Ανοιχτή εκδήλωση «ChemiNova» για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Συντήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
ΕΛΛΑΔΑ
Εκδήλωση Ευρωπαϊκές Ημέρες Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2026 Πλάκα Πολιτιστική Κληρονομιά

Ανοιχτή εκδήλωση «ChemiNova» για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Συντήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο (17/10) στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού της Αγίας Αικατερίνης, στην Πλάκα

Ανοιχτή εκδήλωση «ChemiNova» για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Συντήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Το ευρωπαϊκό ερευνητικό έργο ChemiNova, με θέμα την προστασία και διαφύλαξη της πολιτιστικής κληρονομιάς από τις απειλές που σχετίζονται με την κλιματική αλλαγή και τις συρράξεις, πλησιάζει στην ολοκλήρωσή του. Στο πλαίσιο αυτό διοργανώνεται το μεσημέρι του Σαββάτου (17/10), από τις 12:00 έως τις 14:00, η ανοιχτή εκδήλωση «ChemiNova» – δράσεις για μικρούς και μεγάλους -, η οποία εντάσσεται στον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Συντήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς 2026.

Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί στον προαύλιο χώρο του Ιερού Ναού της Αγίας Αικατερίνης, στην Πλάκα, και διοργανώνεται από τη DIADRASIS, εταίρο του έργου.

Ανοιχτή εκδήλωση «ChemiNova» για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Συντήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης, μικροί και μεγάλοι θα έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για τις σύγχρονες προκλήσεις που αφορούν την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς και να γνωρίσουν τον κόσμο της συντήρησης αρχαιοτήτων μέσα από παραδοσιακές μεθόδους και τη χρήση νέων τεχνολογικών εργαλείων, σχεδιασμένα στο πλαίσιο του έργου ChemiNova.

Οι τρεις διαδραστικοί σταθμοί της εκδήλωσης θα προσφέρουν και τρεις διαφορετικούς τρόπους με τους οποίους το κοινό μπορεί να συμβάλλει στην προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς.

- Σταθμός 1: «Με άλλη ματιά…», τα μνημεία με τα μάτια των συντηρητών
- Σταθμός 2: «Μαχητές των μνημείων», ένα βιωματικό παιχνίδι για την προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς
Κλείσιμο
- Σταθμός 3: «Το ψηφιακό ταξίδι», εξερευνώντας άλλα μνημεία του κόσμου μέσω VR.

Σημειώνεται ότι η συμμετοχή στις δράσεις είναι δωρεάν.

Ανοιχτή εκδήλωση «ChemiNova» για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Συντήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Ανοιχτή εκδήλωση «ChemiNova» για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Συντήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς
Ανοιχτή εκδήλωση «ChemiNova» για τον εορτασμό της Ευρωπαϊκής Ημέρας Συντήρησης της Πολιτιστικής Κληρονομιάς

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