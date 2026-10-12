Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Συνελήφθη Ρομά που απείλησε με όπλο - ρέπλικα αστυνομικούς στην Ομόνοια και στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει
Συνελήφθη Ρομά που απείλησε με όπλο - ρέπλικα αστυνομικούς στην Ομόνοια και στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει
Οι αστυνομικοί, παρά την αντίσταση που προέβαλε τον ακινητοποίησαν, τον συνέλαβαν και στη συνέχεια τον οδήγησαν στο Α.Τ. Ομόνοιας
Στη σύλληψη ενός 42χρονου Ρομά προχώρησαν νωρίτερα αστυνομικοί στην Ομόνοια.
Συγκεκριμένα, ο 42χρονος συνελήφθη από μέλη της ομάδας ΔΡΑΣΗ, καθώς όταν τους αντιλήφθηκε έβγαλε όπλο - ρέπλικα, τους απείλησε και στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει.
Οι αστυνομικοί, παρά την αντίσταση που προέβαλε τον ακινητοποίησαν, τον συνέλαβαν και στη συνέχεια τον οδήγησαν στο Α.Τ. Ομόνοιας.
Συγκεκριμένα, ο 42χρονος συνελήφθη από μέλη της ομάδας ΔΡΑΣΗ, καθώς όταν τους αντιλήφθηκε έβγαλε όπλο - ρέπλικα, τους απείλησε και στη συνέχεια προσπάθησε να διαφύγει.
Οι αστυνομικοί, παρά την αντίσταση που προέβαλε τον ακινητοποίησαν, τον συνέλαβαν και στη συνέχεια τον οδήγησαν στο Α.Τ. Ομόνοιας.
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