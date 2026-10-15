Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Επτά συλλήψεις για οπαδική βία στη Μυτιλήνη, έβρισαν και χτύπησαν 25χρονο
Επτά συλλήψεις για οπαδική βία στη Μυτιλήνη, έβρισαν και χτύπησαν 25χρονο
Επιχείρησαν να του αφαιρέσουν την μπλούζα του που έφερε διακριτικά αθλητικού συλλόγου
Συνελήφθησαν στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, επτά άτομα ηλικίας από 18 έως 35 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά στην τέλεση αδικημάτων με αθλητικό υπόβαθρο, καθώς και για τα αδικήματα, της πρόκλησης σωματικής βλάβης και της εξύβρισης, κατά περίπτωση.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που δημοσιοποιήθηκαν, προχθές Τρίτη 13 Οκτωβρίου λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι συλληφθέντες, οι οποίοι επέβαιναν σε οχήματα, προσέγγισαν 25χρονο πεζό σε δρόμο στην πόλη της Μυτιλήνης, τον ακινητοποίησαν και στη συνέχεια δύο εξ αυτών, με τη συνδρομή των υπολοίπων, τον τραυμάτισαν με χρήση σωματικής βίας και τον εξύβρισαν, ενώ επιχείρησαν επίσης να αφαιρέσουν την μπλούζα του, που έφερε διακριτικά αθλητικού συλλόγου.
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης.
Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που δημοσιοποιήθηκαν, προχθές Τρίτη 13 Οκτωβρίου λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι συλληφθέντες, οι οποίοι επέβαιναν σε οχήματα, προσέγγισαν 25χρονο πεζό σε δρόμο στην πόλη της Μυτιλήνης, τον ακινητοποίησαν και στη συνέχεια δύο εξ αυτών, με τη συνδρομή των υπολοίπων, τον τραυμάτισαν με χρήση σωματικής βίας και τον εξύβρισαν, ενώ επιχείρησαν επίσης να αφαιρέσουν την μπλούζα του, που έφερε διακριτικά αθλητικού συλλόγου.
Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης.
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