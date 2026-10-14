Σε κινητοποιήσεις προχωρούν από σήμερα οι συνταξιούχοι

έξω από το Υπουργείο Εργασίας από τις πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί συνταξιούχοι, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο κινητοποιήσεων με βασικά αιτήματα αυξήσεις, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, μέτρα για την Υγεία και κατάργηση των ανισοτήτων στις συντάξεις χηρείας.Μιλώντας στο Orange Press Agency (OPA), ο συνταξιούχος Τάσος Ζερβός σημείωσε ότι «η σημερινή κινητοποίηση γίνεται σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την τροπολογία της κυβέρνησης να μην κάνει καθολική εφαρμογή των συντάξεων χηρείας 70% σε όλες τις συντάξεις, αλλά να έχει κριτήριο ποιος θα πάρει το 70% ή όχι, το πότε σημειώθηκε ο θάνατος».