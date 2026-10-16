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Οι «Οργανούληδες» συνεχίζουν για 5η χρονιά το ταξίδι τους στα δημοτικά σχολεία, δωρεάν διαδικτυακές παρουσιάσεις
Οι «Οργανούληδες» συνεχίζουν για 5η χρονιά το ταξίδι τους στα δημοτικά σχολεία, δωρεάν διαδικτυακές παρουσιάσεις
Η πρώτη διαδικτυακή παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη (21/10) μέσω Zoom - Περισσότεροι από 40.000 μαθητές και εκπαιδευτικοί έχουν ήδη παρακολουθήσει το εκπαιδευτικό πρόγραμμα την τελευταία πενταετία
Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Οργανούληδες» συνεχίζει τις δωρεάν μηνιαίες διαδικτυακές παρουσιάσεις, στοχεύοντας στην προώθηση του μηνύματος για μια υγιεινή ζωή και στην ανάδειξη της σημασίας της δωρεάς οργάνων.
Για πέμπτη συνεχή χρονιά, το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οργανούληδες επιστρέφει στα δημοτικά σχολεία, με στόχο οι μαθητές να γνωρίσουν καλύτερα πώς λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα και γιατί είναι σημαντική η καθημερινή φροντίδα του.
Στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκεται η δωρεά οργάνων ως μία πράξη αλληλεγγύης και προσφοράς. Φέτος, οι Οργανούληδες εμπλουτίζονται με έναν νέο Οδηγό Υγείας, ο οποίος προτείνει οκτώ απλές και εύκολα εφαρμόσιμες συνήθειες για την υγεία και την ευεξία των παιδιών. Η πρώτη διαδικτυακή παρουσίαση της νέας σχολικής χρονιάς θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη (21/10).
Το πρόγραμμα Οργανούληδες φέρει τη σφραγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση και εντάσσεται στις Δράσεις και Προγράμματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Αγωγής της Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
Με μια σύγχρονη, τεκμηριωμένη και προσαρμοσμένη στις ηλικίες 7–11 ετών εκπαιδευτική προσέγγιση, οι Οργανούληδες κάνουν προσιτή στα παιδιά τη γνώση για το ανθρώπινο σώμα, τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις.
Εννέα ξεχωριστοί χαρακτήρες μετατρέπουν σύνθετα ερωτήματα σε ζωντανές ιστορίες, ενώ ο νέος Οδηγός Υγείας μετατρέπει τη γνώση σε καθημερινή πράξη, προτείνοντας οκτώ απλές και εύκολα εφαρμόσιμες συνήθειες για την υγεία των παιδιών, από το πρωινό ποτήρι νερό και το παιχνίδι στο φυσικό φως έως τη φροντίδα των δοντιών, τη σωστή διατροφή, την κίνηση και τον επαρκή ύπνο.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλα τα δημοτικά σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, και η συμμετοχή είναι δωρεάν. Οι εγγραφές για τις μηνιαίες διαδικτυακές συναντήσεις της σχολικής χρονιάς 2026-2027 έχουν ήδη ξεκινήσει. Οι διευθυντές των σχολείων και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση ενδιαφέροντος μέσω της φόρμας συμμετοχής στους Οργανούληδες. Η συμμετοχή θα πραγματοποιηθεί με σειρά προτεραιότητας.
ΕΔΩ μπορείτε να βρείτε όλες τις προγραμματισμένες συναντήσεις για τη σχολική χρονιά 2026-2027: τρεις διαδικτυακές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν το 2026 και πέντε συναντήσεις το 2027.
Οι συναντήσεις έχουν διάρκεια 50 λεπτά και πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας Zoom. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς μπορούν να κατεβάσουν το ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, το οποίο περιλαμβάνει παρουσιάσεις και παιχνίδια, ώστε να το αξιοποιήσουν στην τάξη και στο σπίτι.
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα υπό την επιστημονική αιγίδα του ΕΟΜ και του Υπουργείου Υγείας, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση.
Για πέμπτη συνεχή χρονιά, το διαδικτυακό εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οργανούληδες επιστρέφει στα δημοτικά σχολεία, με στόχο οι μαθητές να γνωρίσουν καλύτερα πώς λειτουργεί το ανθρώπινο σώμα και γιατί είναι σημαντική η καθημερινή φροντίδα του.
Στο επίκεντρο του προγράμματος βρίσκεται η δωρεά οργάνων ως μία πράξη αλληλεγγύης και προσφοράς. Φέτος, οι Οργανούληδες εμπλουτίζονται με έναν νέο Οδηγό Υγείας, ο οποίος προτείνει οκτώ απλές και εύκολα εφαρμόσιμες συνήθειες για την υγεία και την ευεξία των παιδιών. Η πρώτη διαδικτυακή παρουσίαση της νέας σχολικής χρονιάς θα πραγματοποιηθεί την Τετάρτη (21/10).
Το πρόγραμμα Οργανούληδες φέρει τη σφραγίδα του Ελληνικού Οργανισμού Μεταμοσχεύσεων, υλοποιείται με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση και εντάσσεται στις Δράσεις και Προγράμματα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας και Αγωγής της Υγείας του Υπουργείου Υγείας.
Με μια σύγχρονη, τεκμηριωμένη και προσαρμοσμένη στις ηλικίες 7–11 ετών εκπαιδευτική προσέγγιση, οι Οργανούληδες κάνουν προσιτή στα παιδιά τη γνώση για το ανθρώπινο σώμα, τη δωρεά οργάνων και τις μεταμοσχεύσεις.
Εννέα ξεχωριστοί χαρακτήρες μετατρέπουν σύνθετα ερωτήματα σε ζωντανές ιστορίες, ενώ ο νέος Οδηγός Υγείας μετατρέπει τη γνώση σε καθημερινή πράξη, προτείνοντας οκτώ απλές και εύκολα εφαρμόσιμες συνήθειες για την υγεία των παιδιών, από το πρωινό ποτήρι νερό και το παιχνίδι στο φυσικό φως έως τη φροντίδα των δοντιών, τη σωστή διατροφή, την κίνηση και τον επαρκή ύπνο.
Το πρόγραμμα απευθύνεται σε όλα τα δημοτικά σχολεία, δημόσια και ιδιωτικά, και η συμμετοχή είναι δωρεάν. Οι εγγραφές για τις μηνιαίες διαδικτυακές συναντήσεις της σχολικής χρονιάς 2026-2027 έχουν ήδη ξεκινήσει. Οι διευθυντές των σχολείων και οι υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί μπορούν να υποβάλλουν τη σχετική αίτηση ενδιαφέροντος μέσω της φόρμας συμμετοχής στους Οργανούληδες. Η συμμετοχή θα πραγματοποιηθεί με σειρά προτεραιότητας.
ΕΔΩ μπορείτε να βρείτε όλες τις προγραμματισμένες συναντήσεις για τη σχολική χρονιά 2026-2027: τρεις διαδικτυακές συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν το 2026 και πέντε συναντήσεις το 2027.
Οι συναντήσεις έχουν διάρκεια 50 λεπτά και πραγματοποιούνται μέσω της πλατφόρμας Zoom. Επιπλέον, οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς μπορούν να κατεβάσουν το ψηφιοποιημένο εκπαιδευτικό εγχειρίδιο, το οποίο περιλαμβάνει παρουσιάσεις και παιχνίδια, ώστε να το αξιοποιήσουν στην τάξη και στο σπίτι.
Λίγα λόγια για το πρόγραμμαΟι Οργανούληδες ξεκίνησαν από την Αγγλία και έχουν ήδη υιοθετηθεί από τη Σκωτία, τον Καναδά και τη Νότια Αφρική. Στην Ελλάδα, μέσα σε πέντε χρόνια, έχουν δημιουργήσει μια κοινότητα που ξεπερνά τους 40.000 μαθητές και εκπαιδευτικούς, συνεχίζοντας να φέρνουν την εκπαίδευση για την υγεία και τη δωρεά οργάνων πιο κοντά στα παιδιά.
Η Εθνική Πρωτοβουλία του Ιδρύματος ΩνάσηΤο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Οργανούληδες εντάσσεται στο πλαίσιο της Εθνικής Πρωτοβουλίας για τη Δωρεά Οργάνων και τις Μεταμοσχεύσεις, που ανέλαβε το Ίδρυμα Ωνάση με στόχο την ανοικοδόμηση του τομέα των μεταμοσχεύσεων και την ενίσχυση της κουλτούρας δωρεάς οργάνων στην Ελλάδα.
Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα υπό την επιστημονική αιγίδα του ΕΟΜ και του Υπουργείου Υγείας, με την υποστήριξη του Ιδρύματος Ωνάση.
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