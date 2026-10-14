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Βίντεο: Άλογα του Αίνου στη μέση του δρόμου στην Κεφαλονιά, κινούνταν ανάμεσα στα αυτοκίνητα
ΕΛΛΑΔΑ
Κεφαλονιά Άλογα Δρόμος

Βίντεο: Άλογα του Αίνου στη μέση του δρόμου στην Κεφαλονιά, κινούνταν ανάμεσα στα αυτοκίνητα

Τα άλογα ήταν στην επαρχιακή οδό Αργοστολίου–Πόρου 

Βίντεο: Άλογα του Αίνου στη μέση του δρόμου στην Κεφαλονιά, κινούνταν ανάμεσα στα αυτοκίνητα
2 ΣΧΟΛΙΑ
Μπροστά σε ένα απρόσμενο θέαμα βρέθηκαν οι οδηγοί που κινούνταν στην επαρχιακή οδό Αργοστολίου – Πόρου στην Κεφαλονιά: άλογα του Αίνου περπατούσαν ανάμεσα στα αυτοκίνητα στο ύψος της διασταύρωσης στις Πλατιές.

Οι εικόνες που κατέγραψε το Kefalonia Focus απεικονίζουν τουλάχιστον 10 άλογα στο οδόστρωμα. Η συγκεκριμένη κατάσταση ενέχει κινδύνους για τους οδηγούς από μια ξαφνική αλλαγή κατεύθυνσης των ζώων. Σε περίπτωση σύγκρουσης κινδυνεύουν τόσο οι οδηγοί όσο και τα ζώα.

Η επαρχιακή οδός Αργοστολίου–Πόρου αποτελεί σημαντικό οδικό άξονα για τις μετακινήσεις στην Κεφαλονιά, εξυπηρετώντας καθημερινά κατοίκους και επισκέπτες του νησιού.

Δείτε βίντεο και φωτογραφίες: 


Βίντεο: Άλογα του Αίνου στη μέση του δρόμου στην Κεφαλονιά, κινούνταν ανάμεσα στα αυτοκίνητα
Βίντεο: Άλογα του Αίνου στη μέση του δρόμου στην Κεφαλονιά, κινούνταν ανάμεσα στα αυτοκίνητα
Βίντεο: Άλογα του Αίνου στη μέση του δρόμου στην Κεφαλονιά, κινούνταν ανάμεσα στα αυτοκίνητα
Βίντεο: Άλογα του Αίνου στη μέση του δρόμου στην Κεφαλονιά, κινούνταν ανάμεσα στα αυτοκίνητα
Βίντεο: Άλογα του Αίνου στη μέση του δρόμου στην Κεφαλονιά, κινούνταν ανάμεσα στα αυτοκίνητα
Βίντεο: Άλογα του Αίνου στη μέση του δρόμου στην Κεφαλονιά, κινούνταν ανάμεσα στα αυτοκίνητα
Βίντεο: Άλογα του Αίνου στη μέση του δρόμου στην Κεφαλονιά, κινούνταν ανάμεσα στα αυτοκίνητα
Βίντεο: Άλογα του Αίνου στη μέση του δρόμου στην Κεφαλονιά, κινούνταν ανάμεσα στα αυτοκίνητα
Βίντεο: Άλογα του Αίνου στη μέση του δρόμου στην Κεφαλονιά, κινούνταν ανάμεσα στα αυτοκίνητα
Βίντεο: Άλογα του Αίνου στη μέση του δρόμου στην Κεφαλονιά, κινούνταν ανάμεσα στα αυτοκίνητα
Βίντεο: Άλογα του Αίνου στη μέση του δρόμου στην Κεφαλονιά, κινούνταν ανάμεσα στα αυτοκίνητα
2 ΣΧΟΛΙΑ

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