Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Βράχος έκοψε στη μέση τον δρόμο για την παραλία «Αντονι Κουίν» στην Ρόδο
Βράχος έκοψε στη μέση τον δρόμο για την παραλία «Αντονι Κουίν» στην Ρόδο
Από την πτώση του βράχου δεν υπήρξαν τραυματισμοί
Ένας μεγάλος βράχος αποκολλήθηκε πριν από λίγα λεπτά από πλαγιά στην περιοχή του Λαδικού και κατέληξε στο οδόστρωμα που οδηγεί στην παραλία «Άντονι Κουίν» στην Ρόδο, προκαλώντας ζημιές.
Από την πτώση δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς εκείνη τη στιγμή δεν περνούσαν οχήματα ή πεζοί.
Στο σημείο βρίσκονται στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και ειδικά μηχανήματα, ενώ έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να δρομολογηθούν οι εργασίες αποκατάστασης.
Σύμφωνα με την rodiaki.gr πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση της περιοχής και η διερεύνηση του ενδεχομένου να υπάρχουν και άλλα επικίνδυνα σημεία στην πλαγιά, από τα οποία θα μπορούσαν να αποκολληθούν βράχοι.
Αμέσως μετά, θα ακολουθήσουν οι εργασίες απομάκρυνσης του τεράστιου βράχου από το οδόστρωμα, καθώς και η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν.
Από την πτώση δεν υπήρξαν τραυματισμοί, καθώς εκείνη τη στιγμή δεν περνούσαν οχήματα ή πεζοί.
Στο σημείο βρίσκονται στελέχη της Πολιτικής Προστασίας και ειδικά μηχανήματα, ενώ έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου.
Παράλληλα, έχουν ενημερωθεί οι αρμόδιες τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου Ρόδου και της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου, προκειμένου να πραγματοποιηθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι και να δρομολογηθούν οι εργασίες αποκατάστασης.
Σύμφωνα με την rodiaki.gr πρώτη προτεραιότητα αποτελεί η διασφάλιση της περιοχής και η διερεύνηση του ενδεχομένου να υπάρχουν και άλλα επικίνδυνα σημεία στην πλαγιά, από τα οποία θα μπορούσαν να αποκολληθούν βράχοι.
Αμέσως μετά, θα ακολουθήσουν οι εργασίες απομάκρυνσης του τεράστιου βράχου από το οδόστρωμα, καθώς και η αποκατάσταση των ζημιών που προκλήθηκαν.
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