Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Στο μικροσκόπιο 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα για παράνομες ιατρικές πράξεις, έλεγχος και σε 5 ιατρεία
Στο μικροσκόπιο 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα για παράνομες ιατρικές πράξεις, έλεγχος και σε 5 ιατρεία
Σε πέντε ιατρεία εντοπίστηκαν παρεμβάσεις που δεν αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις
Στοιχεία για 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα, στα οποία φέρεται να πραγματοποιούνται ιατρικές πράξεις, διαβίβασε στις αστυνομικές και εισαγγελικές Aρχές ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών. Παράλληλα, σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου, Άννα Μαστοράκου, σε πέντε ιατρεία εντοπίστηκαν παρεμβάσεις που δεν αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η διερεύνηση βασίστηκε σε δημόσιες διαφημιστικές αναρτήσεις, ιστοσελίδες και καταγγελίες. Η κυρία Μαστοράκου υπογράμμισε ότι οι ενέσιμες αισθητικές εφαρμογές αποτελούν ιατρικές πράξεις και πρέπει να πραγματοποιούνται από κατάλληλους γιατρούς, σε νόμιμα αδειοδοτημένα ιατρεία και με πιστοποιημένα προϊόντα. Η επισήμανση αφορά, μεταξύ άλλων, εφαρμογές Botox και υαλουρονικού οξέος.
Ο Ιατρικός Σύλλογος αναφέρθηκε επίσης στον θεραπευτικό βελονισμό, ο οποίος, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, ασκείται από γιατρούς με την απαιτούμενη εκπαίδευση. Για τον βιοσυντονισμό επισημαίνει ότι δεν αποτελεί επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδο.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η διερεύνηση βασίστηκε σε δημόσιες διαφημιστικές αναρτήσεις, ιστοσελίδες και καταγγελίες. Η κυρία Μαστοράκου υπογράμμισε ότι οι ενέσιμες αισθητικές εφαρμογές αποτελούν ιατρικές πράξεις και πρέπει να πραγματοποιούνται από κατάλληλους γιατρούς, σε νόμιμα αδειοδοτημένα ιατρεία και με πιστοποιημένα προϊόντα. Η επισήμανση αφορά, μεταξύ άλλων, εφαρμογές Botox και υαλουρονικού οξέος.
Ο Ιατρικός Σύλλογος αναφέρθηκε επίσης στον θεραπευτικό βελονισμό, ο οποίος, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, ασκείται από γιατρούς με την απαιτούμενη εκπαίδευση. Για τον βιοσυντονισμό επισημαίνει ότι δεν αποτελεί επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδο.
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