρα καταλαβαίνετε, τα θέματα είναι σύνθετα, γι' αυτό και επιτέλους πρέπει να ολοκληρωθεί το ζήτημα των οριστικών βλαβών, για να είμαστε και εμείς σε θέση να γνωρίζουμε ποιο είναι το βάθος του προβλήματος. Μελέτες και χρονοδιάγραμμα. Δεν έχουμε άλλο χρόνο».
Ερωτηθείς για το εάν συζητήθηκε κάποια συγκεκριμένη ημερομηνία επανεκκίνησης του μετροπόντικα στη Γραμμή 4, ο κ. Δούκας απέκλεισε κάθε τέτοιο ενδεχόμενο στο άμεσο μέλλον, υποστηρίζοντας πως: «Είμαστε πολύ μακριά από αυτό».
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