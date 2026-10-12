Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Live η κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο ο Κηφισός, 45λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Live η κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο ο Κηφισός, 45λεπτες καθυστερήσεις στην Αττική Οδό - Πού αλλού υπάρχουν προβλήματα
Αυξημένη είναι η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας το πρωί της Δευτέρας 12/10, με σημαντικές καθυστερήσεις να καταγράφονται σε βασικές οδικές αρτηρίες, σύμφωνα με την εικόνα του χάρτη.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία εμφανίζεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη σε αρκετά τμήματα. Η συμφόρηση ξεκινά από το ύψος του Χαϊδαρίου και συνεχίζεται προς Αιγάλεω, Σεπόλια και Νέα Φιλαδέλφεια.
Αυξημένη είναι η κίνηση και στις συνδέσεις προς Λυκόβρυση και Μαρούσι, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και σε δρόμους των βορείων προαστίων.
Προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό, όπου οι οδηγοί χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή, κυρίως στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο. Συγκεκριμένα, σημειώνονται καθυστερήσεις έως 45 λεπτών από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.
Το μεγαλύτερο πρόβλημα εντοπίζεται στον Κηφισό, όπου η κυκλοφορία εμφανίζεται ιδιαίτερα επιβαρυμένη σε αρκετά τμήματα. Η συμφόρηση ξεκινά από το ύψος του Χαϊδαρίου και συνεχίζεται προς Αιγάλεω, Σεπόλια και Νέα Φιλαδέλφεια.
Αυξημένη είναι η κίνηση και στις συνδέσεις προς Λυκόβρυση και Μαρούσι, ενώ καθυστερήσεις καταγράφονται και σε δρόμους των βορείων προαστίων.
Προβλήματα καταγράφονται και στην Αττική Οδό, όπου οι οδηγοί χρειάζεται να οπλιστούν με υπομονή, κυρίως στο ρεύμα προς το Αεροδρόμιο. Συγκεκριμένα, σημειώνονται καθυστερήσεις έως 45 λεπτών από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.
Καθυστερήσεις:— Attiki Odos Traffic (@aodostraffic) October 12, 2026
Προς Αεροδρόμιο άνω των 45’ από κόμβο Φυλής έως κόμβο Κηφισίας.
Προς Ελευσίνα 15΄-20΄ από κόμβο Ανθούσας έως κόμβο Κηφισίας.
Περιφ. Υμηττού 15'-20' από κόμβο Αγ. Παρασκευής έως κόμβο Κηφισίας. https://t.co/PHlbKlVK1J
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