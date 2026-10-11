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Η Άγκυρα επιχείρησε να αποκλείσει τον Χριστοδουλίδη από την COP31, αλλά η Λευκωσία πήρε πρόσκληση
Η Άγκυρα επιχείρησε να αποκλείσει τον Χριστοδουλίδη από την COP31, αλλά η Λευκωσία πήρε πρόσκληση
Η Κυπριακή Δημοκρατία εξασφάλισε τη συμμετοχή της στη Σύνοδο Ηγετών στην Αττάλεια ύστερα από παρέμβαση της ΕΕ - Η Τουρκία είχε επιχειρήσει να αφήσει εκτός τον Κύπριο Πρόεδρο
Πρόσκληση για να συμμετάσχει στη Διάσκεψη του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή COP31, η οποία θα πραγματοποιηθεί τον Νοέμβριο στην Αττάλεια της Τουρκίας, έχει παραλάβει η Κυπριακή Δημοκρατία, ύστερα από μια πολύμηνη διπλωματική αντιπαράθεση γύρω από τις προσπάθειες της Άγκυρας να αποκλείσει τη Λευκωσία από τις διαδικασίες της διοργάνωσης.
Η εξέλιξη θεωρείται στη Λευκωσία αποτέλεσμα συντονισμένων διπλωματικών ενεργειών της κυπριακής κυβέρνησης αλλά και της πίεσης που ασκήθηκε προς την Τουρκία από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κυβερνητική πηγή στη Λευκωσία, επιβεβαίωσε ότι έχει παραληφθεί επιστολή πρόσκλησης για τη συμμετοχή στην COP31, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται από ποιον ακριβώς απεστάλη η συγκεκριμένη επιστολή. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για προσωπική πρόσκληση του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη.
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε αποστείλει προσωπικές επιστολές στους ηγέτες των 26 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφήνοντας εκτός τον Νίκο Χριστοδουλίδη, προσκαλώντας τους στη Σύνοδο Ηγετών που θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της COP31.
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, είχε εξαιρεθεί, καθώς η Τουρκία εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η τουρκική κίνηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στις Βρυξέλλες και κινητοποίηση σε επίπεδο ΕΕ.
Η κυπριακή πλευρά υποστηρίζει ότι η τελική αποστολή πρόσκλησης έγινε μετά από συστηματικές παρεμβάσεις προς ευρωπαϊκούς θεσμούς και κυβερνήσεις κρατών μελών, με τη θέση ότι δεν ήταν δυνατόν μία χώρα που φιλοξενεί διάσκεψη του ΟΗΕ να επιλέγει ποιο από τα κράτη μέλη του διεθνούς οργανισμού ή της ΕΕ θα έχει δικαίωμα συμμετοχής.
Ήδη από την άνοιξη η Τουρκία είχε αποκλείσει την Κυπριακή Δημοκρατία από προπαρασκευαστικές συναντήσεις για την COP31 και από ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αντιδράσει δημόσια χαρακτηρίζοντας μη αποδεκτό τον αποκλεισμό κράτους μέλους του ΟΗΕ από τη διαδικασία προετοιμασίας της Διάσκεψης και είχε μεταφέρει την ίδια θέση τόσο στην Τουρκία όσο και στη Γραμματεία του ΟΗΕ και στην Αυστραλία, η οποία έχει κεντρικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις της φετινής COP.
Τον Αύγουστο, απαντώντας γραπτώς σε σχετική ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι η Τουρκία είχε διαβεβαιώσει την ΕΕ πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα αποκλειόταν από τις επόμενες διαδικασίες της COP31. Η Κομισιόν τόνιζε παράλληλα ότι όλες οι χώρες που συμμετέχουν στη Σύμβαση του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή και στη Συμφωνία του Παρισιού πρέπει να καλούνται χωρίς διακρίσεις.
Το ζήτημα είχε τεθεί και από την ελληνική κυβέρνηση. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου συζήτησε στη Νέα Υόρκη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα Βόπκε Χούκστρα τον αποκλεισμό του Νίκου Χριστοδουλίδη από τη Σύνοδο Ηγετών, υπογραμμίζοντας ότι η συμμετοχή όλων των 27 κρατών μελών της ΕΕ πρέπει να είναι ισότιμη.
Η COP31 θα πραγματοποιηθεί στην Αττάλεια από τις 9 έως τις 20 Νοεμβρίου, ενώ η συνάντηση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων έχει προγραμματιστεί για τις 11 και 12 Νοεμβρίου. Η Τουρκία φιλοξενεί τη διάσκεψη, με τον υπουργό Περιβάλλοντος Μουράτ Κουρούμ στην προεδρία της COP31 και την Αυστραλία να έχει την ευθύνη καθοδήγησης των διαπραγματεύσεων.
Η παραλαβή της πρόσκλησης απομακρύνει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, το ενδεχόμενο θεσμικού αποκλεισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν έχει ωστόσο ανακοινωθεί επισήμως εάν ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα μεταβεί τελικά στην Αττάλεια, ούτε υπάρχει μέχρι στιγμής οποιαδήποτε ένδειξη για ενδεχόμενη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Διάσκεψης.
Η εξέλιξη θεωρείται στη Λευκωσία αποτέλεσμα συντονισμένων διπλωματικών ενεργειών της κυπριακής κυβέρνησης αλλά και της πίεσης που ασκήθηκε προς την Τουρκία από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Κυβερνητική πηγή στη Λευκωσία, επιβεβαίωσε ότι έχει παραληφθεί επιστολή πρόσκλησης για τη συμμετοχή στην COP31, χωρίς ωστόσο να διευκρινίζεται από ποιον ακριβώς απεστάλη η συγκεκριμένη επιστολή. Μέχρι στιγμής δεν έχει επιβεβαιωθεί ότι πρόκειται για προσωπική πρόσκληση του Τούρκου Προέδρου Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν προς τον Νίκο Χριστοδουλίδη.
Ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν είχε αποστείλει προσωπικές επιστολές στους ηγέτες των 26 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφήνοντας εκτός τον Νίκο Χριστοδουλίδη, προσκαλώντας τους στη Σύνοδο Ηγετών που θα πραγματοποιηθεί στις 11 και 12 Νοεμβρίου στο πλαίσιο της COP31.
Προσκλήσεις στους 26 και όχι στην Κύπρο
Ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, είχε εξαιρεθεί, καθώς η Τουρκία εξακολουθεί να μην αναγνωρίζει την Κυπριακή Δημοκρατία. Σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, η τουρκική κίνηση προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στις Βρυξέλλες και κινητοποίηση σε επίπεδο ΕΕ.
Η κυπριακή πλευρά υποστηρίζει ότι η τελική αποστολή πρόσκλησης έγινε μετά από συστηματικές παρεμβάσεις προς ευρωπαϊκούς θεσμούς και κυβερνήσεις κρατών μελών, με τη θέση ότι δεν ήταν δυνατόν μία χώρα που φιλοξενεί διάσκεψη του ΟΗΕ να επιλέγει ποιο από τα κράτη μέλη του διεθνούς οργανισμού ή της ΕΕ θα έχει δικαίωμα συμμετοχής.
Ήδη από την άνοιξη η Τουρκία είχε αποκλείσει την Κυπριακή Δημοκρατία από προπαρασκευαστικές συναντήσεις για την COP31 και από ενημέρωση που πραγματοποιήθηκε στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών στη Νέα Υόρκη.
Αποκλεισμός από προπαρασκευαστικές συναντήσεις
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε αντιδράσει δημόσια χαρακτηρίζοντας μη αποδεκτό τον αποκλεισμό κράτους μέλους του ΟΗΕ από τη διαδικασία προετοιμασίας της Διάσκεψης και είχε μεταφέρει την ίδια θέση τόσο στην Τουρκία όσο και στη Γραμματεία του ΟΗΕ και στην Αυστραλία, η οποία έχει κεντρικό ρόλο στις διαπραγματεύσεις της φετινής COP.
Τον Αύγουστο, απαντώντας γραπτώς σε σχετική ερώτηση στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανέφερε ότι η Τουρκία είχε διαβεβαιώσει την ΕΕ πως η Κυπριακή Δημοκρατία δεν θα αποκλειόταν από τις επόμενες διαδικασίες της COP31. Η Κομισιόν τόνιζε παράλληλα ότι όλες οι χώρες που συμμετέχουν στη Σύμβαση του ΟΗΕ για την Κλιματική Αλλαγή και στη Συμφωνία του Παρισιού πρέπει να καλούνται χωρίς διακρίσεις.
Το ζήτημα είχε τεθεί και από την ελληνική κυβέρνηση. Στα τέλη Σεπτεμβρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου συζήτησε στη Νέα Υόρκη με τον Ευρωπαίο Επίτροπο για το Κλίμα Βόπκε Χούκστρα τον αποκλεισμό του Νίκου Χριστοδουλίδη από τη Σύνοδο Ηγετών, υπογραμμίζοντας ότι η συμμετοχή όλων των 27 κρατών μελών της ΕΕ πρέπει να είναι ισότιμη.
Η πίεση της Αθήνας και των Βρυξελλών
Η COP31 θα πραγματοποιηθεί στην Αττάλεια από τις 9 έως τις 20 Νοεμβρίου, ενώ η συνάντηση των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων έχει προγραμματιστεί για τις 11 και 12 Νοεμβρίου. Η Τουρκία φιλοξενεί τη διάσκεψη, με τον υπουργό Περιβάλλοντος Μουράτ Κουρούμ στην προεδρία της COP31 και την Αυστραλία να έχει την ευθύνη καθοδήγησης των διαπραγματεύσεων.
Η παραλαβή της πρόσκλησης απομακρύνει, τουλάχιστον σε αυτή τη φάση, το ενδεχόμενο θεσμικού αποκλεισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας. Δεν έχει ωστόσο ανακοινωθεί επισήμως εάν ο Νίκος Χριστοδουλίδης θα μεταβεί τελικά στην Αττάλεια, ούτε υπάρχει μέχρι στιγμής οποιαδήποτε ένδειξη για ενδεχόμενη συνάντησή του με τον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στο περιθώριο της Διάσκεψης.
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