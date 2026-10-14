Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Βίντεο: Άλογα του Αίνου στη μέση του δρόμου στην Κεφαλονιά, κινούνταν ανάμεσα στα αυτοκίνητα
Βίντεο: Άλογα του Αίνου στη μέση του δρόμου στην Κεφαλονιά, κινούνταν ανάμεσα στα αυτοκίνητα
Τα άλογα ήταν στην επαρχιακή οδό Αργοστολίου–Πόρου
Μπροστά σε ένα απρόσμενο θέαμα βρέθηκαν οι οδηγοί που κινούνταν στην επαρχιακή οδό Αργοστολίου – Πόρου στην Κεφαλονιά: άλογα του Αίνου περπατούσαν ανάμεσα στα αυτοκίνητα στο ύψος της διασταύρωσης στις Πλατιές.
Οι εικόνες που κατέγραψε το Kefalonia Focus απεικονίζουν τουλάχιστον 10 άλογα στο οδόστρωμα. Η συγκεκριμένη κατάσταση ενέχει κινδύνους για τους οδηγούς από μια ξαφνική αλλαγή κατεύθυνσης των ζώων. Σε περίπτωση σύγκρουσης κινδυνεύουν τόσο οι οδηγοί όσο και τα ζώα.
Η επαρχιακή οδός Αργοστολίου–Πόρου αποτελεί σημαντικό οδικό άξονα για τις μετακινήσεις στην Κεφαλονιά, εξυπηρετώντας καθημερινά κατοίκους και επισκέπτες του νησιού.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Οι εικόνες που κατέγραψε το Kefalonia Focus απεικονίζουν τουλάχιστον 10 άλογα στο οδόστρωμα. Η συγκεκριμένη κατάσταση ενέχει κινδύνους για τους οδηγούς από μια ξαφνική αλλαγή κατεύθυνσης των ζώων. Σε περίπτωση σύγκρουσης κινδυνεύουν τόσο οι οδηγοί όσο και τα ζώα.
Η επαρχιακή οδός Αργοστολίου–Πόρου αποτελεί σημαντικό οδικό άξονα για τις μετακινήσεις στην Κεφαλονιά, εξυπηρετώντας καθημερινά κατοίκους και επισκέπτες του νησιού.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
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