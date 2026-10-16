Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 12 ετών στον μεθυσμένο οδηγό που ενεπλάκη σε τροχαίο με νεκρό 78χρονο ψάλτη
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη θανατηφόρο τροχαίο Επικίνδυνη οδήγηση Μεθυσμένος οδηγός ποινή κάθειρξης

Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 12 ετών στον μεθυσμένο οδηγό που ενεπλάκη σε τροχαίο με νεκρό 78χρονο ψάλτη

Το τροχαίο δυστύχημα σημειώθηκε στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας το 2023 - «Καταστράφηκε όλη η ζωή μας», επεσήμανε η σύζυγος του θύματος, ενώ ο 57χρονος υποστήριξε πως «είχε καταναλώσει «δύο με τρία ποτά ουίσκι»

Θεσσαλονίκη: Κάθειρξη 12 ετών στον μεθυσμένο οδηγό που ενεπλάκη σε τροχαίο με νεκρό 78χρονο ψάλτη
Στράτος Λούβαρης
3 ΣΧΟΛΙΑ
Ποινή κάθειρξης 12 ετών επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης στον 57χρονο που οδηγούσε μεθυσμένος και προκάλεσε θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 78χρονο ψάλτη, τα Χριστούγεννα του 2023, στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης – Έδεσσας, έξω από τα Γιαννιτσά.

Ο κατηγορούμενος κρίθηκε ένοχος για επικίνδυνη οδήγηση που είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο, χωρίς να του αναγνωριστεί κανένα ελαφρυντικό. Μετά την απόφαση του δικαστηρίου, θα επιστρέψει στη φυλακή, όπου βρίσκεται από τον περσινό Νοέμβριο όταν και απολογήθηκε στον ανακριτή.

Tο δυστύχημα σημειώθηκε τη στιγμή που ο 78χρονος ψάλτης κατευθυνόταν προς την εκκλησία των Γαλατάδων για τη χριστουγεννιάτικη ακολουθία, όταν το όχημά του συγκρούστηκε μετωπικά με το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 57χρονος. Από τη σφοδρή σύγκρουση τραυματίστηκε σοβαρά και ο κατηγορούμενος οδηγός, ενώ ελαφρά τραυματίστηκε ο οδηγός τρίτου οχήματος (ταξί).

Από την προανάκριση της ΕΛ.ΑΣ. προέκυψε πως ο κατηγορούμενος οδηγούσε υπό την επήρεια μέθης, καθώς η συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα του ήταν —σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν στη δίκη— 1,62 g/L στην πρώτη και 1,48 g/L στη δεύτερη μέτρηση.

«Καταστράφηκε όλη η ζωή μας», είπε η σύζυγός του θύματος

Στην κατάθεσή της στο δικαστήριο, η σύζυγος του θύματος ανέφερε, μεταξύ άλλων, πως δεν μπορούσε να φανταστεί ότι ο σύζυγός της θα είχε τόσο φριχτό θάνατο. «Κάθε Κυριακή πήγαινε στην εκκλησία. Εκείνη την ημέρα, επειδή ήταν η χριστουγεννιάτικη λειτουργία, ξεκίνησε στις 5 το πρωί. Καταστράφηκε όλη η ζωή μας», είπε.

Στην απολογία του ο 57χρονος ισχυρίστηκε πως είχε καταναλώσει «δύο με τρία ποτά ουίσκι», καθώς βρισκόταν σε κέντρο διασκέδασης, και υποστήριξε ότι αισθανόταν καλά όταν έπιασε το τιμόνι του αυτοκινήτου του. Επίσης, ζήτησε συγγνώμη από την οικογένεια του θύματος.

Σχετικά με τις συνθήκες του δυστυχήματος, ο κατηγορούμενος απέδωσε την εκτροπή της πορείας του σε προσπάθεια αποφυγής ζώου —«πιθανότατα σκύλου»— που βρισκόταν στο οδόστρωμα, αλλά και στην αντανάκλαση των προβολέων του αυτοκινήτου που οδηγούσε το θύμα.

Σημειώνεται ότι στον 57χρονο επιβλήθηκε επιπλέον ποινή φυλάκισης ενός μήνα για σωματική βλάβη από αμέλεια όσον αφορά τον οδηγό του ταξί. Ο τελευταίος, καταθέτοντας, ήταν και αυτός που διέψευσε τον ισχυρισμό του κατηγορουμένου περί «αντανάκλασης προβολέων».
Στράτος Λούβαρης
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης