Θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ: 32χρονος παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο
ΕΛΛΑΔΑ
ΒΟΑΚ Κρήτη Αυτοκίνητο θανατηφόρο τροχαίο

Θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ: 32χρονος παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο

Σύμφωνα με πληροφορίες ο 32χρονος επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στην περιοχή των Τσικαλαριών

Θανατηφόρο τροχαίο στον ΒΟΑΚ: 32χρονος παρασύρθηκε από διερχόμενο αυτοκίνητο
Θανατηφόρο τροχαίο με θύμα έναν 32χρονο που παρασύρθηκε από ΙΧ σημειώθηκε τα ξημερώματα της Δευτέρας στην Κρήτη.

Όπως αναφέρει το creta24.gr, το τροχαίο σημειώθηκε 15 λεπτά μετά τα μεσάνυχτα της Κυριακής όταν ο 32χρονος επιχείρησε να διασχίσει κάθετα τον Βόρειο Οδικό Άξονα Κρήτης, στην περιοχή των Τσικαλαριών.

Διερχόμενο ΙΧ αυτοκίνητο, με οδηγό έναν 47χρονο, τον παρέσυρε, με αποτέλεσμα ο 32χρονος να τραυματιστεί θανάσιμα.

Τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το δυστύχημα ερευνά η Τροχαία ΒΟΑΚ Χανίων, που έχει αναλάβει την προανάκριση.

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