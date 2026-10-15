Μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους Λεωφόρος Κηφισίας Αττική Οδός Κηφισός Λεωφόρος Αθηνών

Μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, πού αλλού υπάρχουν προβλήματα

Δείτε live την κίνηση στους δρόμους

Μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ

Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας σήμερα, Πέμπτη 15 Οκτωβρίου 2026, με τους οδηγούς να αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε βασικούς οδικούς άξονες. Προβλήματα καταγράφονται στη λεωφόρο Αθηνών, στον Κηφισό, στη λεωφόρο Κηφισίας, αλλά και στην Αττική Οδό.

Αυξημένη κίνηση στον Κηφισό

Ιδιαίτερα επιβαρυμένη είναι η εικόνα στη λεωφόρο Κηφισού, κυρίως στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας και των Σεπολίων. Σε αρκετά τμήματα καταγράφεται έντονη συμφόρηση, δυσχεραίνοντας τη μετακίνηση τόσο προς το κέντρο της Αθήνας όσο και προς τα βόρεια.

Μεγάλες καθυστερήσεις και στα δύο ρεύματα του Κηφισού, πού αλλού υπάρχουν προβλήματα


Προβλήματα σε Κηφισίας και βόρεια προάστια

Αυξημένη ροή οχημάτων παρατηρείται και στη λεωφόρο Κηφισίας, κυρίως στις περιοχές του Αμαρουσίου και του Χαλανδρίου. Επιβραδύνσεις καταγράφονται επίσης σε δρόμους γύρω από το Γαλάτσι και σε οδικούς άξονες που συνδέουν τα βόρεια προάστια με το κέντρο της πρωτεύουσας.

Καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Σύμφωνα με την ενημέρωση για την κυκλοφορία, στην Αττική Οδό.


UPD: 1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης