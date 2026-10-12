Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει στην Εγνατία Οδό, διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία
Αυτοκίνητο τυλίχθηκε στις φλόγες εν κινήσει στην Εγνατία Οδό, διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία
Στο σημείο έσπευσαν πυροσβεστικές δυνάμεις
Φωτιά εκδηλώθηκε γύρω στις 7.30 το πρωί σε Ι.Χ. επιβατικό όχημα το οποίο κινείτο στον αυτοκινητόδρομο της Εγνατίας Οδού, στο ρεύμα κυκλοφορίας προς Ιωάννινα, στο ύψος των Γρεβενών (114ο χιλιόμετρο).
Για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο πυροσβεστικά οχήματα.
Η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα και λόγω της επιχείρησης διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό.
Για το περιστατικό κινητοποιήθηκαν έξι πυροσβέστες με δύο πυροσβεστικά οχήματα.
Η φωτιά κατασβέστηκε άμεσα και λόγω της επιχείρησης διακόπηκε προσωρινά η κυκλοφορία στην Εγνατία Οδό.
Τα αίτια της φωτιάς ερευνώνται από το αρμόδιο ανακριτικό κλιμάκιο της Πυροσβεστικής.
Κατεσβέσθη #πυρκαγιά σε ΕΙΧ όχημα στο 114ο χλμ Εγνατίας οδού, στα Γρεβενά. Επιχείρησαν 6 #πυροσβέστες με 2 οχήματα.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) October 12, 2026
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