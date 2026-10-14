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Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με κοπάδι αγριογούρουνων στην Εθνική Οδό Λάρισας – Τρικάλων, δείτε εικόνες
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Αγριογούρουνα

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με κοπάδι αγριογούρουνων στην Εθνική Οδό Λάρισας – Τρικάλων, δείτε εικόνες

Κοπάδι αγριογούρουνων επιχείρησε να διασχίσει τον δρόμο στο ύψος της Πηνειάδας, με αποτέλεσμα να συγκρουστεί με διερχόμενο ΙΧ

Αυτοκίνητο συγκρούστηκε με κοπάδι αγριογούρουνων στην Εθνική Οδό Λάρισας – Τρικάλων, δείτε εικόνες
16 ΣΧΟΛΙΑ
Αναστάτωση προκλήθηκε αργά το βράδυ της Τρίτης στην Εθνική Οδό Λάρισας – Τρικάλων, στο ύψος του χωριού Πηνειάδα, όταν κοπάδι αγριογούρουνων επιχείρησε να διασχίσει το οδόστρωμα, με αποτέλεσμα να σημειωθεί τροχαίο ατύχημα έπειτα από σύγκρουση με ΙΧ αυτοκίνητο.

Από τη σύγκρουση σκοτώθηκαν αγριογούρουνα και προκλήθηκαν υλικές ζημιές στο όχημα, ενώ ο οδηγός δεν τραυματίστηκε.

Σύγκρουση αυτοκινήτου με αγριογούρουνα στην κάθοδο Λάρισας - Τρικάλων


Όπως φαίνεται και στις εικόνες από το σημείο του ατυχήματος, τα νεκρά ζώα παρέμειναν πεσμένα στο οδόστρωμα.

Πηγή: onlarissa
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