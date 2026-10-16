Αναβλήθηκε η δίκη του 68χρονου ιερέα από τα Γρεβενά που κατηγορείται για revenge porn, νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική
ΕΛΛΑΔΑ
Ιερέας Ενδοοικογενειακή απειλή Γρεβενά

Αναβλήθηκε η δίκη του 68χρονου ιερέα από τα Γρεβενά που κατηγορείται για revenge porn, νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική

Το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 29 Οκτωβρίου

Αναβλήθηκε η δίκη του 68χρονου ιερέα από τα Γρεβενά που κατηγορείται για revenge porn, νοσηλεύεται σε ψυχιατρική κλινική
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Στο Αυτόφωρο, στα δικαστήρια της Λάρισας οδηγήθηκε σήμερα το μεσημέρι ο 68χρονος ιερέας που συνελήφθη στα Γρεβενά μετά από καταγγελία που υπέβαλε σε βάρος του η 43χρονη Λαρισαία πρώην σύντροφός του. Η γυναίκα απευθύνθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας καταγγέλλοντας τη στάση του.

Ενώ ακόμη η δικαιοσύνη ερευνά την εκδοχή της εκδικητικής πορνογραφίας σήμερα δικαζόταν για το πλημμέλημα της ενδοοικογενειακής απειλής.

Ο ιερέας κατηγορείται πως είχε φωτογραφίες της 43χρονης στο κινητό του -και σύμφωνα με το κατηγορητήριο - απειλούσε να τις δημοσιεύσει. Μετά τη σύλληψή του παραδέχτηκε πως διατηρούσε σχέση με την παθούσα για χρόνια.

Η δικηγόρος του ιερέα κατά τη διάρκεια του αυτοφώρου υποστήριξε ότι πλέον νοσηλεύεται σε ιδιωτική ψυχιατρική κλινική των Τρικάλων, καθώς φέρεται να επιχείρησε να πιει υδροχλωρικό οξύ στην προσπάθειά του να αυτοκτονήσει. Το δικαστήριο ανέβαλε την εκδίκαση της υπόθεσης για τις 29 Οκτωβρίου.
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