Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Σε κινητοποιήσεις προχωρούν από σήμερα οι συνταξιούχοι
Σε κινητοποιήσεις προχωρούν από σήμερα οι συνταξιούχοι
Παράλληλα με τη σημερινή κινητοποίηση στην Αθήνα, τα συνταξιουχικά σωματεία της Αχαΐας πραγματοποιούν συγκέντρωση στον ΕΦΚΑ Πάτρας.
Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας από τις πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί συνταξιούχοι, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο κινητοποιήσεων με βασικά αιτήματα αυξήσεις, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, μέτρα για την Υγεία και κατάργηση των ανισοτήτων στις συντάξεις χηρείας.
Μιλώντας στο Orange Press Agency (OPA), ο συνταξιούχος Τάσος Ζερβός σημείωσε ότι «η σημερινή κινητοποίηση γίνεται σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την τροπολογία της κυβέρνησης να μην κάνει καθολική εφαρμογή των συντάξεων χηρείας 70% σε όλες τις συντάξεις, αλλά να έχει κριτήριο ποιος θα πάρει το 70% ή όχι, το πότε σημειώθηκε ο θάνατος».
Μιλώντας στο Orange Press Agency (OPA), ο συνταξιούχος Τάσος Ζερβός σημείωσε ότι «η σημερινή κινητοποίηση γίνεται σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την τροπολογία της κυβέρνησης να μην κάνει καθολική εφαρμογή των συντάξεων χηρείας 70% σε όλες τις συντάξεις, αλλά να έχει κριτήριο ποιος θα πάρει το 70% ή όχι, το πότε σημειώθηκε ο θάνατος».
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