Μπλόκο της ΑΑΔΕ: Κατέσχεσε 1.900 στιλέτα, 500 μαχαίρια και 500 σπαθιά σε κιβώτιο στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης

Τα όπλα εντοπίστηκαν σε εμπορευματοκιβώτιο με δηλωθέν εμπόρευμα «Γυαλιά ηλίου, χάντρες», το οποίο είχε φτάσει από λιμάνι της Κίνας και είχε ως τελικό παραλήπτη εταιρεία στη Βουλγαρία