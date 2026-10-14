Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με κοπάδι αγριογούρουνων στην Εθνική Οδό Λάρισας – Τρικάλων, δείτε εικόνες
Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με κοπάδι αγριογούρουνων στην Εθνική Οδό Λάρισας – Τρικάλων, δείτε εικόνες
Κοπάδι αγριογούρουνων επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο στο ύψος της Πηνειάδας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο ΙΧ
Αναστάτωση προκλήθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στην Εθνική Οδό Λάρισας – Τρικάλων, στο ύψος του χωριού Πηνειάδα, όταν κοπάδι αγριογούρουνων επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να σημειωθεί τροχαίο ατύχημα έπειτα από σύγκρουση με ΙΧ αυτοκίνητο.
Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν αγριογούρουνα και προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο όχημα, ενώ ο οδηγός δεν τραυματίστηκε.
Όπως φαίνεται και στις εικόνες από το σημείο του ατυχήματος, τα νεκρά ζώα παρέμειναν πεσμένα στο οδόστρωμα.
Πηγή: onlarissa
Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν αγριογούρουνα και προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο όχημα, ενώ ο οδηγός δεν τραυματίστηκε.
Όπως φαίνεται και στις εικόνες από το σημείο του ατυχήματος, τα νεκρά ζώα παρέμειναν πεσμένα στο οδόστρωμα.
Πηγή: onlarissa
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