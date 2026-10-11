Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Ισθμού - Επιδαύρου, αυτοκίνητο κατέληξε στις προστατευτικές μπάρες
ΕΛΛΑΔΑ
Τροχαίο Κόρινθος

Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Ισθμού - Επιδαύρου, αυτοκίνητο κατέληξε στις προστατευτικές μπάρες

Το ΙΧ εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες

Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Ισθμού - Επιδαύρου, αυτοκίνητο κατέληξε στις προστατευτικές μπάρες
Τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε το απόγευμα της Κυριακής 11/10 στο 22ο χιλιόμετρο της επαρχιακής οδού Ισθμού–Επιδαύρου, κοντά στο Αμόνι, με αποτέλεσμα τον τραυματισμό δύο ατόμων.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες του Korinthostv, ένα επιβατικό αυτοκίνητο, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, εξετράπη για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία της πορείας του και προσέκρουσε στις προστατευτικές μπάρες του δρόμου.

Από την πρόσκρουση τραυματίστηκαν και οι δύο επιβαίνοντες, ενώ στο σημείο έσπευσε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τους παρέλαβε και τους μετέφερε στο Γενικό Νοσοκομείο Κορίνθου για την παροχή ιατρικής φροντίδας.

Οι ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε το τροχαίο παραμένουν μέχρι στιγμής άγνωστες.


Δείτε φωτογραφίες από το σημείο του τροχαίου

Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Ισθμού - Επιδαύρου, αυτοκίνητο κατέληξε στις προστατευτικές μπάρες
Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Ισθμού - Επιδαύρου, αυτοκίνητο κατέληξε στις προστατευτικές μπάρες
Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Ισθμού - Επιδαύρου, αυτοκίνητο κατέληξε στις προστατευτικές μπάρες
Τροχαίο με δύο τραυματίες στην Ισθμού - Επιδαύρου, αυτοκίνητο κατέληξε στις προστατευτικές μπάρες

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