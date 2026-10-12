Εντοπίστηκαν τέσσερις λέμβοι με περίπου 160 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων
ΕΛΛΑΔΑ
FRONTEX Μετανάστες Κρήτη

Εντοπίστηκαν τέσσερις λέμβοι με περίπου 160 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων

Εντοπίστηκαν από εναέρια μέσα της δύναμης FRONTEX

Εντοπίστηκαν τέσσερις λέμβοι με περίπου 160 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων
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Τέσσερις λέμβοι, με περίπου 160 μετανάστες, εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη, στο πλαίσιο επιχείρησης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος.

Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η πρώτη λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης FRONTEX, ενώ οι άλλες τρεις από εναέριο μέσο της ίδιας δύναμης.

Ακολούθησε η περισυλλογή των περίπου 160 μεταναστών από σκάφος της FRONTEX, με τους διασωθέντες να μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.

Στην περιοχή επικρατούν δυτικοί άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ.
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