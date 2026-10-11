Ξεχωριστό θέαμα στον Ευβοϊκό: Φώκια και 20 δελφίνια έκαναν βόλτα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φώκια Δελφίνια Εύβοια

Ξεχωριστό θέαμα στον Ευβοϊκό: Φώκια και 20 δελφίνια έκαναν βόλτα, δείτε βίντεο

Το απρόσμενο συναπάντημα με τα θαλάσσια θηλαστικά μετέτρεψε μια συνηθισμένη έξοδο για ψάρεμα σε μια αξέχαστη εμπειρία

Ξεχωριστό θέαμα στον Ευβοϊκό: Φώκια και 20 δελφίνια έκαναν βόλτα, δείτε βίντεο
Ένα ξεχωριστό θέαμα αντίκρισε ψαράς το πρωί της Κυριακής (11/10) στον Ευβοϊκό Κόλπο, όταν μια φώκια και ένα κοπάδι περίπου 20 δελφινιών εμφανίστηκαν στα νερά ανάμεσα στη Νέα Αρτάκη και τα Πολιτικά της Εύβοιας.

Όπως αναφέρει το evima.gr, τα θαλάσσια θηλαστικά κινήθηκαν κοντά στη βάρκα του ψαρά, χαρίζοντας εντυπωσιακές εικόνες και μετατρέποντας μια συνηθισμένη έξοδο στη θάλασσα σε μια ιδιαίτερη εμπειρία.

Η παρουσία τους καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο φαίνονται τα ζώα να κολυμπούν ήρεμα στα νερά του Ευβοϊκού, προσφέροντας ένα σπάνιο θέαμα σε όσους είχαν την ευκαιρία να τα παρακολουθήσουν.

Η εμφάνιση της φώκιας και των δελφινιών υπενθυμίζει τον πλούτο της θαλάσσιας ζωής στον Ευβοϊκό και τη σημασία της προστασίας του φυσικού περιβάλλοντος.

Δείτε τα βίντεο


Φώκια στον Ευβοϊκό Κόλπο

Κοπάδι από 20 δελφίνια στον Ευβοϊκό Κόλπο

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