Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες. Προβλήματα καταγράφονται στη λεωφόρο Αθηνών, στον Κηφισό, στη λεωφόρο Κηφισίας, αλλά και στην Αττική Οδό.
Αυξημένη κίνηση στον Κηφισό
Προβλήματα σε Κηφισίας και βόρεια προάστιαΑυξημένη ροή οχημάτων παρατηρείται και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στις περιοχές του Αμαρουσίου και του Χαλανδρίου. Επιβραδύνσεις καταγράφονται επίσης σε δρόμους γύρω από το Γαλάτσι και σε οδικούς άξονες που συνδέουν τα βόρεια προάστια με το κέντρο της πρωτεύουσας.
Καθυστερήσεις στην Αττική ΟδόΣύμφωνα με την ενημέρωση για την κυκλοφορία, στην Αττική Οδό.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Αεροδρόμιο— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 15, 2026
10’-15’ από κόμβο Μεταμόρφωσης έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις στο ρεύμα προς Ελευσίνα
10'-15΄ από κόμβο Πλακεντίας έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις 10'-15΄ στις εξόδους για Λαμία. https://t.co/P27i4FRKqv
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα