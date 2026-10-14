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Η έντονη βροχόπτωση πλημμύρισε σημεία του ανακτόρου της Κνωσού, τουρίστες έκαναν περιήγηση μέσα στα νερά
ΕΛΛΑΔΑ
Κνωσός Ηράκλειο Κρήτη Βροχόπτωση Τουρίστες

Η έντονη βροχόπτωση πλημμύρισε σημεία του ανακτόρου της Κνωσού, τουρίστες έκαναν περιήγηση μέσα στα νερά

Η κακοκαιρία που έπληξε το Ηράκλειο προκάλεσε συσσώρευση υδάτων στον αρχαιολογικό χώρο

Η έντονη βροχόπτωση πλημμύρισε σημεία του ανακτόρου της Κνωσού, τουρίστες έκαναν περιήγηση μέσα στα νερά
Η έντονη βροχόπτωση που έπληξε το Ηράκλειο Κρήτης προκάλεσε συσσώρευση υδάτων σε διάφορα σημεία του αρχαιολογικού χώρου της Κνωσού, με τους τουρίστες να συνεχίζουν την περιήγησή τους ανάμεσα στις μικρές λίμνες που σχηματίστηκαν.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του ξεναγού Βαγγέλη Παπανικολάου που δημοσίευσε  η τοπική ιστοσελίδα neakriti.gr αρκετοί επισκέπτες -ορισμένοι μάλιστα με καλοκαιρινή ενδυμασία- αναγκάστηκαν να περπατήσουν μέσα στα νερά για να περιηγηθούν στον χώρο των μινωικών ανακτόρων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η Κνωσός είναι γνωστή για το προηγμένο αποχετευτικό σύστημα που είχαν αναπτύξει οι Μινωίτες πριν από χιλιάδες χρόνια, το οποίο θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα τεχνολογικά επιτεύγματα του μινωικού πολιτισμού.

Δείτε τις εικόνες από την Κνωσό: 

Η έντονη βροχόπτωση πλημμύρισε σημεία του ανακτόρου της Κνωσού, τουρίστες έκαναν περιήγηση μέσα στα νερά
Η έντονη βροχόπτωση πλημμύρισε σημεία του ανακτόρου της Κνωσού, τουρίστες έκαναν περιήγηση μέσα στα νερά

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