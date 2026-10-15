Στο αυτόφωρο ιερέας στα Γρεβενά  που συνελήφθη μετά από καταγγελία πρώην συντρόφου του για revenge porn
ΕΛΛΑΔΑ
Revenge Porn Εκδικητική πορνογραφία Ιερέας Γρεβενά Λάρισα Καταγγελία Πρώην σύντροφος

Στο αυτόφωρο ιερέας στα Γρεβενά  που συνελήφθη μετά από καταγγελία πρώην συντρόφου του για revenge porn

Στο κινητό τηλέφωνο του 68χρονου ιερέα διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αποθηκευμένες φωτογραφίες της 43χρονης από τη Λάρισα

Στο αυτόφωρο ιερέας στα Γρεβενά  που συνελήφθη μετά από καταγγελία πρώην συντρόφου του για revenge porn
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Στη σύλληψη ενός ιερέα μετά από καταγγελία της πρώην συντρόφου για revenge porn από τον ιερωμένο προχώρησαν αστυνομικοί στα Γρεβενά.

Η σύλληψη του 68χρονου ιερέα έγινε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας ενώ την καταγγελία έκανε μια 43χρονη από τη Λάρισα.

Σύμφωνα με πληροφορίες τις εφημερίδας “ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ” η 43χρονη απευθύνθηκε στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Λάρισας καταγγέλλοντας τη στάση του ιερωμένου με αποτέλεσμα να διαταχθεί κατεπείγουσα προκαταρκτική εξέταση.

Μετά την καταγγελία αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Λάρισας της ΕΛ.ΑΣ. συνέλαβαν τον ιερέα στο σπίτι του στα Γρεβενά.

Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες στο κινητό τηλέφωνο του ιερέα διαπιστώθηκε ότι υπάρχουν αποθηκευμένες φωτογραφίες της 43χρονης Λαρισαίας.

Σε βάρος του ιερέα σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εκδικητικής πορνογραφίας και της ενδοοικογενειακής βίας ενώ η δίκη του στο αυτόφωρο θα γίνει αύριο, Παρασκευή, στη 1 μετά το μεσημέρι στα δικαστήρια Λάρισας
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