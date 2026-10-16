Η πρωτοβουλία του WHEN και της Ολυμπιακής Ζυθοποιίας περνά στην επόμενη φάση της, προσφέροντας τρίμηνη εξατομικευμένη καθοδήγηση σε 20 γυναίκες επιχειρηματίες του κλάδου HORECA.
«Χτυπούσε» εκκλησίες και άδειαζε τα παγκάρια στην Θηρασιά, πέντε διαρρήξεις μέσα σε τρεις ημέρες
«Χτυπούσε» εκκλησίες και άδειαζε τα παγκάρια στην Θηρασιά, πέντε διαρρήξεις μέσα σε τρεις ημέρες
Συνελήφθη 55χρονος αλλοδαπός, στην κατοχή του οποίου βρέθηκαν 2.072 ευρώ, διαρρηκτικά εργαλεία, κουκούλες και γάντια
Πέντε εκκλησίες μέσα σε μόλις τρεις ημέρες φέρεται να έβαλε στο στόχαστρό του ένας 55χρονος αλλοδαπός στη Θηρασιά, αφαιρώντας χρήματα από τα παγκάρια των ιερών ναών. Ο άνδρας συνελήφθη την Πέμπτη (15/10), έπειτα από αστυνομική επιχείρηση, ενώ στην κατοχή του εντοπίστηκαν περισσότερα από 2.000 ευρώ.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 55χρονος φέρεται να διέπραξε τέσσερις κλοπές και μία απόπειρα διάρρηξης σε εκκλησίες του νησιού, κατά το χρονικό διάστημα από τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου 2026.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελίες για διαρρήξεις σε ιερούς ναούς της Θηρασιάς. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας συγκρότησαν ειδική ομάδα, αξιοποίησαν τα διαθέσιμα στοιχεία και κατάφεραν να εντοπίσουν τον ύποπτο το μεσημέρι της Πέμπτης.
Κατά τον αστυνομικό έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του 1.460 ευρώ σε χαρτονομίσματα και 612 ευρώ σε κέρματα, δηλαδή συνολικά 2.072 ευρώ.
Επιπλέον, εντοπίστηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, δύο κουκούλες τύπου full face, γάντια και μία δίκυκλη μοτοσικλέτα.
Τα χρήματα, τα αντικείμενα και η μοτοσικλέτα κατασχέθηκαν, καθώς εξετάζεται η χρήση τους στις συγκεκριμένες κλοπές.
Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και πρόκειται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου.
Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.
Σύμφωνα με την αστυνομία, ο 55χρονος φέρεται να διέπραξε τέσσερις κλοπές και μία απόπειρα διάρρηξης σε εκκλησίες του νησιού, κατά το χρονικό διάστημα από τις 13 έως τις 15 Οκτωβρίου 2026.
Η υπόθεση αποκαλύφθηκε έπειτα από καταγγελίες για διαρρήξεις σε ιερούς ναούς της Θηρασιάς. Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Θήρας συγκρότησαν ειδική ομάδα, αξιοποίησαν τα διαθέσιμα στοιχεία και κατάφεραν να εντοπίσουν τον ύποπτο το μεσημέρι της Πέμπτης.
Κατά τον αστυνομικό έλεγχο βρέθηκαν στην κατοχή του 1.460 ευρώ σε χαρτονομίσματα και 612 ευρώ σε κέρματα, δηλαδή συνολικά 2.072 ευρώ.
Επιπλέον, εντοπίστηκαν διαρρηκτικά εργαλεία, δύο κουκούλες τύπου full face, γάντια και μία δίκυκλη μοτοσικλέτα.
Τα χρήματα, τα αντικείμενα και η μοτοσικλέτα κατασχέθηκαν, καθώς εξετάζεται η χρήση τους στις συγκεκριμένες κλοπές.
Σε βάρος του 55χρονου σχηματίστηκε δικογραφία για διακεκριμένες κλοπές και πρόκειται να οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Νάξου.
Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται, προκειμένου να διαπιστωθεί εάν εμπλέκεται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα