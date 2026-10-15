Στο κορυφαίο 2% των επιστημόνων παγκοσμίως μέλη ΔΕΠ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Διεθνής διάκριση για το επιστημονικό έργο των καθηγητών του ΟΠΑ – Ποιοι συμπεριλαμβάνονται στις λίστες των κορυφαίων ερευνητών για το 2025 και για το σύνολο της επιστημονικής τους διαδρομής έως το ίδιο έτος





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Η συγκεκριμένη αξιολόγηση εξετάζει το επιστημονικό έργο ερευνητών από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, χρησιμοποιώντας τυποποιημένους δείκτες αναφορών, με στόχο την αποτύπωση της ερευνητικής απήχησης και της επιστημονικής τους δραστηριότητας.



Η μεθοδολογία της διεθνούς αξιολόγησης Η μελέτη βασίστηκε στα ερευνητικά προφίλ των επιστημόνων που είναι καταχωρισμένα στη διεθνή βιβλιογραφική βάση δεδομένων Scopus. Για τις ανάγκες της αξιολόγησης, οι ερευνητές ταξινομήθηκαν σε 20 επιστημονικά πεδία και 174 επιμέρους υποπεδία, ώστε να αποτυπωθεί η ερευνητική τους δραστηριότητα σε διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους.







Ειδικότερα, στη λίστα των κορυφαίων επιστημόνων με βάση τις δημοσιεύσεις και την ερευνητική τους δραστηριότητα για το 2025 συμπεριλήφθηκαν συνολικά 249.310 ερευνητές. Αντίστοιχα, στη λίστα που αφορά το σύνολο του ερευνητικού έργου έως και το 2025 περιλαμβάνονται 243.949 επιστήμονες.



Η παρουσία μελών ΔΕΠ του ΟΠΑ στις δύο αυτές κατηγορίες αποτυπώνει τη διεθνή αναγνώριση της ερευνητικής τους συνεισφοράς, τόσο σε επίπεδο πρόσφατης επιστημονικής παραγωγής όσο και σε βάθος χρόνου.



Κλείσιμο Οι καθηγητές του ΟΠΑ που διακρίθηκαν για το ερευνητικό έργο του 2025 Στη λίστα των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως για το ερευνητικό έργο του 2025 περιλαμβάνονται επτά μέλη ΔΕΠ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τα οποία εκπροσωπούν διαφορετικά επιστημονικά πεδία και τμήματα του Ιδρύματος.



Πρόκειται για τους:



- Ίωνα Ανδρουτσόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής



- Μαρία Βακόλα, Καθηγήτρια του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας



- Δημήτριο Γκρίτζαλη, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής



Μία ακόμη σημαντική διεθνής αναγνώριση για το επιστημονικό δυναμικό του εξασφάλισε το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ), καθώς μέλη του Διδακτικού Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ) του Ιδρύματος συγκαταλέγονται μεταξύ του 2% των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως. διάκριση αναδεικνύει τη διεθνή απήχηση της ερευνητικής δραστηριότητας των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, τόσο με βάση το έργο που παρήγαγαν το 2025, όσο και με κριτήριο τη συνολική επιστημονική τους συνεισφορά έως το τέλος του συγκεκριμένου έτους.Η αναγνώριση προκύπτει από τη διεθνή επιστημονική μελέτη με τίτλο «Updated science-wide author databases of standardized citation indicators» για το 2025, η οποία δημοσιεύτηκε από τον ερευνητή John P. A. Ioannidis του αμερικανικού Πανεπιστημίου Stanford.Η συγκεκριμένη αξιολόγηση εξετάζει το επιστημονικό έργο ερευνητών από ένα ευρύ φάσμα επιστημονικών πεδίων, χρησιμοποιώντας τυποποιημένους δείκτες αναφορών, με στόχο την αποτύπωση της ερευνητικής απήχησης και της επιστημονικής τους δραστηριότητας.Η μελέτη βασίστηκε στα ερευνητικά προφίλ των επιστημόνων που είναι καταχωρισμένα στη διεθνή βιβλιογραφική βάση δεδομένων Scopus. Για τις ανάγκες της αξιολόγησης, οι ερευνητές ταξινομήθηκαν σε 20 επιστημονικά πεδία και 174 επιμέρους υποπεδία, ώστε να αποτυπωθεί η ερευνητική τους δραστηριότητα σε διαφορετικούς επιστημονικούς κλάδους.Η δημοσίευση περιλαμβάνει δύο διακριτές κατατάξεις. Η πρώτη αφορά τους επιστήμονες με βάση το ερευνητικό έργο τους για το έτος 2025, ενώ η δεύτερη εξετάζει τη συνολική επιστημονική τους παραγωγή έως και το 2025.Ειδικότερα, στη λίστα των κορυφαίων επιστημόνων με βάση τις δημοσιεύσεις και την ερευνητική τους δραστηριότητα για το 2025 συμπεριλήφθηκαν συνολικά 249.310 ερευνητές. Αντίστοιχα, στη λίστα που αφορά το σύνολο του ερευνητικού έργου έως και το 2025 περιλαμβάνονται 243.949 επιστήμονες.Η παρουσία μελών ΔΕΠ του ΟΠΑ στις δύο αυτές κατηγορίες αποτυπώνει τη διεθνή αναγνώριση της ερευνητικής τους συνεισφοράς, τόσο σε επίπεδο πρόσφατης επιστημονικής παραγωγής όσο και σε βάθος χρόνου.Στη λίστα των κορυφαίων επιστημόνων παγκοσμίως για το ερευνητικό έργο του 2025 περιλαμβάνονται επτά μέλη ΔΕΠ του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, τα οποία εκπροσωπούν διαφορετικά επιστημονικά πεδία και τμήματα του Ιδρύματος.- Ίωνα Ανδρουτσόπουλο, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής- Μαρία Βακόλα, Καθηγήτρια του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας- Δημήτριο Γκρίτζαλη, Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής

- Δημήτριο Καρλή, Καθηγητή του Τμήματος Στατιστικής



- Φοίβη Κουντούρη, Καθηγήτρια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών



- Παναγιώτη Λουρίδα, Καθηγητή του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας



- Διομήδη Σπινέλλη, Καθηγητή του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας



Η συγκεκριμένη διάκριση αφορά την επιστημονική δραστηριότητα του 2025 και αναδεικνύει τη θέση των συγκεκριμένων ερευνητών στη διεθνή επιστημονική κοινότητα, σύμφωνα με τα κριτήρια της μελέτης.



Οι επιστήμονες που διακρίνονται για το σύνολο του έργου τους έως το 2025 Ιδιαίτερη σημασία έχει και η παρουσία μελών ΔΕΠ του ΟΠΑ στη λίστα των κορυφαίων επιστημόνων με βάση το συνολικό ερευνητικό τους έργο έως και το 2025. Στη συγκεκριμένη κατηγορία περιλαμβάνονται 15 μέλη του επιστημονικού προσωπικού του Ιδρύματος, τα οποία έχουν αναπτύξει ερευνητική δραστηριότητα σε διαφορετικούς κλάδους.



Αναλυτικά, στη λίστα περιλαμβάνονται οι:



- Ίων Ανδρουτσόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής



- Δημήτριος Γκρίτζαλης, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής



- Εμμανουήλ Καβουσανός, Καθηγητής του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής



- Βάνα Καλογεράκη, Καθηγήτρια του Τμήματος Πληροφορικής



- Δημήτριος Καρλής, Καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής



- Φοίβη Κουντούρη, Καθηγήτρια του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών



- Ιορδάνης Κουτσόπουλος, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής



- Θεόδωρος Λάππας, Επίκουρος Καθηγητής του Τμήματος Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας



- Παναγιώτης Λουρίδας, Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας



- Αναστάσιος Ξεπαπαδέας, Ομότιμος Καθηγητής του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών



- Γεώργιος Πολύζος, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής



- Διομήδης Σπινέλλης, Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας



- Βασίλειος Σύρης, Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής



- Χρήστος Ταραντίλης, Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας



- Σταύρος Τουμπής, Αναπληρωτής Καθηγητής του Τμήματος Πληροφορικής



Η συγκεκριμένη κατηγορία αναδεικνύει την ευρύτερη και διαχρονική ερευνητική συνεισφορά των συγκεκριμένων επιστημόνων, με βάση τα δεδομένα που εξετάζει η διεθνής μελέτη έως και το 2025.



Η σημασία της διάκρισης για το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών Η διεθνής αναγνώριση των μελών ΔΕΠ του ΟΠΑ συνδέεται με την παρουσία του Ιδρύματος στον παγκόσμιο ακαδημαϊκό και ερευνητικό χώρο και αναδεικνύει τη σημασία της συστηματικής παραγωγής επιστημονικής γνώσης. Η ερευνητική δραστηριότητα των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων δεν περιορίζεται στη δημοσίευση επιστημονικών εργασιών, αλλά συνδέεται και με τη διάχυση νέας γνώσης, την ανάπτυξη καινοτόμων προσεγγίσεων και την ανανέωση του περιεχομένου της πανεπιστημιακής διδασκαλίας.



Στο πλαίσιο αυτό, η διεθνής απήχηση του ερευνητικού έργου των καθηγητών αποκτά ιδιαίτερη σημασία και για την εκπαιδευτική αποστολή του Πανεπιστημίου, καθώς η επιστημονική πρόοδος μπορεί να μεταφέρεται στην εκπαιδευτική διαδικασία, συμβάλλοντας στην παροχή σύγχρονων γνώσεων και δεξιοτήτων στους φοιτητές και στις φοιτήτριες.



Πρύτανης, Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης: «Η νέα διεθνής διάκριση των μελών του ΔΕΠ του ΟΠΑ επιβεβαιώνει την αριστεία» Στη σημασία της νέας διεθνούς διάκρισης αναφέρθηκε ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών, Καθηγητής Βασίλης Βασδέκης, ο οποίος συνέδεσε την αναγνώριση του επιστημονικού έργου των μελών ΔΕΠ με την ποιότητα της έρευνας που παράγεται στο Ίδρυμα, τη διεθνή απήχηση των δημοσιεύσεών τους και τη μεταφορά της επιστημονικής γνώσης στην εκπαιδευτική διαδικασία.



Συγκεκριμένα, δήλωσε τα εξής: «Η νέα διεθνής διάκριση των μελών του ΔΕΠ του ΟΠΑ επιβεβαιώνει την αριστεία και την υψηλή ποιότητα του επιστημονικού έργου που παράγεται στο Ίδρυμα. Τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των Καθηγητών μας αντικατοπτρίζονται όχι μόνο στη διεθνή αναγνώριση των δημοσιεύσεών τους και στην υψηλή απήχηση της έρευνάς τους, αλλά και στην καθημερινή μεταφορά αυτής της πρωτοπόρου γνώσης στη διδασκαλία.



Η αδιάλειπτη αφοσίωσή τους στην παραγωγή καινοτόμου έρευνας τροφοδοτεί άμεσα το εκπαιδευτικό έργο, προσφέροντας στους φοιτητές και στις φοιτήτριές μας εκπαίδευση υψηλού επιπέδου, ευθυγραμμισμένη με τις σύγχρονες παγκόσμιες απαιτήσεις. Θερμά συγχαρητήρια σε όλους τους συναδέλφους που με το ήθος, την αφοσίωση και τη διαρκή προσφορά τους ενισχύουν το κύρος και τη διεθνή ακτινοβολία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών».