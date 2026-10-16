Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 12 ετών στον μεθυσμένο οδηγό που ενεπλάκη σε τροχαίο με νεκρό 78χρονο ψάλτη
Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 12 ετών στον μεθυσμένο οδηγό που ενεπλάκη σε τροχαίο με νεκρό 78χρονο ψάλτη
Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας το 2023 - «Καταστράφηκε όλη η ζωή μας», επεσήμανε η σύζυγος του θύματος, ενώ ο 57χρονος υποστήριξε πως «είχε καταναλώσει «δύο με τρία ποτά ουίσκι»
Ποινή κάθειρξης 12 ετών επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης στον 57χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος και προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 78χρονο ψάλτη, τα Χριστούγεννα του 2023, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, έξω από τα Γιαννιτσά.
Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο, χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, θα επιστρέψει στη φυλακή, όπου βρίσκεται από τον περσινό Νοέμβριο όταν και απολογήθηκε στον ανακριτή.
Tο δυστύχημα σημειώθηκε τη στιγμή που ο 78χρονος ψάλτης κατευθυνόταν προς την εκκλησία των Γαλατάδων για τη χριστουγεννιάτικη ακολουθία, όταν το όχημά του συγκρούστηκε μετωπικά με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 57χρονος. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά και ο κατηγορούμενος οδηγός, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε ο οδηγός τρίτου οχήματος (ταξί).
Από την προανάκριση της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε πως ο κατηγορούμενος οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, καθώς η συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα του ήταν —σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη— 1,62 g/L στην πρώτη και 1,48 g/L στη δεύτερη μέτρηση.
Στην απολογία του ο 57χρονος ισχυρίστηκε πως είχε καταναλώσει «δύο με τρία ποτά ουίσκι», καθώς βρισκόταν σε κέντρο διασκέδασης, και υποστήριξε ότι αισθανόταν καλά όταν έπιασε το τιμόνι του αυτοκινήτου του. Επίσης, ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος.
Σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος, ο κατηγορούμενος απέδωσε την εκτροπή της πορείας του σε προσπάθεια αποφυγής ζώου —«πιθανότατα σκύλου»— που βρισκόταν στο οδόστρωμα, αλλά και στην αντανάκλαση των προβολέων του αυτοκινήτου που οδηγούσε το θύμα.
Σημειώνεται ότι στον 57χρονο επιβλήθηκε επιπλέον ποινή φυλάκισης ενός μήνα για σωματική βλάβη από αμέλεια όσον αφορά τον οδηγό του ταξί. Ο τελευταίος, καταθέτοντας, ήταν και αυτός που διέψευσε τον ισχυρισμό του κατηγορουμένου περί «αντανάκλασης προβολέων».
Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο, χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, θα επιστρέψει στη φυλακή, όπου βρίσκεται από τον περσινό Νοέμβριο όταν και απολογήθηκε στον ανακριτή.
Tο δυστύχημα σημειώθηκε τη στιγμή που ο 78χρονος ψάλτης κατευθυνόταν προς την εκκλησία των Γαλατάδων για τη χριστουγεννιάτικη ακολουθία, όταν το όχημά του συγκρούστηκε μετωπικά με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 57χρονος. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά και ο κατηγορούμενος οδηγός, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε ο οδηγός τρίτου οχήματος (ταξί).
Από την προανάκριση της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε πως ο κατηγορούμενος οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, καθώς η συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα του ήταν —σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη— 1,62 g/L στην πρώτη και 1,48 g/L στη δεύτερη μέτρηση.
«Καταστράφηκε όλη η ζωή μας», είπε η σύζυγός του θύματοςΣτην κατάθεσή της στο δικαστήριο, η σύζυγος του θύματος ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο σύζυγός της θα είχε τόσο φριχτό θάνατο. «Κάθε Κυριακή πήγαινε στην εκκλησία. Εκείνη την ημέρα, επειδή ήταν η χριστουγεννιάτικη λειτουργία, ξεκίνησε στις 5 το πρωί. Καταστράφηκε όλη η ζωή μας», είπε.
Στην απολογία του ο 57χρονος ισχυρίστηκε πως είχε καταναλώσει «δύο με τρία ποτά ουίσκι», καθώς βρισκόταν σε κέντρο διασκέδασης, και υποστήριξε ότι αισθανόταν καλά όταν έπιασε το τιμόνι του αυτοκινήτου του. Επίσης, ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος.
Σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος, ο κατηγορούμενος απέδωσε την εκτροπή της πορείας του σε προσπάθεια αποφυγής ζώου —«πιθανότατα σκύλου»— που βρισκόταν στο οδόστρωμα, αλλά και στην αντανάκλαση των προβολέων του αυτοκινήτου που οδηγούσε το θύμα.
Σημειώνεται ότι στον 57χρονο επιβλήθηκε επιπλέον ποινή φυλάκισης ενός μήνα για σωματική βλάβη από αμέλεια όσον αφορά τον οδηγό του ταξί. Ο τελευταίος, καταθέτοντας, ήταν και αυτός που διέψευσε τον ισχυρισμό του κατηγορουμένου περί «αντανάκλασης προβολέων».
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