Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ: 32χρονος παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο
Θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ: 32χρονος παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο
Σύμφωνα με πληροφορίες ο 32χρονος επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στην περιοχή των Τσικαλαριών
Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 32χρονο που παρασύρθηκε από ΙΧ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Κρήτη.
Όπως αναφέρει το creta24.gr, το τροχαίο σημειώθηκε 15 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής όταν ο 32χρονος επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στην περιοχή των Τσικαλαριών.
Διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο, με οδηγό έναν 47χρονο, τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα ο 32χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα.
Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα ερευνά η Τροχαία ΒΟΑΚ Χανίων, που έχει αναλάβει την προανάκριση.
Όπως αναφέρει το creta24.gr, το τροχαίο σημειώθηκε 15 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής όταν ο 32χρονος επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στην περιοχή των Τσικαλαριών.
Διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο, με οδηγό έναν 47χρονο, τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα ο 32χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα.
Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα ερευνά η Τροχαία ΒΟΑΚ Χανίων, που έχει αναλάβει την προανάκριση.
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