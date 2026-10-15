Εννέα νυχτερίδες βρέθηκαν πεταμένες σε κάδο απορριμμάτων στη Θεσσαλονίκη, ήταν καλυμμένες με πολυουρεθάνη
Εννέα νυχτερίδες βρέθηκαν πεταμένες σε κάδο απορριμμάτων στη Θεσσαλονίκη, ήταν καλυμμένες με πολυουρεθάνη
Τα ζώα παρουσίαζαν υποθερμία, αφυδάτωση και κατάγματα – Δεν κατάφεραν να επιβιώσουν όλες οι νυχτερίδες - Προσοχή, σκληρές εικόνες
Εννέα νυχτερίδες, οι περισσότερες από τις οποίες ήταν πλήρως καλυμμένες με αφρώδες υλικό πολυουρεθάνης, εντοπίστηκαν μέσα σε κάδο απορριμμάτων στην περιοχή του Σοχού Θεσσαλονίκης. Τα ζώα μεταφέρθηκαν στις εγκαταστάσεις της οργάνωσης «Δράση για την Άγρια Ζωή», όπου διαπιστώθηκε ότι βρίσκονταν σε ιδιαίτερα επιβαρυμένη κατάσταση.
Σύμφωνα με ανάρτηση της οργάνωσης, τις εννέα νυχτερίδες εντόπισε πολίτης, ο οποίος τις περισυνέλεξε και τις μετέφερε στις εγκαταστάσεις της, προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα.
Όπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι της «Δράσης για την Άγρια Ζωή», οι περισσότερες νυχτερίδες ήταν πλήρως καλυμμένες από αφρώδες υλικό πολυουρεθάνης, ενώ ορισμένες, που χαρακτηρίζονται ως πιο «τυχερές», είχαν μόνο μέρος του σώματός τους καλυμμένο από το συγκεκριμένο υλικό.
Η κατάσταση των ζώων ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς παρουσίαζαν έντονη κατάπτωση, υποθερμία, αφυδάτωση, καθώς και τραύματα και κατάγματα που προκλήθηκαν στην προσπάθειά τους να απελευθερωθούν από την πολυουρεθάνη. Οι άνθρωποι της οργάνωσης επιχείρησαν αρχικά να σταθεροποιήσουν την κατάστασή τους, ωστόσο, όπως επισημαίνουν, η προσπάθεια δεν είχε θετική έκβαση για όλες τις νυχτερίδες.
Όσον αφορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα ζώα καλύφθηκαν με το συγκεκριμένο υλικό, η οργάνωση εκτιμά ότι πιθανότατα πρόκειται για ατύχημα που συνέβη κατά την εκτέλεση τεχνικών εργασιών σε κτήριο όπου είχαν φτιάξει τις φωλιές τους. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει εάν το περιστατικό ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος ή εσκεμμένης ενέργειας.
Η οργάνωση καταλήγει υπογραμμίζοντας πάντως ότι το γεγονός ότι τα άτυχα πλάσματα βρέθηκαν σε κάδο απορριμμάτων υποδηλώνει «μια αδικαιολόγητα κακόβουλη πράξη προς ένα προστατευόμενο είδος».
Σύμφωνα με ανάρτηση της οργάνωσης, τις εννέα νυχτερίδες εντόπισε πολίτης, ο οποίος τις περισυνέλεξε και τις μετέφερε στις εγκαταστάσεις της, προκειμένου να τους παρασχεθεί η απαραίτητη φροντίδα.
Όπως αναφέρουν οι υπεύθυνοι της «Δράσης για την Άγρια Ζωή», οι περισσότερες νυχτερίδες ήταν πλήρως καλυμμένες από αφρώδες υλικό πολυουρεθάνης, ενώ ορισμένες, που χαρακτηρίζονται ως πιο «τυχερές», είχαν μόνο μέρος του σώματός τους καλυμμένο από το συγκεκριμένο υλικό.
Η κατάσταση των ζώων ήταν ιδιαίτερα σοβαρή, καθώς παρουσίαζαν έντονη κατάπτωση, υποθερμία, αφυδάτωση, καθώς και τραύματα και κατάγματα που προκλήθηκαν στην προσπάθειά τους να απελευθερωθούν από την πολυουρεθάνη. Οι άνθρωποι της οργάνωσης επιχείρησαν αρχικά να σταθεροποιήσουν την κατάστασή τους, ωστόσο, όπως επισημαίνουν, η προσπάθεια δεν είχε θετική έκβαση για όλες τις νυχτερίδες.
Όσον αφορά τις συνθήκες κάτω από τις οποίες τα ζώα καλύφθηκαν με το συγκεκριμένο υλικό, η οργάνωση εκτιμά ότι πιθανότατα πρόκειται για ατύχημα που συνέβη κατά την εκτέλεση τεχνικών εργασιών σε κτήριο όπου είχαν φτιάξει τις φωλιές τους. Ωστόσο, διευκρινίζει ότι δεν είναι σε θέση να γνωρίζει εάν το περιστατικό ήταν αποτέλεσμα ατυχήματος ή εσκεμμένης ενέργειας.
Η οργάνωση καταλήγει υπογραμμίζοντας πάντως ότι το γεγονός ότι τα άτυχα πλάσματα βρέθηκαν σε κάδο απορριμμάτων υποδηλώνει «μια αδικαιολόγητα κακόβουλη πράξη προς ένα προστατευόμενο είδος».
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