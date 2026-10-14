Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Ταλαιπωρία στον Κηφισό, στο κόκκινο και το κέντρο της Αθήνας - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό

Κίνηση τώρα θα συναντήσουν επίσης οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, προς τη Φιλοθέη, στην κάθοδο της Μεσογείων, κατά μήκος του Χολαργού, στις ανόδους της Συγγρού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου, καθώς και στην παραλιακή, προς τον Πειραιά, κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.Προβλήματα καταγράφονται ακόμη στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τη Μεσογείων, την Κατεχάκη, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.