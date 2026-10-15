Παρατείνονται τα προληπτικά μέτρα για την ευλογιά των αιγοπροβάτων στην Κρήτη

Έως την Πέμπτη 29-10-2026

Στην ενημέρωση προς τον αγροκτηνοτροφικό κόσμο και τους εμπλεκόμενους φορείς ότι παρατείνονται τα άμεσα, προληπτικά μέτρα για την προστασία της κτηνοτροφίας του νησιού από τη νόσο της ευλογιάς των αιγοπροβάτων, προχώρησε η Περιφέρεια Κρήτης. Όπως σημειώνεται, η απόφαση ελήφθη λόγω των αυξημένων κρουσμάτων στην ηπειρωτική Ελλάδα και της ανάγκης θωράκισης του ζωικού κεφαλαίου του νησιού.



Όπως αναφέρεται χαρακτηριστικά: «Παρότι η Κρήτη παραμένει "ελεύθερη" από τη νόσο, η υψηλή μεταδοτικότητα του ιού και η δυνατότητα επιβίωσής του στο περιβάλλον έως και 6 μήνες, καθιστούν επιβεβλημένη την αυστηρή εφαρμογή των μέτρων βιοασφάλειας και τον περιορισμό των μετακινήσεων. Τα μέτρα ισχύουν από την Παρασκευή 16-10-2026 έως την Πέμπτη 29-10-2026, οπότε και θα επανεκτιμηθούν».