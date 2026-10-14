ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Ύποπτη βαλίτσα κοντά στην Αστυνομική Διεύθυνση Πειραιά, στο σημείο το ΤΕΕΜ

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν από σήμερα οι συνταξιούχοι
ΕΛΛΑΔΑ
Εργαζόμενοι συνταξιούχοι Διαμαρτυρία Υπουργείο Εργασίας Κινητοποιήσεις

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν από σήμερα οι συνταξιούχοι

Παράλληλα με τη σημερινή κινητοποίηση στην Αθήνα, τα συνταξιουχικά σωματεία της Αχαΐας πραγματοποιούν συγκέντρωση στον ΕΦΚΑ Πάτρας.

Σε κινητοποιήσεις προχωρούν από σήμερα οι συνταξιούχοι
5 ΣΧΟΛΙΑ
Παράσταση διαμαρτυρίας έξω από το Υπουργείο Εργασίας από τις πραγματοποίησαν σήμερα το πρωί συνταξιούχοι, ανοίγοντας έναν νέο κύκλο κινητοποιήσεων με βασικά αιτήματα αυξήσεις, επαναφορά της 13ης και 14ης σύνταξης, μέτρα για την Υγεία και κατάργηση των ανισοτήτων στις συντάξεις χηρείας.



Μιλώντας στο Orange Press Agency (OPA), ο συνταξιούχος Τάσος Ζερβός σημείωσε ότι «η σημερινή κινητοποίηση γίνεται σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την τροπολογία της κυβέρνησης να μην κάνει καθολική εφαρμογή των συντάξεων χηρείας 70% σε όλες τις συντάξεις, αλλά να έχει κριτήριο ποιος θα πάρει το 70% ή όχι, το πότε σημειώθηκε ο θάνατος».
5 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Αλήθεια ή Μύθος;

Αλήθεια ή Μύθος;

Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.

Η καρδιά της ποδηλασίας χτυπά ξανά στο Λουτράκι την Κυριακή 1η Νοεμβρίου

Το διήμερο της διοργάνωσης περιλαμβάνει τον 2ο διεθνή αγώνα ποδηλασίας UCI Gran Fondo Loutraki Greece, ποδηλατική Expo, pasta party, τεχνικές παρουσιάσεις και μια μεγάλη γιορτή στην τελετή απονομής των μεταλλίων, με την υπογραφή του Kyvernitis Sports & Events

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης