Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό κολυμβητή σε θαλάσσια περιοχή των Χανίων
Σε εξέλιξη έρευνα για τον εντοπισμό κολυμβητή σε θαλάσσια περιοχή των Χανίων
Πρόκειται για εργαζόμενο σε ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή ο οποίος, σύμφωνα με πληροφορίες, πήγε το απόγευμα στην παραλία για κολύμπι, βούτηξε από την προβλήτα κι έκτοτε αγνοείται
Έρευνες αυτή την ώρα είναι σε εξέλιξη για τον εντοπισμό 22χρονου αλλοδαπού κολυμβητή στη θαλάσσια περιοχή Τερσανά Ακρωτηρίου Χανίων.
Οι έρευνες γίνονται από το Λιμενικό και συμμετέχουν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ενώ υπό την εποπτεία και συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων Διάσωσης στις έρευνες συνδράμουν και ιδιωτικά σκάφη.
Πρόκειται για εργαζόμενο σε ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή ο οποίος, σύμφωνα με ενημέρωση από το Συντονιστικό κέντρο Επιχειρήσεων, πήγε στην παραλία για κολύμπι, βούτηξε από την προβλήτα, όπως ανέφερε ο φίλος του, νωρίς το απόγευμα και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Στην περιοχή υπάρχει κυματισμός λόγω δυτικών ανέμων έντασης 6 μποφόρ.
Η επιχείρηση εντοπισμού η όποια ξεκίνησε στις 19.30 και συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα γίνεται με τη βοήθεια προβολέων από τα συμμετέχοντα σκάφη.
Οι έρευνες γίνονται από το Λιμενικό και συμμετέχουν δύο περιπολικά σκάφη του Λιμενικού, ενώ υπό την εποπτεία και συντονισμό του Κέντρου Επιχειρήσεων Διάσωσης στις έρευνες συνδράμουν και ιδιωτικά σκάφη.
Πρόκειται για εργαζόμενο σε ξενοδοχείο στην ευρύτερη περιοχή ο οποίος, σύμφωνα με ενημέρωση από το Συντονιστικό κέντρο Επιχειρήσεων, πήγε στην παραλία για κολύμπι, βούτηξε από την προβλήτα, όπως ανέφερε ο φίλος του, νωρίς το απόγευμα και έκτοτε δεν έχει δώσει σημεία ζωής. Στην περιοχή υπάρχει κυματισμός λόγω δυτικών ανέμων έντασης 6 μποφόρ.
Η επιχείρηση εντοπισμού η όποια ξεκίνησε στις 19.30 και συνεχίζεται μέχρι αυτή την ώρα γίνεται με τη βοήθεια προβολέων από τα συμμετέχοντα σκάφη.
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