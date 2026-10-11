Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου στη Μακρινίτσα
ΕΛΛΑΔΑ
Εξαφάνιση Χαμόγελο του Παιδιού Μακρινίτσα

Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου στη Μακρινίτσα

Τα ίχνη του χάθηκαν από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων

Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου στη Μακρινίτσα
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Συναγερμός σήμανε για την εξαφάνιση 14χρονου στην Μακρινίτσα το μεσημέρι του Σαββάτου (10/10). 

Τα ίχνη του Μακάρυ (ον.) Χάννα (επ.), 14 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής χάθηκαν από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Μακρινίτσα.

«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση σήμερα (11/10) και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.

Ο Μακάρυ (ον.) Χάννα (επ.), έχει ύψος 1.67 μ., βάρος κανονικό, έχει καστανά σγουρά μαλλιά και καστανά μάτια. Έχει τατουάζ στα χέρια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκή μπλούζα και μπλε τζιν παντελόνι.

Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου στη Μακρινίτσα

Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
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