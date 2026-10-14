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Αναστάτωση στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας: Αυτοκίνητο προσέκρουσε στην είσοδο του σταθμού επιβατών, δείτε εικόνες
ΕΛΛΑΔΑ
Ηγουμενίτσα Λιμάνι Ηγουμενίτσα Τροχαίο Αυτοκίνητο

Αναστάτωση στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας: Αυτοκίνητο προσέκρουσε στην είσοδο του σταθμού επιβατών, δείτε εικόνες

Ζημιές στην είσοδο του τερματικού σταθμού και στο όχημα από την πρόσκρουση – Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί

Αναστάτωση στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας: Αυτοκίνητο προσέκρουσε στην είσοδο του σταθμού επιβατών, δείτε εικόνες
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Αναστάτωση επικράτησε σήμερα το πρωί στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας, οδηγός ΙΧ αυτοκινήτου εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στην είσοδο του τερματικού σταθμού, προκαλώντας υλικές ζημιές.

Το περιστατικό σημειώθηκε την ώρα που βρισκόταν σε εξέλιξη η διαδικασία check-in των επιβατών για τα ακτοπλοϊκά δρομολόγια προς την Ιταλία.

Παρά την ισχυρή πρόσκρουση και την παρουσία κόσμου στον χώρο, δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.

Όπως φαίνεται στις φωτογραφίες της τοπικής ιστοσελίδας thespro.gr, το αυτοκίνητο ακινητοποιήθηκε με το μπροστινό του μέρος στην είσοδο του κτιρίου.

Αναστάτωση στο λιμάνι της Ηγουμενίτσας: Αυτοκίνητο προσέκρουσε στην είσοδο του σταθμού επιβατών, δείτε εικόνες
Πηγή: thespro.gr

Από τη σύγκρουση προκλήθηκαν ζημιές τόσο στο ΙΧ, όσο και στη δίφυλλη πόρτα και στην επένδυση γύρω από την είσοδο, ενώ θραύσματα διασκορπίστηκαν στο έδαφος.
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