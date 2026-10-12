Σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό κολυμβητή σε θαλάσσια περιοχή των Χανίων
ΕΛΛΑΔΑ
Χανιά Κολυμβητής Αγνοούμενος Λιμενικό

Σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό κολυμβητή σε θαλάσσια περιοχή των Χανίων

Πρόκειται για εργαζόμενο σε ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, πήγε το απόγευμα στην παραλία για κολύμπι, βούτηξε από την προβλήτα κι έκτοτε αγνοείται

Σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό κολυμβητή σε θαλάσσια περιοχή των Χανίων
Έρευνες αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό 22χρονου αλλοδαπού κολυμβητή στη θαλάσσια περιοχή Τερσανά Ακρωτηρίου Χανίων.

Οι έρευνες γίνονται από το Λιμενικό και συμμετέχουν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ενώ υπό την εποπτεία και συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων Διάσωσης στις έρευνες συνδράμουν και ιδιωτικά σκάφη.

Πρόκειται για εργαζόμενο σε ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή ο οποίος, σύμφωνα με ενημέρωση από το Συντονιστικό κέντρο Επιχειρήσεων, πήγε στην παραλία για κολύμπι, βούτηξε από την προβλήτα, όπως ανέφερε ο φίλος του, νωρίς το απόγευμα και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Στην περιοχή υπάρχει κυματισμός λόγω δυτικών ανέμων έντασης 6 μποφόρ.

Η επιχείρηση εντοπισμού η όποια ξεκίνησε στις 19.30 και συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα γίνεται με τη βοήθεια προβολέων από τα συμμετέχοντα σκάφη.

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