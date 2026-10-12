Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Εντοπίστηκαν τέσσερις λέμβοι με περίπου 160 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων
Εντοπίστηκαν τέσσερις λέμβοι με περίπου 160 μετανάστες νότια των Καλών Λιμένων
Εντοπίστηκαν από εναέρια μέσα της δύναμης FRONTEX
Τέσσερις λέμβοι, με περίπου 160 μετανάστες, εντοπίστηκαν στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, στην Κρήτη, στο πλαίσιο επιχείρησης υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) του Λιμενικού Σώματος.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η πρώτη λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης FRONTEX, ενώ οι άλλες τρεις από εναέριο μέσο της ίδιας δύναμης.
Ακολούθησε η περισυλλογή των περίπου 160 μεταναστών από σκάφος της FRONTEX, με τους διασωθέντες να μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
Στην περιοχή επικρατούν δυτικοί άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ.
Σύμφωνα με το Λιμενικό Σώμα, η πρώτη λέμβος εντοπίστηκε από μη επανδρωμένο εναέριο μέσο της δύναμης FRONTEX, ενώ οι άλλες τρεις από εναέριο μέσο της ίδιας δύναμης.
Ακολούθησε η περισυλλογή των περίπου 160 μεταναστών από σκάφος της FRONTEX, με τους διασωθέντες να μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων.
Στην περιοχή επικρατούν δυτικοί άνεμοι έντασης 5 έως 6 μποφόρ.
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