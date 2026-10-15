Μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες. Προβλήματα καταγράφονται στη λεωφόρο Αθηνών, στον Κηφισό, στη λεωφόρο Κηφισίας, αλλά και στην Αττική Οδό.



Αυξημένη κίνηση στον Κηφισό

Προβλήματα σε Κηφισίας και βόρεια προάστια

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η εικόνα στη λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και των Σεπολίων. Σε αρκετά τμήματα καταγράφεται έντονη συμφόρηση, δυσχεραίνοντας τη μετακίνηση τόσο προς το κέντρο της Αθήνας όσο και προς τα βόρεια.Αυξημένη ροή οχημάτων παρατηρείται και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στις περιοχές του Αμαρουσίου και του Χαλανδρίου. Επιβραδύνσεις καταγράφονται επίσης σε δρόμους γύρω από το Γαλάτσι και σε οδικούς άξονες που συνδέουν τα βόρεια προάστια με το κέντρο της πρωτεύουσας.Σύμφωνα με την ενημέρωση για την κυκλοφορία, στην Αττική Οδό.