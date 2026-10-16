Το δίκτυο των 30 εταιρειών, η απάτη των 5,6 εκατ. ευρώ και η δέσμευση περιουσιών του Φίλιππου Καμπούρη

Η αποκαλυπτική διάταξη της Αρχής για το Ξέπλυμα Μαύρου Χρήματος - Οι εταιρείες «φαντάσματα», οι «αχυράνθρωποι», οι απλήρωτες ασφαλιστικές εισφορές και οι διασυνδέσεις με τον ΛΑΟΣ - Τα ακίνητα, τα αυτοκίνητα και οι τραπεζικοί λογαριασμοί που δεσμεύονται

οφειλές προς το 5.618.873,90 ευρώ.



Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται, μεταξύ άλλων, ο



Διεύθυνση Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος και ειδικότερα από το Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Στις 7 Οκτωβρίου διαβιβάστηκε σχετική αναφορά στην Αρχή, η οποία, εννέα ημέρες αργότερα, προχώρησε στην έκδοση της διάταξης 65/2026.



Στη 12 φυσικά πρόσωπα, ανάμεσά τους ο Φίλιππος Καμπούρης και η Άννα Συνούλη, καθώς και ένα δίκτυο 30 εταιρειών και φορέων. Οι κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή, παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.



Το κόλπο με τις εταιρείες «φαντάσματα» Σύμφωνα με τη διάταξη, ο μηχανισμός είχε οργανωθεί γύρω από δύο ομάδες εταιρειών με διακριτούς ρόλους. Στην πρώτη περιλαμβάνονταν επιχειρήσεις που ιδρύονταν από τους πραγματικούς επιχειρηματίες, οι οποίοι εμφανίζονταν επισήμως ως διαχειριστές τους. Στη δεύτερη ομάδα εντάσσονταν εταιρείες που συστήνονταν στο όνομα τρίτων προσώπων, ώστε οι πραγματικοί διαχειριστές να αποσυνδέονται από τις οικονομικές και νομικές ευθύνες.







Η Αρχή περιγράφει εταιρείες-κελύφη χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα, φυσική εγκατάσταση ή, σε πολλές περιπτώσεις, τραπεζικούς λογαριασμούς.



Μέσω αυτών πραγματοποιούνταν, κατά τις Αρχές, εικονικές ασφαλίσεις εργαζομένων, ενώ οι αντίστοιχες εισφορές δεν καταβάλλονταν στον ΕΦΚΑ. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις φέρονται να απέφευγαν την καταβολή φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ.



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Έτσι, όταν οι ελεγκτικές αρχές αναζητούσαν τους υπευθύνους για τις οφειλές, βρίσκονταν αντιμέτωπες με πρόσωπα που εμφανίζονταν στα εταιρικά μητρώα, χωρίς απαραίτητα να ασκούν τον πραγματικό έλεγχο.



Οι εταιρείες του Καμπούρη και η σύνδεση με τον ΛΑΟΣ Στην περίπτωση του Φίλιππου Καμπούρη, η διάταξη καταγράφει συμμετοχή ή εκπροσώπηση σε σειρά διαφορετικών νομικών προσώπων.



Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Απόλλων», το «Παρατηρητήριο Περιβαλλοντικού Εγκλήματος», το «Δίκτυο Ενημέρωσης Καταναλωτών Νέων και Ανέργων» και η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Αγαπώ τη Ζωή», η οποία είχε παύσει τη δραστηριότητά της το 2012.



Μια επιχείρηση άλλαζε διαχειριστή, μια δεύτερη εμφανιζόταν στην ίδια διεύθυνση, μια τρίτη αναλάμβανε εργαζομένους και ασφαλιστικές υποχρεώσεις. Οι δραστηριότητες συνεχίζονταν, οιπρος το Δημόσιο συσσωρεύονταν και οι πραγματικοί επιχειρηματίες, σύμφωνα με τις διωκτικές αρχές, παρέμεναν στο παρασκήνιο. Πίσω από αυτόν τον μηχανισμό, που φέρεται να λειτουργούσε μέσω δεκάδων εταιρειών, οι ερευνητές εντόπισαν ένα εκτεταμένο δίκτυο οικονομικής απάτης, με εκτιμώμενο εγκληματικό όφελος τουλάχιστονΣτο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται, μεταξύ άλλων, ο Φίλιππος Καμπούρης , το όνομα του οποίου περιλαμβάνεται σε περίοπτη θέση στη 17σέλιδη διάταξη δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων που εξέδωσε στις 16 Οκτωβρίου 2026 η Αρχή Καταπολέμησης της Νομιμοποίησης Εσόδων από Εγκληματικές Δραστηριότητες.Η έρευνα ξεκίνησε από τηκαι ειδικότερα από το Τμήμα Κοινωνικής Ασφάλισης της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Οικονομικών Εγκλημάτων. Στις 7 Οκτωβρίου διαβιβάστηκε σχετική αναφορά στην Αρχή, η οποία, εννέα ημέρες αργότερα, προχώρησε στην έκδοση της διάταξης 65/2026.Στη δικογραφία περιλαμβάνονται συνολικά, ανάμεσά τους ο Φίλιππος Καμπούρης και η Άννα Συνούλη, καθώς και ένα δίκτυο 30 εταιρειών και φορέων. Οι κατηγορίες αφορούν, μεταξύ άλλων, συγκρότηση, ένταξη και διεύθυνση εγκληματικής οργάνωσης, απάτη σε βάρος του Δημοσίου, φοροδιαφυγή, παραβάσεις της ασφαλιστικής νομοθεσίας και νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες.Σύμφωνα με τη διάταξη, ο μηχανισμός είχε οργανωθεί γύρω από δύο ομάδες εταιρειών με διακριτούς ρόλους. Στην πρώτη περιλαμβάνονταν επιχειρήσεις που ιδρύονταν από τους πραγματικούς επιχειρηματίες, οι οποίοι εμφανίζονταν επισήμως ως διαχειριστές τους. Στη δεύτερη ομάδα εντάσσονταν εταιρείες που συστήνονταν στο όνομα τρίτων προσώπων, ώστε οι πραγματικοί διαχειριστές να αποσυνδέονται από τις οικονομικές και νομικές ευθύνες.Οι εταιρείες αυτές δραστηριοποιούνταν κυρίως στην εστίαση, τη νυχτερινή διασκέδαση, τη διαφήμιση και την ένδυση. Ορισμένες λειτουργούσαν στην ίδια διεύθυνση με προηγούμενες επιχειρήσεις, ενώ άλλες διέθεταν αποκλειστικά ψηφιακή έδρα ή μισθωμένη θυρίδα.Η Αρχή περιγράφει εταιρείες-κελύφη χωρίς πραγματική οικονομική δραστηριότητα, φυσική εγκατάσταση ή, σε πολλές περιπτώσεις, τραπεζικούς λογαριασμούς.Μέσω αυτών πραγματοποιούνταν, κατά τις Αρχές, εικονικές ασφαλίσεις εργαζομένων, ενώ οι αντίστοιχες εισφορές δεν καταβάλλονταν στον ΕΦΚΑ. Παράλληλα, οι επιχειρήσεις φέρονται να απέφευγαν την καταβολή φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ.Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά στους «αχυρανθρώπους». Σύμφωνα με το έγγραφο, επρόκειτο συχνά για ανθρώπους που βρίσκονταν σε οικονομική ανάγκη ή κοινωνική περιθωριοποίηση και αναλάμβαναν, έναντι χρηματικής αμοιβής ή ασφαλιστικής κάλυψης, την τυπική διαχείριση εταιρειών.Έτσι, όταν οι ελεγκτικές αρχές αναζητούσαν τους υπευθύνους για τις οφειλές, βρίσκονταν αντιμέτωπες με πρόσωπα που εμφανίζονταν στα εταιρικά μητρώα, χωρίς απαραίτητα να ασκούν τον πραγματικό έλεγχο.Στην περίπτωση του Φίλιππου Καμπούρη, η διάταξη καταγράφει συμμετοχή ή εκπροσώπηση σε σειρά διαφορετικών νομικών προσώπων.Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται η Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία «Απόλλων», το «Παρατηρητήριο Περιβαλλοντικού Εγκλήματος», το «Δίκτυο Ενημέρωσης Καταναλωτών Νέων και Ανέργων» και η αστική μη κερδοσκοπική εταιρεία «Αγαπώ τη Ζωή», η οποία είχε παύσει τη δραστηριότητά της το 2012.

Στη διάταξη καταγράφεται επίσης προηγούμενη διαχειριστική του ιδιότητα στη Facegroup Hellas, εταιρεία με αντικείμενο τη διαφήμιση, τις εκδόσεις και τις ραδιοτηλεοπτικές παραγωγές.



Ξεχωριστό ενδιαφέρον παρουσιάζει η αναφορά στον Λαϊκό Ορθόδοξο Συναγερμό (ΛΑΟΣ). Σύμφωνα με το έγγραφο, ο Φίλιππος Καμπούρης εμφανίζεται ως νόμιμος εκπρόσωπος του πολιτικού σχηματισμού από τις 20 Δεκεμβρίου 2023.Παράλληλα, εμφανίζεται ως διαχειριστής της Viral Media Group, που ιδρύθηκε τον Μάιο του 2026, με εταίρο τον ΛΑΟΣ. Στη λίστα περιλαμβάνονται ακόμη η δημοτική παράταξη «Μαζί Μπορούμε – Φίλιππος Καμπούρης» και ο περιφερειακός σχηματισμός «Μάχη για την Αττική – Καμπούρης Φίλιππος».Η σύζυγός του, Άννα Συνούλη, περιλαμβάνεται επίσης στη δικογραφία και καταγράφεται ως εταίρος και διαχειρίστρια της Famous Group Hermis, εταιρείας με δραστηριότητα στη διαφήμιση, το εμπόριο, τις εκδόσεις και τις ραδιοτηλεοπτικές παραγωγές.



Τα ακίνητα και τα αυτοκίνητα που δεσμεύονται Η Αρχή διέταξε τη δέσμευση τραπεζικών λογαριασμών, επενδυτικών προϊόντων και άλλων χρηματοπιστωτικών στοιχείων των εμπλεκομένων, μέχρι του ποσού των 5.618.873,90 ευρώ. Το μέτρο επεκτείνεται σε κοινούς λογαριασμούς και θυρίδες, με εξαίρεση ποσά που αντιστοιχούν σε μισθούς και συντάξεις.



Παράλληλα, δεσμεύονται οκτώ οχήματα, μεταξύ των οποίων μία BMW 318i, ένα Skoda Octavia, ένα Renault Scenic, ένα Smart Fortwo, ένα δίκυκλο και ένα ακόμη επιβατικό Skoda. Ιδιαίτερη σημασία έχει ότι στον κατάλογο περιλαμβάνονται δύο οχήματα ιδιοκτησίας του ΛΑΟΣ: ένα Daimler Chrysler και ένα φορτηγό Citroën Jumper.



Η δέσμευση αφορά επίσης πέντε ακίνητα ή δικαιώματα επί ακινήτων: ένα αγροτεμάχιο 501,62 τετραγωνικών μέτρων στο Βραχάτι Κορινθίας, τρία μικρά διαμερίσματα στον Πειραιά και ένα κατάστημα στην Αργυρούπολη, με ισόγειο 108,52 τετραγωνικών μέτρων και πατάρι 56,16 τετραγωνικών μέτρων.



Τα συγκεκριμένα ακίνητα δεν εμφανίζονται στη διάταξη ως προσωπική ιδιοκτησία του Φίλιππου Καμπούρη ή της συζύγου του, αλλά άλλων εμπλεκομένων. Σύμφωνα με την Αρχή, υπάρχουν σοβαρές ενδείξεις ότι χρήματα από τις ερευνώμενες δραστηριότητες αναμείχθηκαν με νόμιμα περιουσιακά στοιχεία, αποκρύπτοντας την πραγματική τους προέλευση.