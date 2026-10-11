Συνελήφθη 26χρονος που γρονθοκόπησε αστυνομικό στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα
ΕΛΛΑΔΑ
Σύλληψη Επίθεση Αστυνομία

Συνελήφθη 26χρονος που γρονθοκόπησε αστυνομικό στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα

Ο 26χρονος προσέγγισε τον αστυνομικό, ο οποίος εκτελούσε υπηρεσία στην αθλητική εγκατάσταση, του απηύθυνε ύβρεις και στη συνέχεια τον χτύπησε αιφνιδιαστικά στο πρόσωπο με γροθιά

Συνελήφθη 26χρονος που γρονθοκόπησε αστυνομικό στο πρόσωπο κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα
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Στη σύλληψη 26χρονου, ο οποίος κατηγορείται ότι επιτέθηκε σε αστυνομικό κατά τη διάρκεια ποδοσφαιρικού αγώνα, προχώρησαν το Σάββατο 10 Οκτωβρίου αστυνομικοί της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένου Εγκλήματος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 26χρονος προσέγγισε τον αστυνομικό, ο οποίος εκτελούσε υπηρεσία στην αθλητική εγκατάσταση, του απηύθυνε ύβρεις και στη συνέχεια τον χτύπησε αιφνιδιαστικά στο πρόσωπο με γροθιά.

Το περιστατικό έγινε αντιληπτό από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Αντιμετώπισης Οργανωμένης Αθλητικής Βίας, οι οποίοι, αξιοποιώντας το Ηλεκτρονικό Σύστημα Εποπτείας Αθλητικής Εγκατάστασης (Η.Σ.Ε.Α.Ε.), έθεσαν τον 26χρονο υπό διακριτική επιτήρηση και τον ακινητοποίησαν μετά τη λήξη του αγώνα, οπότε και τον συνέλαβαν.

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και οδηγείται στην αρμόδια εισαγγελική αρχή.
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