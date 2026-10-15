Καβγάς μεταξύ οδηγών στο Μαρκόπουλο για ένα παρκάρισμα: Καταγγελίες για απειλές και σπασμένο τζάμι
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Καβγάς μεταξύ οδηγών στο Μαρκόπουλο για ένα παρκάρισμα: Καταγγελίες για απειλές και σπασμένο τζάμι

Σύμφωνα με πληροφορίες, αφορμή στάθηκε το σημείο που είχε παρκάρει το ΙΧ του ένας 29χρονος καθώς εμπόδιζε τη διέλευση του λεωφορείου - Δύο συλλήψεις

Καβγάς μεταξύ οδηγών στο Μαρκόπουλο για ένα παρκάρισμα: Καταγγελίες για απειλές και σπασμένο τζάμι
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
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Επεισόδιο μεταξύ ενός οδηγού λεωφορείου και ενός οδηγού ΙΧ σημειώθηκε το απόγευμα της Τετάρτης (14/10) στο Μαρκόπουλο.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιστατικό συνέβη περίπου στις 18.50 και αφορμή στάθηκε το σημείο που είχε παρκάρει το αυτοκίνητο ο 29χρονος οδηγός καθώς εμπόδιζε τη διέλευση του λεωφορείου.

Τα πνεύματα οξύνθηκαν και οι λίγο έλειψε οι δύο άνδρες να πιαστούν στα χέρια. Στο σημείο έσπευσαν στελέχη της ΕΛ.ΑΣ. και τους συνέλαβαν και τους δύο.

Ο 29χρονος ανέφερε πως ο οδηγός του λεωφορείου, 49 ετών, άρχισε να τον βρίζει και προσπάθησε να τον παρασύρει με το λεωφορείο. Από τη μεριά του, ο 49χρονος ανέφερε πως ο οδηγός του ΙΧ του έσπασε ένα τζάμι και τον απείλησε.
Παναγιώτης Βλαχουτσάκος, Μαρίνος Αλειφέρης
1 ΣΧΟΛΙΟ

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