Επτά συλλήψεις για οπαδική βία στη Μυτιλήνη, έβρισαν και χτύπησαν 25χρονο
ΕΛΛΑΔΑ
Μυτιλήνη Συλλήψεις Οπαδική βία

Επτά συλλήψεις για οπαδική βία στη Μυτιλήνη, έβρισαν και χτύπησαν 25χρονο

Επιχείρησαν να του αφαιρέσουν την μπλούζα του που έφερε διακριτικά αθλητικού συλλόγου

Επτά συλλήψεις για οπαδική βία στη Μυτιλήνη, έβρισαν και χτύπησαν 25χρονο
Συνελήφθησαν στη Μυτιλήνη, από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Μυτιλήνης, επτά άτομα ηλικίας από 18 έως 35 ετών, κατηγορούμενοι για παραβάσεις της νομοθεσίας που αφορά στην τέλεση αδικημάτων με αθλητικό υπόβαθρο, καθώς και για τα αδικήματα, της πρόκλησης σωματικής βλάβης και της εξύβρισης, κατά περίπτωση.

Σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας που δημοσιοποιήθηκαν, προχθές Τρίτη 13 Οκτωβρίου λίγο μετά τα μεσάνυχτα, οι συλληφθέντες, οι οποίοι επέβαιναν σε οχήματα, προσέγγισαν 25χρονο πεζό σε δρόμο στην πόλη της Μυτιλήνης, τον ακινητοποίησαν και στη συνέχεια δύο εξ αυτών, με τη συνδρομή των υπολοίπων, τον τραυμάτισαν με χρήση σωματικής βίας και τον εξύβρισαν, ενώ επιχείρησαν επίσης να αφαιρέσουν την μπλούζα του, που έφερε διακριτικά αθλητικού συλλόγου.

Οι συλληφθέντες οδηγούνται στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Μυτιλήνης.

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