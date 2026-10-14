Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Κλειστή και στα δύο ρεύματα η επαρχιακή οδός Χαλκουτσίου – Ωρωπού λόγω συσσώρευσης υδάτων
Κλειστή και στα δύο ρεύματα η επαρχιακή οδός Χαλκουτσίου – Ωρωπού λόγω συσσώρευσης υδάτων
Δείτε πού έχει διακοπή της κυκλοφορίας
Διακόπηκε η κυκλοφορία των οχημάτων και στα δύο ρεύματα της επαρχιακής οδού Χαλκουτσίου – Ωρωπού, λόγω συσσώρευσης υδάτων στο οδόστρωμα.
Σύμφωνα με την Τροχαία, η διακοπή της κυκλοφορίας ισχύει στο τμήμα του δρόμου από το ύψος της ταβέρνας «Κοράλι» έως το ύψος της ταβέρνας «Ο Νίκος», στην περιοχή του Ωρωπού.
Σύμφωνα με την Τροχαία, η διακοπή της κυκλοφορίας ισχύει στο τμήμα του δρόμου από το ύψος της ταβέρνας «Κοράλι» έως το ύψος της ταβέρνας «Ο Νίκος», στην περιοχή του Ωρωπού.
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