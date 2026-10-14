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Κλειστή και στα δύο ρεύματα η επαρχιακή οδός Χαλκουτσίου – Ωρωπού λόγω συσσώρευσης υδάτων
ΕΛΛΑΔΑ
Βροχή Ωρωπός

Κλειστή και στα δύο ρεύματα η επαρχιακή οδός Χαλκουτσίου – Ωρωπού λόγω συσσώρευσης υδάτων

Δείτε πού έχει διακοπή της κυκλοφορίας

Κλειστή και στα δύο ρεύματα η επαρχιακή οδός Χαλκουτσίου – Ωρωπού λόγω συσσώρευσης υδάτων
Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Χαλκουτσίου – Ωρωπού, λόγω συσσώρευσης υδάτων στο οδόστρωμα.

Σύμφωνα με την Τροχαία, η διακοπή της κυκλοφορίας ισχύει στο τμήμα του δρόμου από το ύψος της ταβέρνας «Κοράλι» έως το ύψος της ταβέρνας «Ο Νίκος», στην περιοχή του Ωρωπού.

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