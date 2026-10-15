ΣΑΕΚ Χανίων: Επαγγελματική κατάρτιση νέων με βάση τις ανάγκες της τοπικής κοινωνίας

Η επίσκεψη της προέδρου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ, Άννας Ροκοφύλλου αναδεικνύει το εκπαιδευτικό έργο της Σχολής και τη σημασία της πρόσβασης στην επαγγελματική κατάρτιση





Στον πυρήνα της επίσκεψης βρέθηκαν οι σπουδάστριες και οι σπουδαστές, η εκπαιδευτική καθημερινότητα της Σχολής και οι διαφορετικές ειδικότητες, μέσα από τις οποίες οι καταρτιζόμενοι προετοιμάζονται για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας ή για την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων.















Οι ειδικότητες της ΣΑΕΚ Χανίων για το 2026-2027 Το εύρος των εκπαιδευτικών επιλογών αποτελεί βασικό στοιχείο της λειτουργίας της ΣΑΕΚ Χανίων. Για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027 περιλαμβάνονται αντικείμενα από διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους.



Ειδικότερα, οι διαθέσιμες ειδικότητες περιλαμβάνουν: Βοηθό Εργοθεραπείας, Εσωτερική Αρχιτεκτονική, Διακόσμηση και Σχεδιασμό Αντικειμένων, Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας, Τεχνικό Εφαρμογών Πληροφορικής, Συνοδό Βουνού, Τεχνικό Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής, Τεχνικό Κομμωτικής Τέχνης, Τεχνικό Αγροτουρισμού, με τμήμα στον Αποκόρωνα, που συνδέεται με την ανάπτυξη του τουρισμού στην ύπαιθρο και την αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής και παράδοσης.



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Εκπαίδευση κοντά στον τόπο κατοικίας Ιδιαίτερη σημασία έχει η λειτουργία των εκτός έδρας τμημάτων της ΣΑΕΚ Χανίων, τα οποία διευρύνουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην επαγγελματική κατάρτιση για κατοίκους περιοχών εκτός της πόλης των Χανίων.



Όπως επισημαίνεται στην ανάρτηση της κ.Ροκοφύλλου, η εκπαιδευτική παρουσία της Σχολής επεκτείνεται στα Σφακιά, στον Αποκόρωνα και στο Καστέλι. Πράγματι, η λειτουργία τμημάτων σε διαφορετικές περιοχές ενισχύει την περιφερειακή ανάπτυξη καθώς για ένα κάτοικο απομακρυσμένης ή αγροτικής περιοχής, η δυνατότητα να παρακολουθεί ένα πρόγραμμα κατάρτισης κοντά στον τόπο κατοικίας του μπορεί να περιορίσει τα έξοδα μετακίνησης, να διευκολύνει τον συνδυασμό σπουδών και εργασίας και να καταστήσει την εκπαίδευση πιο προσιτή. Για τις τοπικές κοινωνίες, εξάλλου, η ύπαρξη εκπαιδευτικών τμημάτων μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στην περιφέρεια και στη δημιουργία ευκαιριών για ανθρώπους που επιθυμούν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες χωρίς να χρειαστεί να εγκαταλείψουν τον τόπο τους.



Αξίζει να σημειωθεί, ότι η δυνατότητα αυτή δεν αφορά μόνο τους νέους που εισέρχονται για πρώτη φορά στην επαγγελματική εκπαίδευση. Μπορεί να ενδιαφέρει και ενήλικες που επιδιώκουν να αλλάξουν επαγγελματική κατεύθυνση, να ενισχύσουν τα προσόντα τους ή να ανταποκριθούν σε νέες απαιτήσεις του εργασιακού τους περιβάλλοντος.



Τον ρόλο της επαγγελματικής κατάρτισης ως μέσου απόκτησης γνώσεων, ανάπτυξης πρακτικών δεξιοτήτων και ενίσχυσης των επαγγελματικών προοπτικών των νέων και των ενηλίκων ανέδειξε η επίσκεψη της προέδρου του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ), Άννας Ροκοφύλλου , στη Σχολή Ανώτερης Επαγγελματικής Κατάρτισης ( ΣΑΕΚ ) Χανίων.Στον πυρήνα της επίσκεψης βρέθηκαν οι σπουδάστριες και οι σπουδαστές, η εκπαιδευτική καθημερινότητα της Σχολής και οι διαφορετικές ειδικότητες, μέσα από τις οποίες οι καταρτιζόμενοι προετοιμάζονται για την είσοδό τους στην αγορά εργασίας ή για την αναβάθμιση των επαγγελματικών τους προσόντων.Η επίσκεψη έδωσε την ευκαιρία στην πρόεδρο του ΙΝΕΔΙΒΙΜ να παρακολουθήσει από κοντά εκπαιδευτικές δραστηριότητες και να συνομιλήσει με τους σπουδαστές, γνωρίζοντας διαφορετικές πτυχές της κατάρτισής τους. Από την πληροφορική και τη διδασκαλία γαλλικών έως την κομμωτική και τη γραφιστική, οι δραστηριότητες, που παρουσιάστηκαν αποτύπωσαν το εύρος των γνωστικών αντικειμένων και των δεξιοτήτων που καλλιεργούνται στο εκπαιδευτικό περιβάλλον της Σχολής.Η άμεση επαφή με τους καταρτιζόμενους έχει ιδιαίτερη σημασία, καθώς επιτρέπει την καλύτερη κατανόηση των αναγκών τους, των προκλήσεων που αντιμετωπίζουν και των προσδοκιών τους από την εκπαιδευτική διαδικασία.Το εύρος των εκπαιδευτικών επιλογών αποτελεί βασικό στοιχείο της λειτουργίας της ΣΑΕΚ Χανίων. Για το εκπαιδευτικό έτος 2026-2027 περιλαμβάνονται αντικείμενα από διαφορετικούς επαγγελματικούς κλάδους.Ειδικότερα, οι διαθέσιμες ειδικότητες περιλαμβάνουν: Βοηθό Εργοθεραπείας, Εσωτερική Αρχιτεκτονική, Διακόσμηση και Σχεδιασμό Αντικειμένων, Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας, Τεχνικό Εφαρμογών Πληροφορικής, Συνοδό Βουνού, Τεχνικό Αρτοποιίας – Ζαχαροπλαστικής, Τεχνικό Κομμωτικής Τέχνης, Τεχνικό Αγροτουρισμού, με τμήμα στον Αποκόρωνα, που συνδέεται με την ανάπτυξη του τουρισμού στην ύπαιθρο και την αξιοποίηση της τοπικής παραγωγής και παράδοσης.Μάλιστα, η ειδικότητα του αγροτουρισμού στον Αποκόρωνα, συνδέεται με έναν τομέα που μπορεί να αξιοποιήσει τα χαρακτηριστικά της κρητικής υπαίθρου, την τοπική γαστρονομία, την αγροτική παραγωγή και την πολιτιστική κληρονομιά. Αντίστοιχα, η κατάρτιση σε ειδικότητες όπως ο συνοδός βουνού και ο τεχνικός αρτοποιίας και ζαχαροπλαστικής μπορεί επίσης να συνδεθεί με διαφορετικές δραστηριότητες της τοπικής οικονομίας.Ιδιαίτερη σημασία έχει η λειτουργία των εκτός έδρας τμημάτων της ΣΑΕΚ Χανίων, τα οποία διευρύνουν τη δυνατότητα πρόσβασης στην επαγγελματική κατάρτιση για κατοίκους περιοχών εκτός της πόλης των Χανίων.Όπως επισημαίνεται στην ανάρτηση της κ.Ροκοφύλλου, η εκπαιδευτική παρουσία της Σχολής επεκτείνεται στα Σφακιά, στον Αποκόρωνα και στο Καστέλι. Πράγματι, η λειτουργία τμημάτων σε διαφορετικές περιοχές ενισχύει την περιφερειακή ανάπτυξη καθώς για ένα κάτοικο απομακρυσμένης ή αγροτικής περιοχής, η δυνατότητα να παρακολουθεί ένα πρόγραμμα κατάρτισης κοντά στον τόπο κατοικίας του μπορεί να περιορίσει τα έξοδα μετακίνησης, να διευκολύνει τον συνδυασμό σπουδών και εργασίας και να καταστήσει την εκπαίδευση πιο προσιτή. Για τις τοπικές κοινωνίες, εξάλλου, η ύπαρξη εκπαιδευτικών τμημάτων μπορεί να συμβάλει στη διατήρηση της εκπαιδευτικής δραστηριότητας στην περιφέρεια και στη δημιουργία ευκαιριών για ανθρώπους που επιθυμούν να αποκτήσουν νέες δεξιότητες χωρίς να χρειαστεί να εγκαταλείψουν τον τόπο τους.Αξίζει να σημειωθεί, ότι η δυνατότητα αυτή δεν αφορά μόνο τους νέους που εισέρχονται για πρώτη φορά στην επαγγελματική εκπαίδευση. Μπορεί να ενδιαφέρει και ενήλικες που επιδιώκουν να αλλάξουν επαγγελματική κατεύθυνση, να ενισχύσουν τα προσόντα τους ή να ανταποκριθούν σε νέες απαιτήσεις του εργασιακού τους περιβάλλοντος.

Ο ρόλος του ΙΝΕΔΙΒΙΜ στη λειτουργία των δημόσιων ΣΑΕΚ Το Ίδρυμα Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης αποτελεί φορέα που δραστηριοποιείται στην υλοποίηση εκπαιδευτικών και άλλων δράσεων για τη νεολαία και τη διά βίου μάθηση.



Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του Ιδρύματος, το ΙΝΕΔΙΒΙΜ έχει αναλάβει τη διαχείριση και λειτουργία των δημόσιων ΣΑΕΚ, στο πλαίσιο της σχετικής ανάθεσης από τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης και Διά Βίου Μάθησης.



Στις αρμοδιότητες, που συνδέονται με τη λειτουργία των σχολών περιλαμβάνονται διαδικασίες σχετικές με την εκπαιδευτική οργάνωση και τη στελέχωση, όπως η διαχείριση του μητρώου εκπαιδευτών και οι προσκλήσεις για την ανάθεση διδακτικού έργου. Το έργο του Ιδρύματος εκτείνεται, παράλληλα, σε ευρύτερες δράσεις εκπαίδευσης και διά βίου μάθησης, με έμφαση στη διεύρυνση των εκπαιδευτικών ευκαιριών και στην υποστήριξη διαφορετικών κοινωνικών ομάδων.



Η επίσκεψη της προέδρου του ΙΝΕΔΙΒΙΜ στη ΣΑΕΚ Χανίων εντάσσεται σε αυτό το πλαίσιο επαφής με τις εκπαιδευτικές δομές και τους ανθρώπους που συμμετέχουν στην καθημερινή λειτουργία τους.



Η παρουσία της σε μαθήματα και εκπαιδευτικές δραστηριότητες επιτρέπει την άμεση επαφή με το έργο που επιτελείται στις σχολές, ενώ η συζήτηση με τους καταρτιζόμενους αναδεικνύει την ανθρώπινη διάσταση της επαγγελματικής εκπαίδευσης: τις προσωπικές διαδρομές, τις επιδιώξεις και τις προσδοκίες όσων επιλέγουν να

επενδύσουν στη γνώση.



Δωρεάν φοίτηση και δυνατότητες εξέλιξης Ένα ακόμη σημαντικό στοιχείο των δημόσιων ΣΑΕΚ είναι ότι η φοίτηση παρέχεται δωρεάν.

Παράλληλα, η επαγγελματική κατάρτιση δεν αφορά αποκλειστικά όσους βρίσκονται στην αρχή της σταδιοδρομίας τους. Όπως προαναφέρθηκε, η διά βίου μάθηση περιλαμβάνει και τη συνεχή ανανέωση των γνώσεων, την ανάπτυξη νέων δεξιοτήτων και την προσαρμογή στις τεχνολογικές και οικονομικές αλλαγές.



Σε αυτό το πλαίσιο, οι δημόσιες σχολές μπορούν να αποτελέσουν μια επιλογή για όσους επιδιώκουν να διευρύνουν τις επαγγελματικές τους δυνατότητες, να αποκτήσουν εξειδίκευση σε ένα συγκεκριμένο αντικείμενο ή να διερευνήσουν μια νέα επαγγελματική κατεύθυνση.



Η πρόκληση της σύνδεσης με την τοπική οικονομία Για την Κρήτη, η επαγγελματική κατάρτιση συνδέεται με ένα ευρύ φάσμα οικονομικών δραστηριοτήτων. Ο τουρισμός και η εστίαση, οι υπηρεσίες, η ψηφιακή οικονομία, η δημιουργική δραστηριότητα, η αγροτική παραγωγή και η μεταποίηση διαμορφώνουν διαφορετικές ανάγκες σε εργαζομένους με εξειδικευμένες γνώσεις. Κατά συνέπεια, η πρόκληση για τις εκπαιδευτικές δομές είναι να προσφέρουν προγράμματα που ανταποκρίνονται στις πραγματικές ανάγκες των επιχειρήσεων και των τοπικών κοινωνιών, διατηρώντας παράλληλα ένα ευρύ φάσμα επιλογών για τους σπουδαστές.



Εξυπακούεται, ότι η σύνδεση της κατάρτισης με την αγορά εργασίας απαιτεί συστηματική συνεργασία με τους επαγγελματικούς φορείς, ενημέρωση για τις μεταβολές των επαγγελμάτων και δυνατότητες πρακτικής εφαρμογής των γνώσεων. Εξίσου σημαντική είναι η υποστήριξη των ίδιων των καταρτιζομένων, ώστε να μπορούν να σχεδιάσουν τα επόμενα επαγγελματικά τους βήματα και να αξιοποιήσουν αποτελεσματικά τις δεξιότητες που αποκτούν.



Η παρουσία της ΣΑΕΚ Χανίων σε περισσότερες από μία περιοχές του νομού δημιουργεί, παράλληλα, τη δυνατότητα να προσαρμόζεται η εκπαιδευτική προσφορά σε διαφορετικά τοπικά χαρακτηριστικά και ανάγκες.