Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Πέθανε η Κατερίνα, η αρκούδα που έζησε 30 χρόνια στο Νυμφαίο - Η ανάρτηση του Αρκτούρου
Πέθανε η Κατερίνα, η αρκούδα που έζησε 30 χρόνια στο Νυμφαίο - Η ανάρτηση του Αρκτούρου
Στην ανάρτησή της η οργάνωση αποχαιρετά την Κατερίνα, περιγράφοντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της και τις συνήθειες που την έκαναν ξεχωριστή
Την απώλεια της Κατερίνας, μίας από τις πρώτες αρκούδες που φιλοξενήθηκαν στον «Αρκτούρο», ανακοίνωσε η οργάνωση με ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Η Κατερίνα πέθανε σε ηλικία 39 ετών, έχοντας περάσει σχεδόν τρεις δεκαετίες στον «Αρκτούρο», ενώ ήταν μία από τις γηραιότερες αρκούδες που είχε γνωρίσει η οργάνωση.
Στην ανάρτησή του, ο «Αρκτούρος» αποχαιρετά την Κατερίνα, περιγράφοντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της και τις συνήθειες που την έκαναν ξεχωριστή. Όπως αναφέρει, ήταν δυναμική, ατίθαση και ανεξάρτητη, επιμένοντας πάντα να κάνει τα πράγματα με τον δικό της τρόπο. Μάλιστα, είχε τη συνήθεια να παίρνει το ξερό ψωμί της και να το βουτάει στο νερό για να μαλακώσει πριν το φάει.
Δείτε την ανάρτηση του «Αρκτούρου»:
Αναλυτικά η ανάρτηση:
«Υπάρχουν ζώα που περνούν από την ιστορία μας και υπάρχουν ζώα που γίνονται κομμάτι της. Η Κατερίνα ήταν ένα από αυτά.
Έφυγε σε ηλικία 39 ετών, έχοντας περάσει σχεδόν τρεις δεκαετίες στον ΑΡΚΤΟΥΡΟ. Ήταν μία από τις πρώτες αρκούδες μας, μία από τις πιο γνώριμες μορφές και μία από τις μεγαλύτερες σε ηλικία αρκούδες που έχουμε γνωρίσει.
Όσοι τη γνώρισαν θυμούνται καλά τον χαρακτήρα της. Δυναμική, ατίθαση, ανεξάρτητη και πάντα αποφασισμένη να κάνει τα πράγματα με τον δικό της τρόπο.
Ακόμη κι αν αυτό σήμαινε να παίρνει το ξερό ψωμί της, να το πηγαίνει μέχρι το νερό και να το βουτάει πρώτα για να μαλακώσει.
Σχεδόν 30 χρόνια μαζί είναι σχεδόν μια ολόκληρη ζωή.
Καλό ταξίδι, Κατερίνα. Θα είσαι πάντα κομμάτι της ιστορίας του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ».
Η Κατερίνα πέθανε σε ηλικία 39 ετών, έχοντας περάσει σχεδόν τρεις δεκαετίες στον «Αρκτούρο», ενώ ήταν μία από τις γηραιότερες αρκούδες που είχε γνωρίσει η οργάνωση.
Στην ανάρτησή του, ο «Αρκτούρος» αποχαιρετά την Κατερίνα, περιγράφοντας τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της και τις συνήθειες που την έκαναν ξεχωριστή. Όπως αναφέρει, ήταν δυναμική, ατίθαση και ανεξάρτητη, επιμένοντας πάντα να κάνει τα πράγματα με τον δικό της τρόπο. Μάλιστα, είχε τη συνήθεια να παίρνει το ξερό ψωμί της και να το βουτάει στο νερό για να μαλακώσει πριν το φάει.
Δείτε την ανάρτηση του «Αρκτούρου»:
Αναλυτικά η ανάρτηση:
«Υπάρχουν ζώα που περνούν από την ιστορία μας και υπάρχουν ζώα που γίνονται κομμάτι της. Η Κατερίνα ήταν ένα από αυτά.
Έφυγε σε ηλικία 39 ετών, έχοντας περάσει σχεδόν τρεις δεκαετίες στον ΑΡΚΤΟΥΡΟ. Ήταν μία από τις πρώτες αρκούδες μας, μία από τις πιο γνώριμες μορφές και μία από τις μεγαλύτερες σε ηλικία αρκούδες που έχουμε γνωρίσει.
Όσοι τη γνώρισαν θυμούνται καλά τον χαρακτήρα της. Δυναμική, ατίθαση, ανεξάρτητη και πάντα αποφασισμένη να κάνει τα πράγματα με τον δικό της τρόπο.
Ακόμη κι αν αυτό σήμαινε να παίρνει το ξερό ψωμί της, να το πηγαίνει μέχρι το νερό και να το βουτάει πρώτα για να μαλακώσει.
Σχεδόν 30 χρόνια μαζί είναι σχεδόν μια ολόκληρη ζωή.
Καλό ταξίδι, Κατερίνα. Θα είσαι πάντα κομμάτι της ιστορίας του ΑΡΚΤΟΥΡΟΥ».
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