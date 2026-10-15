Απεγκλωβίστηκε 52χρονος που έπεσε σε πηγάδι 15 μέτρων στην Σύρο, δείτε φωτογραφίες
ΕΛΛΑΔΑ
Σύρος Πυροσβεστική Πηγάδι

Απεγκλωβίστηκε 52χρονος που έπεσε σε πηγάδι 15 μέτρων στην Σύρο, δείτε φωτογραφίες

Με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα

Απεγκλωβίστηκε 52χρονος που έπεσε σε πηγάδι 15 μέτρων στην Σύρο, δείτε φωτογραφίες
Αίσιο τέλος είχε η επιχείρηση απεγκλωβισμού ενός 52χρονου άνδρα που έπεσε σε πηγάδι βάθους 15 μέτρων το πρωί της Πέμπτης (15/10), στη Σύρο.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες το περιστατικό σημειώθηκε κοντά σε πρατήριο υγρών καυσίμων, μετά την περιοχή Γουργκουράκια, επί της επαρχιακής οδού προς Βάρη, με το Κέντρο Επιχειρήσεων του Πυροσβεστικού Σώματος να ενημερώνεται για το συμβάν περίπου στις 11:30.

Στο σημείο κινητοποιήθηκαν 12 πυροσβέστες με τρία οχήματα από την Πυροσβεστική Υπηρεσία Σύρου, οι οποίοι ξεκίνησαν επιχείρηση για την προσέγγιση και την ανάσυρση του άνδρα.

Σύμφωνα με το Cyclades24, καθοριστική ήταν η συμβολή του υποδιοικητή της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας Ερμούπολης, αντιπυράρχου Ιάκωβου Τζώρτζη, ο οποίος κατέβηκε στο πηγάδι προκειμένου να προσεγγίσει τον 52χρονο.

Με τη χρήση ειδικού εξοπλισμού, οι πυροσβέστες κατάφεραν να απεγκλωβίσουν τον άνδρα, ο οποίος ανασύρθηκε έχοντας τις αισθήσεις του.

Στη συνέχεια, ο 52χρονος παραλήφθηκε από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η πτώση του στο πηγάδι παραμένουν υπό διερεύνηση.


Δείτε φωτογραφίες από την επιχείρηση

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Απεγκλωβίστηκε 52χρονος που έπεσε σε πηγάδι 15 μέτρων στην Σύρο, δείτε φωτογραφίες
Απεγκλωβίστηκε 52χρονος που έπεσε σε πηγάδι 15 μέτρων στην Σύρο, δείτε φωτογραφίες
Απεγκλωβίστηκε 52χρονος που έπεσε σε πηγάδι 15 μέτρων στην Σύρο, δείτε φωτογραφίες
Απεγκλωβίστηκε 52χρονος που έπεσε σε πηγάδι 15 μέτρων στην Σύρο, δείτε φωτογραφίες




Πηγή φωτογραφείων: cyclades24

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