Υπάρχουν ερωτήσεις που πολλοί γονείς κάνουν ψιθυριστά. Και άλλες που δεν κάνουν ποτέ. Όχι γιατί δεν τους απασχολούν. Αλλά γιατί φοβούνται ότι η απάντηση μπορεί να τους γεμίσει ενοχές.
Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου στη Μακρινίτσα
Συναγερμός για την εξαφάνιση 14χρονου στη Μακρινίτσα
Τα ίχνη του χάθηκαν από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων
Συναγερμός σήμανε για την εξαφάνιση 14χρονου στην Μακρινίτσα το μεσημέρι του Σαββάτου (10/10).
Τα ίχνη του Μακάρυ (ον.) Χάννα (επ.), 14 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής χάθηκαν από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Μακρινίτσα.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση σήμερα (11/10) και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.
Ο Μακάρυ (ον.) Χάννα (επ.), έχει ύψος 1.67 μ., βάρος κανονικό, έχει καστανά σγουρά μαλλιά και καστανά μάτια. Έχει τατουάζ στα χέρια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκή μπλούζα και μπλε τζιν παντελόνι.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
Τα ίχνη του Μακάρυ (ον.) Χάννα (επ.), 14 ετών, αιγυπτιακής καταγωγής χάθηκαν από χώρο φιλοξενίας ασυνόδευτων ανηλίκων στην Μακρινίτσα.
«Το Χαμόγελο του Παιδιού» ενημερώθηκε για την εξαφάνιση σήμερα (11/10) και προχώρησε σε δημοσιοποίηση των στοιχείων του, κατόπιν εισαγγελικής εντολής, καθώς ενδέχεται να συντρέχουν λόγοι οι οποίοι θέτουν τη ζωή του σε κίνδυνο.
Ο Μακάρυ (ον.) Χάννα (επ.), έχει ύψος 1.67 μ., βάρος κανονικό, έχει καστανά σγουρά μαλλιά και καστανά μάτια. Έχει τατουάζ στα χέρια. Την ημέρα που εξαφανίστηκε φορούσε λευκή μπλούζα και μπλε τζιν παντελόνι.
Οποιοσδήποτε έχει κάποια πληροφορία, παρακαλείται να επικοινωνήσει τηλεφωνικά με «Το Χαμόγελο του Παιδιού» όλο το 24ωρο, στην «Ευρωπαϊκή Γραμμή για τα Εξαφανισμένα Παιδιά 116000», σε όλα τα Αστυνομικά Τμήματα της χώρας αλλά και μέσω της εφαρμογής Missing Alert app οπού υπάρχει ζωντανή ενημέρωση για την εξαφάνιση.
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