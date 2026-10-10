Θεσσαλονίκη: 18χρονη έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας, διακομίσθηκε στο «ΑΧΕΠΑ»
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Πτώση μπαλκόνι Πολυκατοικία ΑΧΕΠΑ

Θεσσαλονίκη: 18χρονη έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας, διακομίσθηκε στο «ΑΧΕΠΑ»

Η κοπέλα φέρεται να βγήκε στο μπαλκόνι του διαμερίσματός της για να απλώσει ρούχα και έπεσε από αυτό καταλήγοντας στο οδόστρωμα

Θεσσαλονίκη: 18χρονη έπεσε από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας, διακομίσθηκε στο «ΑΧΕΠΑ»
Φανή Χαρίση
1 ΣΧΟΛΙΟ
Στο νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ μεταφέρθηκε το μεσημέρι του Σαββάτου (10/10) τραυματισμένη 18χρονη αλλοδαπή μετά από πτώση από τον 4ο όροφο πολυκατοικίας, στους Αμπελόκηπους στη δυτική Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες περίπου στις 4 η κοπέλα φέρεται να βγήκε στο μπαλκόνι του διαμερίσματός της για να απλώσει ρούχα και έπεσε από αυτό καταλήγοντας στο οδόστρωμα.

Στο σημείο κατέφτασε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ και παρέλαβε τη νεαρή κοπέλα ενώ ένα περιπολικό της Ελληνικής Αστυνομίας συνόδευσε το ασθενοφόρο «ανοίγοντας» το δρόμο προκειμένου να φτάσει όσο το δυνατόν γρηγορότερα στο νοσοκομείο «ΑΧΕΠΑ».

Η 18χρονη παραλήφθηκε από γιατρούς και νοσηλευτές στην αίθουσα αναζωογόνησης του νοσοκομείου.
Φανή Χαρίση
1 ΣΧΟΛΙΟ

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