Στο μικροσκόπιο 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα για παράνομες ιατρικές πράξεις, έλεγχος και σε 5 ιατρεία

Στοιχεία για 42 κέντρα αισθητικής στην Πάτρα, στα οποία φέρεται να πραγματοποιούνται, διαβίβασε στις αστυνομικές και εισαγγελικές Aρχές ο Ιατρικός Σύλλογος Πατρών. Παράλληλα, σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου, Άννα Μαστοράκου, σε πέντε ιατρεία εντοπίστηκαν παρεμβάσεις που δεν αναγνωρίζονται ως ιατρικές πράξεις.Σύμφωνα με την ΕΡΤ, η διερεύνηση βασίστηκε σε δημόσιες διαφημιστικές αναρτήσεις, ιστοσελίδες και καταγγελίες. Η κυρία Μαστοράκου υπογράμμισε ότι οιαισθητικές εφαρμογές αποτελούν ιατρικές πράξεις και πρέπει να πραγματοποιούνται από κατάλληλους γιατρούς, σε νόμιμα αδειοδοτημένα ιατρεία και με πιστοποιημένα προϊόντα. Η επισήμανση αφορά, μεταξύ άλλων, εφαρμογές Botox και υαλουρονικού οξέος.Ο Ιατρικός Σύλλογος αναφέρθηκε επίσης στον θεραπευτικό βελονισμό, ο οποίος, σύμφωνα με τις σχετικές οδηγίες, ασκείται από γιατρούς με την απαιτούμενη εκπαίδευση. Για τον βιοσυντονισμό επισημαίνει ότι δεν αποτελεί επιστημονικά τεκμηριωμένη μέθοδο.