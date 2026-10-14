Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Μπλόκο της ΑΑΔΕ: Κατέσχεσε 1.900 στιλέτα, 500 μαχαίρια και 500 σπαθιά σε κιβώτιο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης
Μπλόκο της ΑΑΔΕ: Κατέσχεσε 1.900 στιλέτα, 500 μαχαίρια και 500 σπαθιά σε κιβώτιο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης
Τα όπλα εντοπίστηκαν σε εμπορευματοκιβώτιο με δηλωθέν εμπόρευμα «Γυαλιά ηλίου, χάντρες», το οποίο είχε φτάσει από λιμάνι της Κίνας και είχε ως τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία
Σημαντικό πλήγμα στο παράνομο εμπόριο όπλων κατάφερε η ΑΑΔΕ, με τον εντοπισμό και την κατάσχεση 3.081 όπλων στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης.
Ειδικότερα, οι τελωνειακοί ελεγκτές του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του 1ου Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, κατά τη διενέργεια τακτικών δειγματοληπτικών ελέγχων, εντόπισαν ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο και προχώρησαν σε περαιτέρω εξέταση με το αυτοκινούμενο σύστημα X-Ray.
Το κοντέινερ, με δηλωθέν εμπόρευμα «Γυαλιά ηλίου, χάντρες», έφτασε από λιμάνι της Κίνας και είχε ως τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία.
Ο ακτινοσκοπικός έλεγχος αποκάλυψε ύποπτες περιοχές εντός του εμπορευματοκιβωτίου. Στον καθολικό φυσικό έλεγχο που ακολούθησε, εντοπίστηκαν 24 χαρτοκιβώτια που περιείχαν συνολικά 3.081 τεμάχια όπλων.
Αναλυτικά κατασχέθηκαν:
-1.900 στιλέτα
-470 μαχαίρια-πεταλούδα
-300 σπαθιά (μήκος λάμας 45 εκατοστά)
-175 σπαθιά (μήκος λάμας 50 εκατοστά)
-120 σπαθιά (μήκος λάμας 42 εκατοστά)
-110 σιδηρογροθιές
- 6 μαχαίρια-καράμπιτ (κυρτά μαχαίρια)
Ειδικότερα, οι τελωνειακοί ελεγκτές του Τμήματος Δίωξης Λαθρεμπορίου του 1ου Τελωνείου Εισαγωγών - Εξαγωγών Θεσσαλονίκης, κατά τη διενέργεια τακτικών δειγματοληπτικών ελέγχων, εντόπισαν ύποπτο εμπορευματοκιβώτιο και προχώρησαν σε περαιτέρω εξέταση με το αυτοκινούμενο σύστημα X-Ray.
Το κοντέινερ, με δηλωθέν εμπόρευμα «Γυαλιά ηλίου, χάντρες», έφτασε από λιμάνι της Κίνας και είχε ως τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία.
Ο ακτινοσκοπικός έλεγχος αποκάλυψε ύποπτες περιοχές εντός του εμπορευματοκιβωτίου. Στον καθολικό φυσικό έλεγχο που ακολούθησε, εντοπίστηκαν 24 χαρτοκιβώτια που περιείχαν συνολικά 3.081 τεμάχια όπλων.
Αναλυτικά κατασχέθηκαν:
-1.900 στιλέτα
-470 μαχαίρια-πεταλούδα
-300 σπαθιά (μήκος λάμας 45 εκατοστά)
-175 σπαθιά (μήκος λάμας 50 εκατοστά)
-120 σπαθιά (μήκος λάμας 42 εκατοστά)
-110 σιδηρογροθιές
- 6 μαχαίρια-καράμπιτ (κυρτά μαχαίρια)
Τα παραπάνω είδη εμπίπτουν στις διατάξεις του νόμου περί όπλων και κατασχέθηκαν κατόπιν ενημέρωσης και σύμφωνης γνώμης της Εισαγγελέως Ποινικής Δίωξης.
Η ΑΑΔΕ συνεχίζει εντατικά τους στοχευμένους ελέγχους στις εμπορευματικές ροές για τη διασφάλιση της νομιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας και την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.
Η ΑΑΔΕ συνεχίζει εντατικά τους στοχευμένους ελέγχους στις εμπορευματικές ροές για τη διασφάλιση της νομιμότητας της εφοδιαστικής αλυσίδας και την προστασία της δημόσιας ασφάλειας.
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