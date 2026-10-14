Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Ταλαιπωρία στον Κηφισό, στο κόκκινο και το κέντρο της Αθήνας - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
Live η κίνηση τώρα στους δρόμους: Ταλαιπωρία στον Κηφισό, στο κόκκινο και το κέντρο της Αθήνας - 30λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό
UPD:
Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας, με αρκετές κεντρικές οδικές αρτηρίες να παρουσιάζουν καθυστερήσεις και χαμηλές ταχύτητες, σύμφωνα με την εικόνα του χάρτη.
Ειδικότερα, έντονη είναι η κίνηση τμηματικά τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο του Κηφισού, που κατά βάση βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στο «κόκκινο», ενώ παρόμοια είναι η εικόνα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισίας.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη σε μεγάλο τμήμα της διαδρομής. Η συμφόρηση ξεκινά από το ύψος του Χαϊδαρίου, συνεχίζεται προς Αιγάλεω και Σεπόλια και επεκτείνεται έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, με αρκετά τμήματα να εμφανίζονται με κόκκινο στον χάρτη.
Όσοι κινούνται στο ανοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού αυτή την ώρα, συναντούν μεγάλες καθυστερήσεις, τόσο από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκηδόνα όσο και από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη γέφυρα του Ολυμπιακού Χωριού. Στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού, οι βραδυπορίες αρχίζουν από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς τα ΚΤΕΛ.
Μποτιλιάρισμα καταγράφεται και στην Αττική Οδό
Συγκεκριμένα,
-Προς Αεροδρόμιο άνω των 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας
-Προς Ελευσίνα 15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας
-Περιφ. Υμηττού 15'-20' από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας
Ειδικότερα, έντονη είναι η κίνηση τμηματικά τόσο στην άνοδο όσο και στην κάθοδο του Κηφισού, που κατά βάση βρίσκεται αυτήν τη στιγμή στο «κόκκινο», ενώ παρόμοια είναι η εικόνα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας της λεωφόρου Κηφισίας.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα καταγράφεται στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία είναι ιδιαίτερα επιβαρυμένη σε μεγάλο τμήμα της διαδρομής. Η συμφόρηση ξεκινά από το ύψος του Χαϊδαρίου, συνεχίζεται προς Αιγάλεω και Σεπόλια και επεκτείνεται έως τη Νέα Φιλαδέλφεια, με αρκετά τμήματα να εμφανίζονται με κόκκινο στον χάρτη.
Όσοι κινούνται στο ανοδικό ρεύμα της λεωφόρου Κηφισού αυτή την ώρα, συναντούν μεγάλες καθυστερήσεις, τόσο από το ύψος της λεωφόρου Αθηνών προς τη Νέα Χαλκηδόνα όσο και από το ύψος της Αττικής Οδού προς τη γέφυρα του Ολυμπιακού Χωριού. Στο καθοδικό ρεύμα του Κηφισού, οι βραδυπορίες αρχίζουν από το ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας προς τα ΚΤΕΛ.
Μποτιλιάρισμα καταγράφεται και στην Αττική Οδό
Συγκεκριμένα,
-Προς Αεροδρόμιο άνω των 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας
-Προς Ελευσίνα 15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας
-Περιφ. Υμηττού 15'-20' από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας
Καθυστερήσεις:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 14, 2026
Προς Αεροδρόμιο άνω των 30’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.
Προς Ελευσίνα 20΄-25΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας.
Περιφ. Υμηττού 20'-25' από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/z5aYZ22qwC
Κίνηση τώρα θα συναντήσουν επίσης οι οδηγοί και στα δύο ρεύματα της λεωφόρου Κηφισίας, προς τη Φιλοθέη, στην κάθοδο της Μεσογείων, κατά μήκος του Χολαργού, στις ανόδους της Συγγρού και της Βασιλέως Κωνσταντίνου, στον Σκαραμαγκά, στη λεωφόρο Βάρης – Κορωπίου, καθώς και στην παραλιακή, προς τον Πειραιά, κατά μήκος του Νέου Φαλήρου.
Προβλήματα καταγράφονται ακόμη στην έξοδο της λεωφόρου Αθηνών, ενώ με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αλεξάνδρας, τη Μεσογείων, την Κατεχάκη, αλλά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.
UPD:
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