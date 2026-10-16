Κατάστημα κινητών στην Ομόνοια ήταν «βιτρίνα» για διακίνηση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων, δύο συλλήψεις

Εντοπίστηκαν διαβατήρια, ταυτότητες, πλαστές άδειες οδήγησης και τηλεφωνικές συνδέσεις σε ονόματα ανύπαρκτων προσώπων





Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (15/10), συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ενώ από τις έρευνες στο κατάστημα και σε κατοικία κατασχέθηκαν ταξιδιωτικά έγγραφα, πλαστές άδειες οδήγησης και το χρηματικό ποσό των 34.370 ευρώ.







Έπειτα από αξιολόγηση των πληροφοριών, πραγματοποιήθηκε στοχευμένος έλεγχος στο κατάστημα, κατά τον οποίο εντοπίστηκαν στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη των δύο κατηγορουμένων.



Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το κατάστημα δεν περιοριζόταν στην εμπορία κινητών τηλεφώνων, αλλά χρησιμοποιούνταν και για τη διακίνηση







- 7 διαβατήρια, 3 δελτία ταυτότητας και μία άδεια διαμονής.

- 34.370 ευρώ σε μετρητά.

Κλείσιμο

- Φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου και φωτοαντίγραφα ταξιδιωτικών εγγράφων.

- Πλήθος καρτών SIM και τηλεφωνικών συνδέσεων.

- Χειρόγραφες σημειώσεις.

Ως «βιτρίνα» για τη διακίνηση πλαστών ταξιδιωτικών εγγράφων , λειτουργούσε κατάστημα κινητών τηλεφώνων στην περιοχή της Ομόνοιας , το οποίο, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, χρησιμοποιούνταν ως επιχειρησιακό κέντρο για τη διευκόλυνση της παράνομης εισόδου, εξόδου και διαμονής αλλοδαπών στη χώρα..Κατά τη διάρκεια αστυνομικής επιχείρησης που πραγματοποιήθηκε το πρωί της Πέμπτης (15/10), συνελήφθησαν δύο αλλοδαποί, ενώ από τις έρευνες στο κατάστημα και σε κατοικία κατασχέθηκαν ταξιδιωτικά έγγραφα, πλαστές άδειες οδήγησης και το χρηματικό ποσό των 34.370 ευρώ.Οι αστυνομικοί της Ομάδας Ασφαλείας της Υποδιεύθυνσης Περιπολιών είχαν συγκεντρώσει εδώ και καιρό πληροφορίες για τη λειτουργία καταστήματος κινητών τηλεφώνων, μέσω του οποίου φέρονταν να διακινούνται ταξιδιωτικά έγγραφα.Έπειτα από αξιολόγηση των πληροφοριών, πραγματοποιήθηκε στοχευμένος έλεγχος στο κατάστημα, κατά τον οποίο εντοπίστηκαν στοιχεία που οδήγησαν στη σύλληψη των δύο κατηγορουμένων.Σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., το κατάστημα δεν περιοριζόταν στην εμπορία κινητών τηλεφώνων, αλλά χρησιμοποιούνταν και για τη διακίνηση πλαστών εγγράφων που σχετίζονται με τη μετακίνηση και τη διαμονή αλλοδαπών.Κατά τις έρευνες στο κατάστημα και σε κατοικία, οι αστυνομικοί εντόπισαν και κατέσχεσαν:- 7 διαβατήρια, 3 δελτία ταυτότητας και μία άδεια διαμονής.- 34.370 ευρώ σε μετρητά.- 2 πλαστές άδειες οδήγησης.- Φωτογραφίες τύπου διαβατηρίου και φωτοαντίγραφα ταξιδιωτικών εγγράφων.- Πλήθος καρτών SIM και τηλεφωνικών συνδέσεων.- Χειρόγραφες σημειώσεις.

- 5 κάμερες με καταγραφικό σύστημα.



Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι, σύμφωνα με την αστυνομία, μέσω του ίδιου καταστήματος διακινούνταν και τηλεφωνικές συνδέσεις που είχαν καταχωριστεί σε ανύπαρκτα πρόσωπα.



Κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, ο ένας από τους δύο κατηγορουμένους, ηλικίας 38 ετών, φέρεται να επιχείρησε να αποτρέψει τον έλεγχο, εμποδίζοντας τους αστυνομικούς να πραγματοποιήσουν την έρευνα.



Παράλληλα, διαπιστώθηκε ότι ο 38χρονος δεν διέθετε τα απαραίτητα έγγραφα για τη νόμιμη παραμονή του στην Ελλάδα.



Σε βάρος των δύο συλληφθέντων σχηματίστηκε δικογραφία από το Αστυνομικό Τμήμα Ομονοίας για παραβάσεις του Κώδικα Μετανάστευσης, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, πλαστογραφία, απείθεια και παράνομη διαμονή στη χώρα, κατά περίπτωση.



Οι δύο κατηγορούμενοι οδηγήθηκαν στον αρμόδιο εισαγγελέα.