Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία Οδό μεταξύ των κόμβων Κομοτηνής και Βαφέικων Ξάνθης, λόγω θυελλωδών ανέμων
Διακοπή κυκλοφορίας οχημάτων άνω των 3,5 τόνων στην Εγνατία Οδό μεταξύ των κόμβων Κομοτηνής και Βαφέικων Ξάνθης, λόγω θυελλωδών ανέμων
Λόγω κακοκαιρίας
Διακόπτεται προσωρινά, λόγω θυελλωδών ανέμων, η κυκλοφορία όλων των οχημάτων άνω των 3,5 τόνων και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της Εγνατίας Οδού, μεταξύ του δυτικού ανισόπεδου κόμβου Κομοτηνής και του ανισόπεδου κόμβου Βαφέικων Ξάνθης.
Τις σχετικές αποφάσεις έλαβαν οι Διευθύνσεις Αστυνομίας Ροδόπης και Ξάνθης ενώ όπως ανακοινώθηκε, οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν για όσο χρονικό διάστημα επικρατούν οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες στην περιοχή. Η κυκλοφορία των οχημάτων θα διεξάγεται μέσω του εθνικού δικτύου Κομοτηνής - Πόρτο Λάγους - Ξάνθης.
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