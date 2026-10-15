Βράχος έκοψε στη μέση τον δρόμο για την παραλία «Αντονι Κουίν» στην Ρόδο
ΕΛΛΑΔΑ
Ρόδος Παραλία Βράχος

Βράχος έκοψε στη μέση τον δρόμο για την παραλία «Αντονι Κουίν» στην Ρόδο

Από την πτώση του βράχου δεν υπήρξαν τραυματισμοί

Βράχος έκοψε στη μέση τον δρόμο για την παραλία «Αντονι Κουίν» στην Ρόδο
Ένας μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε πριν από λίγα λεπτά από πλαγιά στην περιοχή του Λαδικού και κατέληξε στο οδόστρωμα που οδηγεί στην παραλία «Άντονι Κουίν» στην Ρόδο, προκαλώντας ζημιές.

Από την πτώση δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς εκείνη τη στιγμή δεν περνούσαν οχήματα ή πεζοί.

Στο σημείο βρίσκονται στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και ειδικά μηχανήματα, ενώ έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.

Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να δρομολογηθούν οι εργασίες αποκατάστασης.

Σύμφωνα με την rodiaki.gr πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση της περιοχής και η διερεύνηση του ενδεχομένου να υπάρχουν και άλλα επικίνδυνα σημεία στην πλαγιά, από τα οποία θα μπορούσαν να αποκολληθούν βράχοι.

Αμέσως μετά, θα ακολουθήσουν οι εργασίες απομάκρυνσης του τεράστιου βράχου από το οδόστρωμα, καθώς και η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν.

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης