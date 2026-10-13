Αγαπηδάκη: Πράσινο φως για τα φάρμακα της παχυσαρκίας, αφορά 43.500 ωφελούμενους, νέος κύκλος «Προλαμβάνω» για τον καρκίνο του μαστού

Δωρεάν μαστογραφίες σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες

Από τον Νοέμβριο δωρεάν εξετάσεις για την κληρονομική χοληστερίνη

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Το πράσινο φως για τη συνέχιση της δωρεάν χορήγησης φαρμάκων κατά της παχυσαρκίας στους 43.500 ήδη ενταγμένους δικαιούχους του προγράμματος «Προλαμβάνω», με δυνατότητα λήψης έως οκτώ δόσεων, ανακοίνωσε η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας, Ειρήνη Αγαπηδάκη, μιλώντας το πρωί της Τρίτης (13/10) στον ΣΚΑΪ 100,3 και τον Άρη Πορτοσάλτε. Παράλληλα, γνωστοποίησε την έναρξη νέου κύκλου δωρεάν προληπτικών εξετάσεων για τον καρκίνο του μαστού, με τη σταδιακή αποστολή ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών.Η αναπληρώτρια υπουργός διευκρίνισε ότι στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας ελήφθη η εισήγηση της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Δημόσιας Υγείας, μετά τη διακοπή που είχε σημειωθεί τον Ιούνιο, ανοίγοντας τον δρόμο για τη συνέχιση της φαρμακευτικής αγωγής στους ήδη ενταγμένους ωφελούμενους.Σύμφωνα με όσα ανέφερε, διασφαλίζεται πλέον η δυνατότητα χορήγησης από μία έως οκτώ δόσεις φαρμάκου, με τον ακριβή αριθμό να καθορίζεται εξατομικευμένα από τον θεράποντα ιατρό, ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ασθενούς. Η κ. Αγαπηδάκη απέδωσε την καθυστέρηση που είχε προηγηθεί στις γραφειοκρατικές διαδικασίες για τη μεταφορά της χρηματοδότησης του προγράμματος από κοινοτικούς σε εθνικούς πόρους, υπογραμμίζοντας ότι το πρόγραμμα συνεχίζεται κανονικά και παραμένει απολύτως δωρεάν.Σε ό,τι αφορά την πιθανή ένταξη νέων δικαιούχων, ανέφερε ότι οι σχετικές ανακοινώσεις θα γίνουν το επόμενο διάστημα, σε συνεργασία με τον υπουργό Υγείας, Άδωνι Γεωργιάδη, χωρίς προς το παρόν να προσδιορίζεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.Στο πλαίσιο του Οκτωβρίου, που είναι αφιερωμένος στην πρόληψη του καρκίνου του μαστού, ξεκινά νέος κύκλος του προγράμματος «Προλαμβάνω», με τη σταδιακή αποστολή ηλεκτρονικών παραπεμπτικών σε 2,4 εκατομμύρια γυναίκες ηλικίας 45 έως 74 ετών.Οι δικαιούχοι θα έχουν τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν δωρεάν ψηφιακή μαστογραφία και υπερηχογράφημα μαστών, με στόχο την έγκαιρη διάγνωση της νόσου, πριν από την εμφάνιση συμπτωμάτων ή ψηλαφητών ευρημάτων. Η αναπληρώτρια υπουργός επισήμανε ότι, μέσω του προγράμματος, τουλάχιστον 6.000 γυναίκες έχουν ήδη διαγνωστεί με καρκίνο του μαστού σε αρχικά στάδια, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τις πιθανότητες πλήρους ίασης.Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη να μην αγνοήσουν οι γυναίκες το σχετικό μήνυμα, επισημαίνοντας ότι η Ελλάδα καταγράφει υψηλά ποσοστά θνητότητας από καρκίνο του μαστού στις ηλικίες 55 έως 69 ετών. Η αποστολή των παραπεμπτικών θα πραγματοποιηθεί σταδιακά, προκειμένου να αποφευχθεί η σύγχυση των πολιτών από την ταυτόχρονη πρόσκλησή τους σε διαφορετικές προληπτικές εξετάσεις.Στις αρχές Νοεμβρίου προγραμματίζεται να ξεκινήσει σταδιακά η αποστολή νέων SMS για τις δωρεάν προληπτικές εξετάσεις καρδιαγγειακών νοσημάτων. Στο πρόγραμμα προστίθεται η δωρεάν εξέταση της λιποπρωτεΐνης(a), γνωστής ως Lp(a), η οποία αποτελεί κληρονομικό παράγοντα καρδιαγγειακού κινδύνου.Όπως ανέφερε η κ. Αγαπηδάκη, η Ελλάδα θα είναι η μοναδική χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θα παρέχει δωρεάν τη συγκεκριμένη εξέταση στο πλαίσιο του προγράμματος. Σε περιπτώσεις όπου εντοπίζονται υψηλές τιμές, θα προβλέπεται έλεγχος και των παιδιών, ενώ για τους πολίτες με ευρήματα θα διατίθενται επιπλέον δωρεάν διαγνωστικές εξετάσεις, όπως σπινθηρογράφημα και δυναμική υπερηχοκαρδιογραφία (stress echo).Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε η αναπληρώτρια υπουργός, στον προηγούμενο κύκλο προληπτικών εξετάσεων εντοπίστηκαν περισσότεροι από 1.000 άνθρωποι με σοβαρή στεφανιαία νόσο.Η κ. Αγαπηδάκη αναφέρθηκε και στη συνέχιση των υπόλοιπων προγραμμάτων προσυμπτωματικού ελέγχου. Για τον καρκίνο του τραχήλου της μήτρας εξακολουθούν να παρέχονται δωρεάν εξετάσεις HPV DNA test, τεστ Παπανικολάου, καθώς και κολποσκόπηση και βιοψία όπου απαιτείται.Αντίστοιχα, στο πρόγραμμα πρόληψης του καρκίνου του παχέος εντέρου περιλαμβάνονται αυτοδιαγνωστικά τεστ (self-test), κολονοσκόπηση, βιοψία και αφαίρεση πολυπόδων, ανάλογα με τα ευρήματα. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στα αποτελέσματα του πρώτου κύκλου, κατά τον οποίο, όπως είπε, 2.600 πολίτες διαγνώστηκαν εγκαίρως με καρκίνο του γαστρεντερικού συστήματος, χωρίς προηγουμένως να γνωρίζουν ότι νοσούν.